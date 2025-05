Koh Samui på bristningsgränsen efter White Lotus-hajpen

“Vi har fått nog”, säger Kannapa Pongponrat Chieocha, universitetslektor i hållbar turism vid Mahidol University i Bangkok och uppvuxen på ön.

När Chieocha var barn bodde turisterna hemma hos lokalbefolkningen och åt på små, familjeägda restauranger. I dag domineras ön av exklusiva resorts ägda av utländska investerare.

“Redan innan The White Lotus kände många att det räckte. Nu har situationen förvärrats rejält”, säger hon till Expressen.

“Det här är inte hållbart i längden. Men folk börjar precis vakna upp och inse allvaret.”

Här på Sicilien utspelar sig den andra säsongen av HBO-serien “The White Lotus” (Foto: Unsplash).

Tv-turismens baksida

Fenomenet “set-jetting” – att resa till platser man sett på film eller i tv – har blivit en megatrend. Efter första säsongen av The White Lotus, inspelad på Four Seasons på Hawaii, steg bokningarna dit med över 30 procent. Andra säsongen ledde till rusning till Siciliens kuststäder som Taormina och Cefalù.

Liknande exempel finns i Dubrovnik efter Game of Thrones, och i Skellig Michael efter Star Wars: The Last Jedi – platser som alla tampats med följderna av massivt turistantryck utan motsvarande infrastruktur.

137 Pillars Suites & Residences erbjuder gästerna en 360-graders utsikt över Bangkok. (Foto: 137 Pillars Suites & Residences)

Thailands comeback – lyxigare än någonsin

Thailand har gjort en kraftfull comeback efter pandemin – inte bara som charterparadis utan som premiumdestination. Lyxresor, hälsoresorter och skräddarsydda upplevelser är nu en allt större del av erbjudandet, särskilt på öar som Koh Samui, Phuket och Koh Yao Noi.

Landets turistmyndighet har målmedvetet försökt locka “quality tourists” – det vill säga färre, men rikare resenärer. The White Lotus blev därmed ett perfekt marknadsföringsfönster – men också en väckarklocka.

Intresset till Koh Samui är redan på uppgång och lär dra iväg ytterligare. (Foto: Pixabay)

Fakta: Koh Samui

En av Thailands mest populära öar

Känd för stränder, kokosnötter och femstjärniga hotell

Har tidigare fått kritik för överturism och miljöförstöring

Aktuell som inspelningsplats för säsong 3 av The White Lotus

