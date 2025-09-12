Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Där tystnaden talar

Betydligt mer värdig är stämningen på den amerikanska kyrkogården i Colleville-sur-Mer. Här står 9 387 kors och Davidsstjärnor uppradade i oändliga rader. Tystnaden är högre än något gevärsskott. Många gråter. Några står stilla och bara tittar ut över havet. Det är en av de mest gripande platserna i världen, och en påminnelse om varför vi i Europa kan leva i frihet i dag.

Mémorial de Caen berättar historien om invasionen och slaget om Normandie. (Foto: Pixabay)

Från krig till Camembert i Normandie

Efter all historia krävs något helt annat tycker NY Times. I Caen väntar en middag på Magma. Olivier Barbarin serverar fem rätter till tonerna av Simply Red. Höjdpunkten är desserten: Camembert, gratinerad tills den blivit karamelliserad och krispig. Efter en dag med blod, tårar och kors i oändliga rader är det svårt att tänka sig en bättre final än att sitta i ett franskt bistro och äta ost som efterrätt.

Nästa dag: slotten och stranden

Morgonens kaffe tas på Arbuste, innan det är dags att storma Château de Caen. Här byggde Vilhelm Erövraren sin borg, och från murarna ser man hela staden. På eftermiddagen fortsätter resan mot Deauville. Strandpromenaden les Planches är kantad av badhytter döpta efter Hollywoodstjärnor. På kvällen rosé och ostron på Le Deauville, en Costes-restaurang där Sinatra ljuder ur högtalarna och havet ligger glittrande utanför.

Söndag: kultur och skaldjur

Helgen avslutas på Les Franciscaines, ett före detta kloster som nu rymmer både konsthall och bokhandel. Därefter en avstickare till grannstaden Trouville. På söndagsmarknaden säljs lampor av drivved och retro-affischer, men viktigast är Halle aux Poissons. Här bygger du din egen skaldjursbricka – ostron, hummer och snäckor – och sköljer ner med ett glas Sancerre. Frankrike när det är som bäst.

Normandie bjuder på en ovanlig kombination: djup historia och högklassig gastronomi. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide till Normadie

Omaha Beach: strand för både sol och sorg.

Amerikanska kyrkogården i Colleville-sur-Mer: 9 387 kors, fri entré.

Mémorial de Caen: inträde 25,80 euro.

Magma: femrätters från 58 euro.

Château de Caen: fri entré, plus Monet på museet.

Le Deauville: ostron, Sinatra och havsutsikt.

Les Franciscaines: konst, böcker och cappuccino.

Halle aux Poissons i Trouville: ostron från 14 euro kilot.

