Att resa från London till Skottland på räls har länge varit en dyr historia – ofta dyrare än en charter till Medelhavet. Men nu lanserar Lumo, kallat “Ryanair på räls”, tågbiljetter för under 700 kronor. För svenska Londonresenärer innebär det att Glasgow plötsligt seglar upp som en helt ny och oväntat prisvärd weekendstad.
Ryanair på räls: Billiga biljetter gör Skottland till ny weekendstad
Billigt och eldrivet på räls
Lumo är redan kända för sin linje mellan London och Edinburgh. Deras koncept är lika enkelt som genialt: inga första klass-vagnar, begränsat bagage och eldrivna tåg som håller priserna nere. Lite som Ryanair, fast utan boardingkaos på Stansted och med betydligt bättre utsikt.
Nu utökas linjen till Glasgow, där biljetterna väntas hamna på samma nivå som till Edinburgh – runt 49 pund. Med ett brittiskt railcard blir det ännu billigare. Att jämföra med Avanti, som tar uppåt 200 pund för samma sträcka, visar tydligt varför Lumo väcker rubriker.
Svenskarnas nya genväg till Skottland
För svenskar som reser till London för en weekend öppnas nu en helt ny dörr. I stället för att boka ett billigt flyg från Stansted till Glasgow kan man ta tunnelbanan till King’s Cross, kliva ombord på Lumo och fyra timmar senare kliva av på Queen Street mitt i Glasgows centrum.
Det blir inte bara billigare och smidigare, det är också klimatsmartare. För alla som gillar att skryta om tåg på Instagram – här kommer det perfekta #trainbrag-ögonblicket.
Glasgow – mer än whisky och fotboll
Men varför välja Glasgow? Förutom att staden är billigare än Edinburgh, är det en plats som bubblar av musik, konst och pubkultur. Merchant City är fullt av barer, och West End lockar med vintagebutiker och teater. Lägg därtill klassiska sevärdheter som Kelvingrove Art Gallery och den futuristiska konsertsalen The Hydro, och du har en stad som är lika bra på en snabbweekend som på en längre semester.
Och visst, haggis står fortfarande på menyn – men numera sida vid sida med Michelinkrogar och hipsterkaffe.
En resa på räls i brittisk litteraturtradition
Att resa med tåg genom norra England och in i Skottland är en upplevelse i sig. Här passerar du landskap som inspirerat både Harry Potter och Trainspotting. Skillnaden är att biljetten nu kostar mindre än en flaska single malt på Arlanda taxfree.
För svenskar blir det alltså enklare än någonsin att kombinera Londonresan med en sväng upp till Skottland. Fredag kväll fish and chips i Camden, lördag morgon tåg till Glasgow, söndag tillbaka för att hinna med SAS-planet hem på måndag. Det är vad vi på Perfect Weekend kallar en smart investering i både kultur och klimatsamvete.
Perfect Weekend Guide Glasgow, din nya weekendstad
- Start: London King’s Cross
- Mål: Glasgow Queen Street
- Pris: Från cirka 49 pund (ungefär 680 kronor)
- Restid: Cirka 4 timmar och 50 minuter
- Avgångar: Två norrut, en söderut på vardagar. En i vardera riktningen på söndagar
- Bonus: Biljetten kostar mindre än en bättre whisky på Arlanda taxfree
Källa: Metro UK, Lumo, Office of Rail and Road (ORR)
Perfect Weekend Guide: Hotell i Glasgow
Kimpton Blythswood Square Hotel
Femstjärnigt lyxhotell i en historisk byggnad vid Blythswood Square. Här finns både elegans och ett av stadens bästa spa. Perfekt för den som vill blanda kultur med avkoppling.
Dakota Glasgow
Boutiquehotell med New York-vibbar. Mörka interiörer, stora sängar och en cocktailbar som är lika populär bland glaswegians som turister. Bra val för en romantisk weekend.
citizenM Glasgow
Designhotell med fokus på teknik och smarta lösningar. Här styr du rummet med en iPad och umgås i den livliga lobbyn. Budgetvänligt utan att tumma på stilen.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
