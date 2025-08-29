Thailand satsar stort för att locka fler turister under lågsäsongen. Köper du en internationell biljett till landet i höst kan du få en kostnadsfri tur-och-retur-biljett inom Thailand – men bara om du är snabb.
Så får du en gratis flygbiljett i Thailand i höst
Thailand har hittat ett nytt knep för att locka tillbaka utländska turister: dela ut 200 000 kostnadsfria inrikesflygbiljetter. Om allt går som regeringen hoppas blir resultatet fler besökare i lågsäsong och framför allt fler resenärer som tar sig bortom Bangkok och Phuket.
Gratisbiljett på köpet
Upplägget är lika enkelt som lockande. När du köper en internationell flygbiljett till Thailand under perioden september till november 2025, kan du även få en kostnadsfri tur-och-retur-biljett inom landet. Erbjudandet gäller nya bokningar och subventioneras av staten med upp till 3 500 baht, inklusive 20 kilo incheckat bagage.
Det är dessutom inte bara Thai Airways som deltar. Även lågprisbolag som Thai AirAsia, Thai Lion Air och Nok Air är med i kampanjen. Till och med boutiqueaktören Bangkok Airways är redo att flyga turisterna vidare.
En dyr kampanj – som ska betala sig
Det hela är inget litet projekt. Turistministeriet har begärt en budget på 700 miljoner baht, motsvarande drygt 200 miljoner svenska kronor, för att finansiera biljetterna. Men kalkylen bygger på att satsningen ska ge åttafaldig avkastning: upp till 8,8 miljarder baht i extra turistintäkter.
Tanken är att fler turister ska ta chansen att upptäcka nya regioner. UNESCO-städer, nationalparker och små kustorter ska konkurrera med de överfulla stränderna i Phuket. Kort sagt, du ska lockas bort från bucket list-destinationerna och istället hamna i det verkliga Thailand.
Lågsäsong i Thailand får ny luft
Kampanjen har fått arbetsnamnet “Buy International, Free Thailand Domestic Flights”. Den är också tydligt anpassad till lågsäsongen då både hotell och flygbolag annars kämpar med halvfulla anläggningar och kabiner.
Den stora frågan är förstås om kabinettet i Bangkok faktiskt godkänner planen. Men med tanke på att turismen är en av landets viktigaste inkomstkällor är oddsen goda.
Hur får man en biljett
För dig som planerar en Thailandsresa i höst gäller det att hålla sig framme. När programmet lanseras ska du boka din internationella resa till Thailand via en av de deltagande flygbolagen. Då får du en kod eller voucher som kan lösas in mot en inrikes tur-och-retur-biljett hos bolag som Thai Airways, AirAsia eller Bangkok Airways. Viktigt är att det bara gäller nya bokningar efter att kampanjen är sjösatt – och först till kvarn gäller. 200 000 biljetter kan ta slut lika snabbt som en Singha på Koh Samui.
Thailand planerar att dela ut 200 000 gratis inrikesflygbiljetter till internationella turister som anländer mellan september och november 2025.
Budgeten är 700 miljoner baht, men regeringen räknar med intäkter på upp till 8,8 miljarder baht.
Biljetterna gäller tur-och-retur, upp till 3 500 baht, inklusive bagage.
Källa: Standby, Ynet News, Travel and Tour World, The Manual
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
