Det här får du inte göra på stranden – böter på upp till 40 000 kronor 

Kisspausen kan stå dig dyrt

Även den som känner sig nödig under badet bör tänka sig för.

I Vigo i den spanska regionen Galicien har det sedan 2022 funnits böter på 750 euro för vad kommunen kallar ”fysiologisk tömning på stranden eller i havet”.

Kort sagt: att kissa.

Även Marbella har förbjudit urinering i vattnet på 25 av kommunens stränder.

Att naturen kallar är med andra ord inte alltid ett godtagbart försvar.

Badkläder hör hemma på stranden

När badet är avslutat kan det också vara klokt att klä på sig.

Flera europeiska turistorter har nämligen tröttnat på besökare som går runt i bikini, badbyxor eller bar överkropp långt från stranden.

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I italienska Sorrento kan en promenad genom stan i enbart badkläder ge böter på upp till 500 euro, drygt 5 500 kronor.

I portugisiska Albufeira är reglerna ännu strängare. Den som bär enbart badkläder utanför stränder, poolområden eller hotellzoner kan få betala mellan 300 och 1 500 euro – alltså upp till drygt 16 000 kronor.

Liknande regler finns bland annat i Barcelona, på Mallorca, i Dubrovnik, Split och Hvar.

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Rökförbud på hundratals stränder

Cigaretten på stranden är även den på väg bort.

Över 600 spanska stränder har förbjudit både rökning och vejping. Det gäller bland annat stränder i Barcelona, San Sebastián, Kanarieöarna och Balearerna.

Frankrike har i sin tur infört ett nationellt förbud mot rökning på stränder vid badvatten. Den som bryter mot reglerna riskerar böter på 135 euro.

Även flera italienska kustregioner har infört liknande förbud.

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Handduken kan ge böter

På Sardinien gäller det dessutom att hålla koll på strandutrustningen.

På stranden Pelosa måste besökare lägga en matta under sin handduk. Tanken är att mindre sand då ska följa med när man lämnar stranden.

Den som struntar i regeln kan få böter på 100 euro.

På Punta Molentis har även användningen av parasoller begränsats. Ett parasoll per familj eller grupp är tillåtet, men det ska placeras där strandpersonalen anvisar.

Lämna elefanten hemma

Hundar och hästar är förbjudna på många europeiska stränder under högsäsongen, eller får bara vistas där under vissa tider på dygnet.

Men den kanske märkligaste djurregeln hittar vi i Granville i Normandie.

Där är elefanter förbjudna på stranden sedan 2009. Förbudet kom efter att en resande cirkus lät sina elefanter bada i havet – och lämnade efter sig avföring i vattnet.

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Just den regeln lär förvisso inte ställa till det för särskilt många svenska semesterfirare.

Men för säkerhets skull kan det ändå vara klokt att lämna både högtalaren och elefanten hemma.

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