Glöm Gotland – Lettland är billigare, vackrare och häftigare

Ut i Lettlands skogar – på elhoj, i sovjetjeep eller med Flora

Men det är dags att lämna Riga. Halva Lettland är skog, och här börjar folk fortfarande midsommar med blomkransar och bastu. Matt Charlton åker mot sydvästra Lettland till en före detta bondgård där Maria har byggt upp Nomadic Homes – glashus, tipis och badtunnor.

Därifrån: “Lettiskt safari” i en rysk 4×4 där du spanar på storkar, rådjur och örnar. På kvällen: bastu, grill och mist över ängarna. Hund med på köpet.

Lettlands landsbygd i Liepaja – som ett vykort du glömt att skicka.

Liepaja: Sovjets spöken och nollstjärnig charm

I kuststaden Liepaja i västra Lettland möter havsbris historia i varje gränd. Här finns Madame Hoyers pensionat, soldränkt arkitektur – och ett sovjetiskt fängelse där du kan övernatta. “Vi är Lettlands enda nollstjärniga hotell”, säger guiden, som verkar ha glömt sitt kaffe.

Karosta, stadsdelen på andra sidan kanalen, är ett drömset för varje regissör som ska spela in Tinker Tailor Soldier Spy II – Lettland Edition.

Europas bredaste vattenfall i Kuldīga – bredare än du tror.

Kuldīga: Europas längsta vattenfall och rockfestival från hotellkudden

Efter en promenad genom Bernāti naturpark – där skog möter vit sandstrand i Lettland – tar Matt sig till Kuldīga, Lettlands kanske vackraste stad. Det är kulturfestival, rockband utanför hotellet och ett UNESCO-skyddat centrum.

Men det bästa: att vada mitt i floden Venta, under broar och vattenfall, medan du skrämmer bardrickare med diskreta dunkar i träbalkarna under deras fötter.

Kolka: Pagan-chic vid Östersjöns vildaste udde

Vid Cape Kolka i Lettland möts Östersjön och Rigabukten – en plats så vacker att Sovjet gjorde den otillgänglig med taggtråd och passkontroll. Idag bor du i träfat bland sanddyner och tallar, utan el men med kvällssol som håller på till midnatt.

Dzeneta, som driver Usi Campsite, berättar om tiden då man behövde polistillstånd för att besöka havet i Lettland. Idag: picknick, stillhet och blick mot Sverige.

Jūrmala – strand, brutalism och blomkorgar i skön dissonans. Här hänger alla när solen skinner på sommaren. (Foto: Canva)

Jūrmala: Sovjetelitens favoritstrand – nu med badkar och blommor

Sista stoppet: Jūrmala, Lettlands badort nummer ett som Brezjnev och Khrusjtjov älskade. Lång strand, brutalistiska hotell i lyxrenoverad version och en huvudgata som doftar 80-tals-England: blomkorgar, fontäner, glass.

Det är den mest befolkade stranden i Lettland. Men med lettiska mått räknat betyder det: fortfarande gott om plats.

En frihet i Lettland värd att känna

Det finns många skäl att åka till Lettland: orörd natur, fantastisk mat, kulturskatter och solnedgångar som aldrig tar slut. Men det finns också ett skikt till – en frihet som är ny, efter århundraden av förtryck. Det gör varje picknick, varje dopp, varje sommarkväll i Lettland till något större än bara semester.

Bo i Riga

Kvällsljus över Grand Poet Hotel i Riga – där varje rum har sin egen historia.



Grand Poet Hotel, Riga

Om Lettland hade ett boutiquehotell som symboliserade hela sin historia, så är det Grand Poet. Beläget precis vid Bastion Hill-parken mitt i Riga, ligger hotellet i en byggnad där det bott aristokrater, sovjetfunktionärer och nu: du. Rummen är eleganta, mörkt romantiska och inredda i vad man bäst kan beskriva som baltisk barock möter nordisk minimalism. Här promenerar du i jugendkvarteren innan du avslutar kvällen i hotellets spa – eller i cocktailbaren där de fortfarande blandar Negroni på sovjetvis (starkt och snabbt).

Boka in oss här till bra pris!

Äta i Lettland

– Three Chefs, Riga – matteater med brödfokus

– Kaļķu Vārti, Riga – crème brûlée XL

– Madame Hoyers Guest House, Liepaja – klassisk kustmat

Göra i Lettland

– Safari i sovjetjeep

– Vada i floden Venta

– Övernatta i sovjetfängelse

– Bada i Kolkas tysta vatten

Ta sig till Lettland

– Direktflyg till Riga från Arlanda

– Hyrbil för roadtrip (förbered GPS på grusvägspanik)

