I Lettland får du kritvita stränder utan trängsel, skogssafari i sovjetjeep, världens bredaste vattenfall och hotell med noll stjärnor – på ett bra sätt. En Perfect Weekend i Lettland är som Visby möter Twin Peaks, fast billigare och med bättre bröd.
Glöm Gotland – Lettland är billigare, vackrare och häftigare
Mest läst i kategorin
Italiensk mat på riktigt i Rom? Ta bussen bort från Fontana di Trevi
Att äta sig igenom Roms historiska centrum är som att bläddra i en blek kokbok på engelska. Men bara några hållplatser bort väntar en annan stad – en där romarna själva äter, dricker och lever. Här är några ställen som bevisar att pastans framtid inte ligger bland gladiatorhjälmar i plast. Centocelle: Inälvor och champagne Menabò …
5 sätt att bli uppgraderad till en svit utan att betala
Att få nyckeln till en svit med utsikt – utan att betala en krona extra – är resevärldens motsvarighet till att vinna på Triss. Men det krävs mer än tur. Här kommer Perfect Weekends guide till hur du faktiskt får ett hotell att ge dig guldkanten du förtjänar. Välj rätt tidpunkt – och gärna regn …
Viggos resdagbok från en bilsemester: Vi är i paradiset
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling rapporterar från en bilsemester i Normandie, där havet sjunger, bilen gnäller och servitören glömmer medium. Vykort från Villers-sur-Mer Nu är vi i Villers-sur-Mer. Staden vid havet. Jag skriver dessa rader till en kör av måsar som skränar. Det är något vackert över denna sång som lägger sig över havets vågor, …
Zuckerbergs superyacht har semester – efter att ha bränt 2 miljoner liter diesel
Mark Zuckerberg har haft ett bra år – i alla fall om man mäter framgång i nautiska mil, dieselrök och helikopterlandningar på hans superyacht, eh förlåt vidunder Launchpad. Det har gått nio månader sedan Facebook-grundaren fick sin 120 meter långa dröm i stål levererad från Feadship. Superyachten Launchpad är en fyra våningar hög, 300 miljoner …
Viggos bilsemester: Kräftbröst, Aperol och Netflix-hotell
Idag lämnade vi bilen och lät stranden ta över. I Zoutelande fann vi inte bara sand mellan tårna utan också ett hotell för framtidens miljardärer, drinkar med restriktioner – och en solbränna i färgskalan ‘kokt skaldjur”. Strandliv och solbränna i Zoutelande Idag var den första dagen som vi inte satt i bilen. En underbar dag …
Riga: Sovjet, sås och solnedgång klockan 23
Vi börjar där alla börjar i Lettland: i Riga. Den lettiska huvudstaden är en palimpsest – lager av historia under varje gatsten. I stadsdelen där Lettlands elit bodde på 1800-talet finns idag Grand Poet Hotel – ett designhotell med parkutsikt och spår av revolution, krig, ockupation och återuppståndelse.
Från St Peterskyrkans utsiktstorn ser du hela Lettlands historia: jugend, medeltid, sovjet, post-sovjet och gentrifierat 2020-tal. Missa inte zeppelin-hangarerna som blivit marknadshallar, restaurangen Tre kockar (med bröduppvisning) och ett crème brûlée-fat stort som en LP-skiva på Kaļķu Vārti.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Ut i Lettlands skogar – på elhoj, i sovjetjeep eller med Flora
Men det är dags att lämna Riga. Halva Lettland är skog, och här börjar folk fortfarande midsommar med blomkransar och bastu. Matt Charlton åker mot sydvästra Lettland till en före detta bondgård där Maria har byggt upp Nomadic Homes – glashus, tipis och badtunnor.
Därifrån: “Lettiskt safari” i en rysk 4×4 där du spanar på storkar, rådjur och örnar. På kvällen: bastu, grill och mist över ängarna. Hund med på köpet.
Läs även: Cykla genom tre länder – på en dag
Liepaja: Sovjets spöken och nollstjärnig charm
I kuststaden Liepaja i västra Lettland möter havsbris historia i varje gränd. Här finns Madame Hoyers pensionat, soldränkt arkitektur – och ett sovjetiskt fängelse där du kan övernatta. “Vi är Lettlands enda nollstjärniga hotell”, säger guiden, som verkar ha glömt sitt kaffe.
Karosta, stadsdelen på andra sidan kanalen, är ett drömset för varje regissör som ska spela in Tinker Tailor Soldier Spy II – Lettland Edition.
Kuldīga: Europas längsta vattenfall och rockfestival från hotellkudden
Efter en promenad genom Bernāti naturpark – där skog möter vit sandstrand i Lettland – tar Matt sig till Kuldīga, Lettlands kanske vackraste stad. Det är kulturfestival, rockband utanför hotellet och ett UNESCO-skyddat centrum.
Men det bästa: att vada mitt i floden Venta, under broar och vattenfall, medan du skrämmer bardrickare med diskreta dunkar i träbalkarna under deras fötter.
