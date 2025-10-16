Norrskensturismen i kaos – taxiförbud stoppar resenärer i Lappland

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Svenska resebyråer i kläm på grund av norrskensturismen

Flera svenska arrangörer, bland dem Aventyrresor och Lotus Travel, bekräftar att de haft problem med transporter i området. Resenärer som bokar norrskenspaket via Sverige flyger ofta till Ivalo och fortsätter vidare mot Kirkenes, Tromsø eller Nordkap.

“Vi har fått hyra minibussar bara för att köra en eller två personer”, säger en svensk researrangör som vill vara anonym. “Det är inte rimligt – men kunderna vill se norrskenet, inte stå på en parkeringsplats vid riksgränsen och vänta på nästa chaufför.”

Och medan de finska taxibilarna står stilla, syns norska bilar dagligen på den finska sidan – ofta på parkeringen utanför alkoholbutiken.

ANNONS

Läs även: Ryssland – nytt resmål för världens nya rika, Realtid

Turisterna ser norrskenet – men inte hotellet, som ligger på fel sida gränsen. (Foto: CC).

Norrskensturismen: ett nordiskt komedidrama

Den som älskar absurditet i Kaurismäki-stil hade njutit. Ett brittiskt par ska till ett norrskenshotell i Kirkenes. De stannar vid skylten “Welcome to Norway”, taxin får inte fortsätta, bagaget välts omkull i snön, och de får vänta på nästa bil i midvintermörkret.

“Vi crossed the Arctic Circle. Twice. By foot. In a blizzard,” skrev de senare i sin reseblogg.

Samtidigt väntar taxibolagen i Ivalo på att det nytecknade avtalet mellan Finland och Norge ska börja gälla. Ministrarna Lulu Ranne och Jon-Ivar Nygård skrev under redan i mars, men ännu finns ingen startdatum.

“Jag tror det när jag ser det,” säger chauffören Jari Similä, som redan fått tusen euro i böter för att ha kört över gränsen. “Kanske blir det klart till nästa jul. Eller nästa istid.”

Norrskensturismen på is

Problemet påverkar inte bara de finska chaufförerna – hela norrskensturismen får sig en törn. Svenskar reser i allt större utsträckning norrut för att se auroran, men logistiken gör att det enklaste blir att stanna på den svenska sidan, i Abisko eller Riksgränsen.

ANNONS

“Det är enklare att åka till Narvik än till Kirkenes just nu,” säger en researrangör. “Och ändå är det bara några mil emellan.”

Perfect Weekend Guide: Tre sätt att se norrsken utan att frysa fast i byråkratin:

Abisko, Sverige: Europas klaraste himmel och direkttåg från Stockholm. Ivalo, Finland: Vildmark, renkött och norrsken – men välj hotell på rätt sida gränsen. Kiruna–Narvik: Kombinera svensk midnattssol med norsk torsk – utan att byta taxi i snöstorm.

Källa: Yle.fi

Vill du läsa mer om mat och krogar? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om De 10 bästa italienska restaurangerna i Stockholm eller Skippa Tinder och bara häng i baren.