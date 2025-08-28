Fem hotell i Bangkok som gör din weekend oförglömlig

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Nybyggd elegans: Dusit Thani

Rooftopbaren blinkar till Studio 54 – men med martinis istället för disco. (Foto: Pressbild)

“Dusit Thani har stått på scenen sedan 1970-talet. Nu har den gamla damen fått en total makeover. Färre rum, större ytor och design av André Fu. Resultat: beige, marmor och diskret lyx – men med en blinkning till historien i form av thailändska pelare från originalet. Och ja, rooftopbaren är lika glittrande som drinkarna.”

Dusit Thani är tillbaka, större och stiligare än någonsin. (Foto: Pressbild)

ANNONS

ANNONS: Boka in mig här till bästa priset.

Flodens drottning: Capella

Jacuzzi på balkongen, floden nedanför. (Foto: Pressbild)

“Capella Bangkok viskar snarare än skriker. Men när det viskas om jacuzzi på balkongen, Mauro Colagreco i köket och butlers som kallas ‘culturists’ – då lyssnar man. Den låga byggnaden vid floden är ett statement i sig: enkelhet, ljus, utsikt. Och Stella Bar efter mörkrets inbrott är en egen värld.”

Lågmäld design, maximal effekt. (Foto: Pressbild)

ANNONS: Boka in mig här till bästa priset.

Eklektisk show: The Standard Mahanakhon

Senapsgula soffor och neon – The Standard gör inget halvhjärtat. (Foto: Pressbild)

“The Standard tog sin Hollywood-excentrik till Bangkok och flyttade in i stadens pixelhus. Här hittar du senapsgula soffor, Pekinganka från Mott 32 och en mexikansk restaurang på 76:e våningen. Mer klubb än hotell, men det går faktiskt att sova här också – om du vill.”

ANNONS

Pixelhuset som blev Bangkoks mest lekfulla hotell. (Foto: Pressbild)

ANNONS: Boka in mig här till bästa priset.

För den som vill bo i en saga: The Siam

The Siam är lika mycket museum som hotell. (Foto: Pressbild)

“Bill Bensleys svartvita skapelse är som att kliva rakt in i ett vykort från femtiotalet. Pan Am-affischer på väggarna, tatueringsstudio i spaet och en thailändsk restaurang i antika teak­hus. Inte det mest centrala läget, men det är precis det som gör The Siam till en tidsmaskin du aldrig vill checka ut från.”

Ett hotell som känns som ett Pan Am-vykort. (Foto: Pressbild)

ANNONS: Boka in mig här till bästa priset.

Perfect Weekend Guide till Bangkok

Mandarin Oriental: Afternoon tea, historia och flodutsikt.

Dusit Thani: Nyrenoverad veteran med Studio 54-bar.

Aman Nai Lert: Diskret lyx i Nai Lerts park.

Capella: Balkongjacuzzi och Mauro Colagreco.

The Standard: Färgsprakande pixelhus med skybar.

The Siam: Retrolyx med tatuering på köpet.

ANNONS

Källa: Condé Nast Traveller.