Omaha Beach och ostron – här är Normandie

Omaha Beach – idag en stillsam badstrand, men den 6 juni 1944 platsen för en av historiens blodigaste dagar. (Foto: AP)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

Normandie är platsen där världshistorien förändrades och där livet och dina ostron i dag smakar bättre än nästan någon annanstans i Frankrike. Här möter dramatiska stränder och tysta kyrkogårdar det bästa landet kan bjuda på i form av ostron, cider och Camembert. En resa som är både gripande och njutbar – ibland inom loppet av en timme.

Minnesmonumentet vid Omaha Beach hedrar de tusentals soldater som stupade under invasionen. (Foto: Pixabay)

Julafton för alla möpar

Den 6 juni 1944 genomfördes världshistoriens största amfibieoperation. Över 156 000 allierade soldater – från USA, Storbritannien, Kanada och flera andra länder – landsteg vid Normandies kust för att befria det naziockuperade Europa. Operationen fick kodnamnet Overlord, och den första dagen kallas än i dag för D-Day.

Omaha Beach är platsen som bränner sig fast. För några veckor sedan stod vi där, jag och Anna, tillsammans med tusentals andra turister. Vissa solade i bikini, andra grät öppet. Det är en märklig kontrast – semester och död på samma strand. Här dog tusentals unga amerikaner när tyska MG42:or pepprade landstigningsbåtarna. Än idag är det svårt att förstå hur de orkade fortsätta springa framåt.

Där tystnaden talar

Betydligt mer värdig är stämningen på den amerikanska kyrkogården i Colleville-sur-Mer. Här står 9 387 kors och Davidsstjärnor uppradade i oändliga rader. Tystnaden är högre än något gevärsskott. Många gråter. Några står stilla och bara tittar ut över havet. Det är en av de mest gripande platserna i världen, och en påminnelse om varför vi i Europa kan leva i frihet i dag.

Mémorial de Caen berättar historien om invasionen och slaget om Normandie. (Foto: Pixabay)

Från krig till Camembert i Normandie

Efter all historia krävs något helt annat tycker NY Times. I Caen väntar en middag på Magma. Olivier Barbarin serverar fem rätter till tonerna av Simply Red. Höjdpunkten är desserten: Camembert, gratinerad tills den blivit karamelliserad och krispig. Efter en dag med blod, tårar och kors i oändliga rader är det svårt att tänka sig en bättre final än att sitta i ett franskt bistro och äta ost som efterrätt.

Nästa dag: slotten och stranden

Morgonens kaffe tas på Arbuste, innan det är dags att storma Château de Caen. Här byggde Vilhelm Erövraren sin borg, och från murarna ser man hela staden. På eftermiddagen fortsätter resan mot Deauville. Strandpromenaden les Planches är kantad av badhytter döpta efter Hollywoodstjärnor. På kvällen rosé och ostron på Le Deauville, en Costes-restaurang där Sinatra ljuder ur högtalarna och havet ligger glittrande utanför.

Söndag: kultur och skaldjur

Helgen avslutas på Les Franciscaines, ett före detta kloster som nu rymmer både konsthall och bokhandel. Därefter en avstickare till grannstaden Trouville. På söndagsmarknaden säljs lampor av drivved och retro-affischer, men viktigast är Halle aux Poissons. Här bygger du din egen skaldjursbricka – ostron, hummer och snäckor – och sköljer ner med ett glas Sancerre. Frankrike när det är som bäst.

Normandie bjuder på en ovanlig kombination: djup historia och högklassig gastronomi. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide till Normadie

  • Omaha Beach: strand för både sol och sorg.
  • Amerikanska kyrkogården i Colleville-sur-Mer: 9 387 kors, fri entré.
  • Mémorial de Caen: inträde 25,80 euro.
  • Magma: femrätters från 58 euro.
  • Château de Caen: fri entré, plus Monet på museet.
  • Le Deauville: ostron, Sinatra och havsutsikt.
  • Les Franciscaines: konst, böcker och cappuccino.
  • Halle aux Poissons i Trouville: ostron från 14 euro kilot.

Källa: New York Times, Viggos resedagbok

Viggos resdagbok: Från D-Day till crème brûlée i Bretagne

Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling skriver resdagbok på bilsemestern i Frankrike. Idag från världens största militära landstigning till världens
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

