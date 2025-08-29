Så får du en gratis flygbiljett i Thailand i höst

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En dyr kampanj – som ska betala sig

Det hela är inget litet projekt. Turistministeriet har begärt en budget på 700 miljoner baht, motsvarande drygt 200 miljoner svenska kronor, för att finansiera biljetterna. Men kalkylen bygger på att satsningen ska ge åttafaldig avkastning: upp till 8,8 miljarder baht i extra turistintäkter.

Tanken är att fler turister ska ta chansen att upptäcka nya regioner. UNESCO-städer, nationalparker och små kustorter ska konkurrera med de överfulla stränderna i Phuket. Kort sagt, du ska lockas bort från bucket list-destinationerna och istället hamna i det verkliga Thailand.

Lågsäsong i Thailand får ny luft

Kampanjen har fått arbetsnamnet “Buy International, Free Thailand Domestic Flights”. Den är också tydligt anpassad till lågsäsongen då både hotell och flygbolag annars kämpar med halvfulla anläggningar och kabiner.

Den stora frågan är förstås om kabinettet i Bangkok faktiskt godkänner planen. Men med tanke på att turismen är en av landets viktigaste inkomstkällor är oddsen goda.

Gratisbiljetterna kan ta slut snabbare än en fullmånefest (AP Photo/Sakchai Lalit)

Hur får man en biljett

För dig som planerar en Thailandsresa i höst gäller det att hålla sig framme. När programmet lanseras ska du boka din internationella resa till Thailand via en av de deltagande flygbolagen. Då får du en kod eller voucher som kan lösas in mot en inrikes tur-och-retur-biljett hos bolag som Thai Airways, AirAsia eller Bangkok Airways. Viktigt är att det bara gäller nya bokningar efter att kampanjen är sjösatt – och först till kvarn gäller. 200 000 biljetter kan ta slut lika snabbt som en Singha på Koh Samui.

Thailand planerar att dela ut 200 000 gratis inrikesflygbiljetter till internationella turister som anländer mellan september och november 2025.

Budgeten är 700 miljoner baht, men regeringen räknar med intäkter på upp till 8,8 miljarder baht.

Biljetterna gäller tur-och-retur, upp till 3 500 baht, inklusive bagage.

