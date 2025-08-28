Bangkok är staden där tuk-tukarna aldrig tystnar, street food doftar bättre än Michelin och floden glittrar i kvällssolen. Men för att verkligen få en oförglömlig weekend gäller det att välja rätt hotell. Här är sex adresser som tar din Bangkok-resa från bra till briljant.
Fem hotell i Bangkok som gör din weekend oförglömlig
Klassikernas klassiker: Mandarin Oriental
“Mandarin Oriental är lika mycket ett tempel för resenärer som ett hotell. Här drack Somerset Maugham te efter att ha överlevt malaria och här sitter Bangkoks societetsdamer fortfarande bland rottingstolar och orkidéer. Efter en renovering för 90 miljoner dollar glänser interiörerna i juveltoner och spaet är lika oumbärligt som alltid. Ett måste – även om du bara kikar in för afternoon tea.”
Nybyggd elegans: Dusit Thani
“Dusit Thani har stått på scenen sedan 1970-talet. Nu har den gamla damen fått en total makeover. Färre rum, större ytor och design av André Fu. Resultat: beige, marmor och diskret lyx – men med en blinkning till historien i form av thailändska pelare från originalet. Och ja, rooftopbaren är lika glittrande som drinkarna.”
Flodens drottning: Capella
“Capella Bangkok viskar snarare än skriker. Men när det viskas om jacuzzi på balkongen, Mauro Colagreco i köket och butlers som kallas ‘culturists’ – då lyssnar man. Den låga byggnaden vid floden är ett statement i sig: enkelhet, ljus, utsikt. Och Stella Bar efter mörkrets inbrott är en egen värld.”
Eklektisk show: The Standard Mahanakhon
“The Standard tog sin Hollywood-excentrik till Bangkok och flyttade in i stadens pixelhus. Här hittar du senapsgula soffor, Pekinganka från Mott 32 och en mexikansk restaurang på 76:e våningen. Mer klubb än hotell, men det går faktiskt att sova här också – om du vill.”
För den som vill bo i en saga: The Siam
“Bill Bensleys svartvita skapelse är som att kliva rakt in i ett vykort från femtiotalet. Pan Am-affischer på väggarna, tatueringsstudio i spaet och en thailändsk restaurang i antika teakhus. Inte det mest centrala läget, men det är precis det som gör The Siam till en tidsmaskin du aldrig vill checka ut från.”
Perfect Weekend Guide till Bangkok
- Mandarin Oriental: Afternoon tea, historia och flodutsikt.
- Dusit Thani: Nyrenoverad veteran med Studio 54-bar.
- Aman Nai Lert: Diskret lyx i Nai Lerts park.
- Capella: Balkongjacuzzi och Mauro Colagreco.
- The Standard: Färgsprakande pixelhus med skybar.
- The Siam: Retrolyx med tatuering på köpet.
Källa: Condé Nast Traveller.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Fem hotell i Bangkok som gör din weekend oförglömlig
