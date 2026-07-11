Vad har en högtalare, en bikini och en elefant gemensamt? De kan alla ge dig böter på stranden i sommar. Givetvis.
Det här får du inte göra på stranden – böter på upp till 40 000 kronor
Vi har redan konstaterat att flera spanska kustkommuner har förbjudit användning av tvål och schampo i de offentliga strandduscharna. Överträdelser kan i vissa kommuner ge böter på upp till 750 euro, motsvarande omkring 8 500 kronor.
Men det är inte den enda regeln turister måste följa i sommar.
På allt fler europeiska stränder införs nämligen strikta regler för att skydda miljön, minska störningar och hantera det växande turisttrycket.
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Dyrt att höja volymen
Den som vill dra igång semesterspellistan på stranden i Portugal bör hålla ett öga – eller snarare ett öra – på ljudnivån.
Sedan 2023 är det förbjudet att spela hög musik från bärbara högtalare om ljudet stör andra på stranden. För privatpersoner kan böterna, enligt Euronews, landa på mellan 200 och 4 000 euro, cirka 2 000-44 000 kronor.
För grupper kan summan bli betydligt högre, upp till 36 000 euro – nästan 400 000 kronor. Dessutom kan högtalaren beslagtas.
En stranddag med musik kan alltså i värsta fall bli en synnerligen dyr historia.
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Kisspausen kan stå dig dyrt
Även den som känner sig nödig under badet bör tänka sig för.
I Vigo i den spanska regionen Galicien har det sedan 2022 funnits böter på 750 euro för vad kommunen kallar ”fysiologisk tömning på stranden eller i havet”.
Kort sagt: att kissa.
Även Marbella har förbjudit urinering i vattnet på 25 av kommunens stränder.
Att naturen kallar är med andra ord inte alltid ett godtagbart försvar.
Badkläder hör hemma på stranden
När badet är avslutat kan det också vara klokt att klä på sig.
Flera europeiska turistorter har nämligen tröttnat på besökare som går runt i bikini, badbyxor eller bar överkropp långt från stranden.
I italienska Sorrento kan en promenad genom stan i enbart badkläder ge böter på upp till 500 euro, drygt 5 500 kronor.
I portugisiska Albufeira är reglerna ännu strängare. Den som bär enbart badkläder utanför stränder, poolområden eller hotellzoner kan få betala mellan 300 och 1 500 euro – alltså upp till drygt 16 000 kronor.
Liknande regler finns bland annat i Barcelona, på Mallorca, i Dubrovnik, Split och Hvar.
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Rökförbud på hundratals stränder
Cigaretten på stranden är även den på väg bort.
Över 600 spanska stränder har förbjudit både rökning och vejping. Det gäller bland annat stränder i Barcelona, San Sebastián, Kanarieöarna och Balearerna.
Frankrike har i sin tur infört ett nationellt förbud mot rökning på stränder vid badvatten. Den som bryter mot reglerna riskerar böter på 135 euro.
Även flera italienska kustregioner har infört liknande förbud.
Handduken kan ge böter
På Sardinien gäller det dessutom att hålla koll på strandutrustningen.
På stranden Pelosa måste besökare lägga en matta under sin handduk. Tanken är att mindre sand då ska följa med när man lämnar stranden.
Den som struntar i regeln kan få böter på 100 euro.
På Punta Molentis har även användningen av parasoller begränsats. Ett parasoll per familj eller grupp är tillåtet, men det ska placeras där strandpersonalen anvisar.
Lämna elefanten hemma
Hundar och hästar är förbjudna på många europeiska stränder under högsäsongen, eller får bara vistas där under vissa tider på dygnet.
Men den kanske märkligaste djurregeln hittar vi i Granville i Normandie.
Där är elefanter förbjudna på stranden sedan 2009. Förbudet kom efter att en resande cirkus lät sina elefanter bada i havet – och lämnade efter sig avföring i vattnet.
Just den regeln lär förvisso inte ställa till det för särskilt många svenska semesterfirare.
Men för säkerhets skull kan det ändå vara klokt att lämna både högtalaren och elefanten hemma.
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