Kolka: Pagan-chic vid Östersjöns vildaste udde
Vid Cape Kolka i Lettland möts Östersjön och Rigabukten – en plats så vacker att Sovjet gjorde den otillgänglig med taggtråd och passkontroll. Idag bor du i träfat bland sanddyner och tallar, utan el men med kvällssol som håller på till midnatt.
Dzeneta, som driver Usi Campsite, berättar om tiden då man behövde polistillstånd för att besöka havet i Lettland. Idag: picknick, stillhet och blick mot Sverige.
Läs även: Här är Europas vackraste vandringar – som du faktiskt orkar med
Jūrmala: Sovjetelitens favoritstrand – nu med badkar och blommor
Sista stoppet: Jūrmala, Lettlands badort nummer ett som Brezjnev och Khrusjtjov älskade. Lång strand, brutalistiska hotell i lyxrenoverad version och en huvudgata som doftar 80-tals-England: blomkorgar, fontäner, glass.
Det är den mest befolkade stranden i Lettland. Men med lettiska mått räknat betyder det: fortfarande gott om plats.
En frihet i Lettland värd att känna
Det finns många skäl att åka till Lettland: orörd natur, fantastisk mat, kulturskatter och solnedgångar som aldrig tar slut. Men det finns också ett skikt till – en frihet som är ny, efter århundraden av förtryck. Det gör varje picknick, varje dopp, varje sommarkväll i Lettland till något större än bara semester.
Bo i Riga
Grand Poet Hotel, Riga
Om Lettland hade ett boutiquehotell som symboliserade hela sin historia, så är det Grand Poet. Beläget precis vid Bastion Hill-parken mitt i Riga, ligger hotellet i en byggnad där det bott aristokrater, sovjetfunktionärer och nu: du. Rummen är eleganta, mörkt romantiska och inredda i vad man bäst kan beskriva som baltisk barock möter nordisk minimalism. Här promenerar du i jugendkvarteren innan du avslutar kvällen i hotellets spa – eller i cocktailbaren där de fortfarande blandar Negroni på sovjetvis (starkt och snabbt).
Boka in oss här till bra pris!
Äta i Lettland
– Three Chefs, Riga – matteater med brödfokus
– Kaļķu Vārti, Riga – crème brûlée XL
– Madame Hoyers Guest House, Liepaja – klassisk kustmat
Göra i Lettland
– Safari i sovjetjeep
– Vada i floden Venta
– Övernatta i sovjetfängelse
– Bada i Kolkas tysta vatten
Ta sig till Lettland
– Direktflyg till Riga från Arlanda
– Hyrbil för roadtrip (förbered GPS på grusvägspanik)
Läs även: Reykjavik är Nordens Dubai – en perfekt helgresa
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Senaste nytt
Italiensk mat på riktigt i Rom? Ta bussen bort från Fontana di Trevi
Att äta sig igenom Roms historiska centrum är som att bläddra i en blek kokbok på engelska. Men bara några hållplatser bort väntar en annan stad – en där romarna själva äter, dricker och lever. Här är några ställen som bevisar att pastans framtid inte ligger bland gladiatorhjälmar i plast. Centocelle: Inälvor och champagne Menabò …
Glöm Gotland – Lettland är billigare, vackrare och häftigare
I Lettland får du kritvita stränder utan trängsel, skogssafari i sovjetjeep, världens bredaste vattenfall och hotell med noll stjärnor – på ett bra sätt. En Perfect Weekend i Lettland är som Visby möter Twin Peaks, fast billigare och med bättre bröd. Riga: Sovjet, sås och solnedgång klockan 23 Vi börjar där alla börjar i Lettland: …
Är Huangs dotter Madison på väg att ta över Nvidia?
Det kommer allt fler rapporter om att Jensen Huangs dotter Madison, 34, och sonen Spencer, 35, avancerar inom Nvidia. Dottern ingår bland annat i en liten, inflytelserik grupp chefer kallad "The Band", som reser med Jensen till stora evenemang. Det är den amerikanska techsajten The Information som har grävt i syskonens framfart. Reportrarna har bland annat intervjuat ett …
"Vill du bli 100 – börja redan som femåring"
Det är aldrig för sent att bromsa åldrandet. Men enligt forskningen är det ännu bättre att börja före puberteten. I en ny Perfect Weekend-artikel följer vi forskarna som jagar evig ungdom – med hjälp av rotfrukter, rörelse och rödvinsförbud Det biologiska åldrandet kan bromsas – men du måste börja i tid Det är ingen nyhet …
"Två glas vin är det nya svarta"
Soberish-trenden sköljer in över Sverige som ett nytvättat vitt lakan. Att dricka lagom, typ två glas vin – inte sluta helt – är det nya idealet, och plötsligt känns två glas vin som höjden av sofistikerad självkontroll. Forskare, influencers och läkare som alla säger samma sak: mindre vin, mer glow. Ett glas vin är det …