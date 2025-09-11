Ryanair på räls: Billiga biljetter gör Skottland till ny weekendstad

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenskarnas nya genväg till Skottland

För svenskar som reser till London för en weekend öppnas nu en helt ny dörr. I stället för att boka ett billigt flyg från Stansted till Glasgow kan man ta tunnelbanan till King’s Cross, kliva ombord på Lumo och fyra timmar senare kliva av på Queen Street mitt i Glasgows centrum.

Det blir inte bara billigare och smidigare, det är också klimatsmartare. För alla som gillar att skryta om tåg på Instagram – här kommer det perfekta #trainbrag-ögonblicket.

Glasgow – mer än whisky och fotboll

Men varför välja Glasgow? Förutom att staden är billigare än Edinburgh, är det en plats som bubblar av musik, konst och pubkultur. Merchant City är fullt av barer, och West End lockar med vintagebutiker och teater. Lägg därtill klassiska sevärdheter som Kelvingrove Art Gallery och den futuristiska konsertsalen The Hydro, och du har en stad som är lika bra på en snabbweekend som på en längre semester.

Och visst, haggis står fortfarande på menyn – men numera sida vid sida med Michelinkrogar och hipsterkaffe.

Välkommen till Skottland och de yttre Hebriderna. Här på den avlägsna ön Uist väntar ett av flera jobberbjudanden. (Foto: Pixabay)

En resa på räls i brittisk litteraturtradition

Att resa med tåg genom norra England och in i Skottland är en upplevelse i sig. Här passerar du landskap som inspirerat både Harry Potter och Trainspotting. Skillnaden är att biljetten nu kostar mindre än en flaska single malt på Arlanda taxfree.

För svenskar blir det alltså enklare än någonsin att kombinera Londonresan med en sväng upp till Skottland. Fredag kväll fish and chips i Camden, lördag morgon tåg till Glasgow, söndag tillbaka för att hinna med SAS-planet hem på måndag. Det är vad vi på Perfect Weekend kallar en smart investering i både kultur och klimatsamvete.

Perfect Weekend Guide Glasgow, din nya weekendstad

Start: London King’s Cross

Mål: Glasgow Queen Street

Pris: Från cirka 49 pund (ungefär 680 kronor)

Restid: Cirka 4 timmar och 50 minuter

Avgångar: Två norrut, en söderut på vardagar. En i vardera riktningen på söndagar

Bonus: Biljetten kostar mindre än en bättre whisky på Arlanda taxfree

Källa: Metro UK, Lumo, Office of Rail and Road (ORR)

Perfect Weekend Guide: Hotell i Glasgow

Kimpton Blythswood Square Hotel

Kimpton Blythswood Square Hotel

Femstjärnigt lyxhotell i en historisk byggnad vid Blythswood Square. Här finns både elegans och ett av stadens bästa spa. Perfekt för den som vill blanda kultur med avkoppling.

ANNONS: Boka in mig här till ett schysst pris.

Dakota Glasgow

Dakota Glasgow

Boutiquehotell med New York-vibbar. Mörka interiörer, stora sängar och en cocktailbar som är lika populär bland glaswegians som turister. Bra val för en romantisk weekend.

ANNONS: Boka in mig här till ett schysst pris.

citizenM Glasgow

citizenM Glasgow

Designhotell med fokus på teknik och smarta lösningar. Här styr du rummet med en iPad och umgås i den livliga lobbyn. Budgetvänligt utan att tumma på stilen.

ANNONS: Boka in mig här till ett schysst pris.