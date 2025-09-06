Paris kallas ofta kärlekens stad och hyllas för sitt franska språk. Men bakom croissanten och espresson finns en annan verklighet. Arabiskan är Frankrikes näst största språk och genomsyrar stadens slang, mat, musik och litteratur. Här är guiden till hur arabiskan blivit en självklar del av Paris vardag.
Paris hemliga språk – så pratar staden arabiska
Arabiskan i vardagen
Arabiskan talas av runt fyra miljoner människor i Frankrike och är en tydlig del av parisiskt vardagsliv. Ord som “wesh” (vad händer), “kiffer” (att gilla) och “bled” (hemby) hörs överallt – från Bellevilles trottoarer till universitetssalarna på Sorbonne. Forskare påminner om att arabiska undervisades i Paris redan på 1500-talet, långt innan franskan själv blev ett universitetsämne.
Tunisien på tallriken
I 11:e arrondissementet ligger Chez Baya, en liten tunisisk restaurang där det alltid doftar nybakat mlawi och den kryddiga tomaträtten ojja. Ägaren Kamel Faleh berättar att han själv lärde sig franska på plats – och nu ser han sina kunder ta till sig arabiska uttryck. “Chwoya”, lite grann, är ett av de ord som smugit sig in i vardagsspråket.
Kaffe och kolonialism i Latin Quarter
Latin Quarter är synonymt med intellektuella samtal över små bord på Café de Flore. Men långt innan Sartre och de Beauvoir kom kaffet – introducerat av en ottomansk ambassadör på 1600-talet. Under mellankrigstiden blev kvarteren mötesplats för nordafrikanska studenter och författare som Taha Hussein och Tawfiq al-Hakim. Här diskuterades kolonialism, frihet och identitet samtidigt som den arabiska kulturen vävdes in i Paris själ.
Läs även: Två helgdagar kan ryka – för att rädda Frankrikes ekonomi
Böcker och poesi i 18:e
Maktaba Berfin i 18:e arrondissementet är en bokhandel helt tillägnad arabisk litteratur. Hyllorna dignar av allt från grammatikböcker till Nobelpristagaren Naguib Mahfouz. Här arrangeras poesiuppläsningar, skrivarkurser och konserter. För den nyfikne resenären är detta en perfekt plats att upptäcka en annan sida av Paris.
Barbès – Europas arabiska musikhuvudstad
Vid foten av Montmartre ligger Barbès, som under 1900-talet var Europas centrum för arabisk musik. Skivbutiken Sauviat Musique började sälja algeriska artister som Cheikha Rimitti redan på 1940-talet och genren raï fick här sitt internationella genombrott.
Efter terrordåden 2015 tystnade arabisk musik på många scener, men i dag hörs den återigen på klubbar och festivaler. På torget Place Cheikha Rimitti kan man nu läsa hennes sångtexter ingraverade i guld, en påminnelse om musikens betydelse för både Paris och världen.
Arabiska som kärleksspråk
Författaren Coline Houssais, som skrivit boken “Paris i arabiska brev”, uttrycker det enkelt: “Arabiskan är ett franskt språk.” Det är inte bara ett lån från Maghreb – utan en del av Paris identitet. Staden utan arabiskan? Som en croissant utan smör.
Perfect Weekend Guide till Paris
– Arab World Institute: bibliotek, museum och takterrass vid Seine.
– Chez Baya: mlawi och ojja i 11:e arrondissementet.
– Maktaba Berfin: arabisk litteratur och poesi i 18:e.
– Sauviat Musique i Barbès: klassisk skivbutik för arabisk musik.
– Place Cheikha Rimitti: torg med ingraverade sångtexter i guld.
Källa: NY Times
Hotell att checka in på i Paris – med arabisk twist
Hôtel des Grandes Écoles (Latin Quarter)
Ett klassiskt, nästan hemligt hotell med innergård där studenter och författare bott sedan 1800-talet. Perfekt utgångspunkt för att upptäcka Sorbonne, kafékulturen och det arabiska arvet i området.
Hôtel Providence (11:e arrondissementet)
Trendig boutique med sammetssoffor, tapeter med djungelmönster och en bar som känns som en mix av Paris och Marrakech. Runt hörnet finns både Chez Baya och Bellevilles streetfood-scen.
Hôtel La Nouvelle République (Belleville/20:e arrondissementet)
Designhotell i Belleville med vibe av Brooklyn möter Beirut. Härifrån promenerar du till Barbès, Bellevilles barer och marknader fulla av kryddor och arabiska delikatesser.
Boka in mig här till schysst pris
Le Bristol Paris (8:e arrondissementet)
För den som vill ha det klassiska Paris men ändå känna Mellanöstern-doften i luften. Här har arabiska kungligheter och författare bott sedan 1920-talet, och hotellets trädgård är fortfarande en av stadens mest eleganta.Boka in mig här till ett schysst pris.
Mob Hotel (Saint-Ouen, nära 18:e)
Ett kreativt hub-hotell med bio, bibliotek och takbar. Ligger nära Maktaba Berfin och Paris myllrande norra kvarter. Filosofin är gemenskap och kultur – ett hotell för resenärer som vill blanda sig med lokalbor.
Hôtel Les Bains (Le Marais)
En gång en legendarisk nattklubb, nu ett konstnärligt designhotell. Arabiska DJs och musiker har spelat här genom åren, och idag lever musikarvet kvar i klubbscenen under hotellet.
Boka in mig här till ett schysst pris.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
