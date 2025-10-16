Norrskensturismen lockar människor från hela världen – men på vägen dit fryser turisterna fast i byråkratin. I finska Lappland har brittiska, tyska och svenska resenärer tvingats kliva ur taxin mitt i snöstormen vid gränsen till Norge. Orsak: ett nordiskt transportförbud som får hela norrskensturismen att skaka på huvudet.
Norrskensturismen i kaos – taxiförbud stoppar resenärer i Lappland
En absurd gräns i det fria Norden
Norden är världens mest integrerade region. Människor, varor och pengar rör sig fritt över gränserna. Men inte taxibilar. I flera år har finska chaufförer förbjudits att köra turister till Norge, trots att resmålen ofta ligger bara ett par mil bort.
För turisterna – ofta svenskar på jakt efter norrsken och renar – innebär det att de måste kliva ur bilen vid gränsen, i mörker och kyla, och byta till en norsk taxi. Den norska chauffören tar över körningen, ibland bara för den sista sträckan till hotellet.
“De tror att vi skämtar”, säger Jaakko Kallioinen, taxibolagschef i Ivalo, till Yle. “Men vi får faktiskt inte köra över. Det är som att lämna av folk på E4:an och säga lycka till.”
Lyxväskan ute – men lyxresan lever
Lyxindustrin är i gungning. De höga klackarna och lyxväskan står orörda i garderoben och Louis Vuitton-kläderna samlar damm.
Svenska resebyråer i kläm på grund av norrskensturismen
Flera svenska arrangörer, bland dem Aventyrresor och Lotus Travel, bekräftar att de haft problem med transporter i området. Resenärer som bokar norrskenspaket via Sverige flyger ofta till Ivalo och fortsätter vidare mot Kirkenes, Tromsø eller Nordkap.
“Vi har fått hyra minibussar bara för att köra en eller två personer”, säger en svensk researrangör som vill vara anonym. “Det är inte rimligt – men kunderna vill se norrskenet, inte stå på en parkeringsplats vid riksgränsen och vänta på nästa chaufför.”
Och medan de finska taxibilarna står stilla, syns norska bilar dagligen på den finska sidan – ofta på parkeringen utanför alkoholbutiken.
Läs även: Ryssland – nytt resmål för världens nya rika, Realtid
Norrskensturismen: ett nordiskt komedidrama
Den som älskar absurditet i Kaurismäki-stil hade njutit. Ett brittiskt par ska till ett norrskenshotell i Kirkenes. De stannar vid skylten “Welcome to Norway”, taxin får inte fortsätta, bagaget välts omkull i snön, och de får vänta på nästa bil i midvintermörkret.
“Vi crossed the Arctic Circle. Twice. By foot. In a blizzard,” skrev de senare i sin reseblogg.
Samtidigt väntar taxibolagen i Ivalo på att det nytecknade avtalet mellan Finland och Norge ska börja gälla. Ministrarna Lulu Ranne och Jon-Ivar Nygård skrev under redan i mars, men ännu finns ingen startdatum.
“Jag tror det när jag ser det,” säger chauffören Jari Similä, som redan fått tusen euro i böter för att ha kört över gränsen. “Kanske blir det klart till nästa jul. Eller nästa istid.”
Norrskensturismen på is
Problemet påverkar inte bara de finska chaufförerna – hela norrskensturismen får sig en törn. Svenskar reser i allt större utsträckning norrut för att se auroran, men logistiken gör att det enklaste blir att stanna på den svenska sidan, i Abisko eller Riksgränsen.
“Det är enklare att åka till Narvik än till Kirkenes just nu,” säger en researrangör. “Och ändå är det bara några mil emellan.”
Perfect Weekend Guide: Tre sätt att se norrsken utan att frysa fast i byråkratin:
- Abisko, Sverige: Europas klaraste himmel och direkttåg från Stockholm.
- Ivalo, Finland: Vildmark, renkött och norrsken – men välj hotell på rätt sida gränsen.
- Kiruna–Narvik: Kombinera svensk midnattssol med norsk torsk – utan att byta taxi i snöstorm.
Källa: Yle.fi
Vill du läsa mer om mat och krogar? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om De 10 bästa italienska restaurangerna i Stockholm eller Skippa Tinder och bara häng i baren.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
