Falska flygvärdinnan dömd – nu väntar fängelse

Flög på bluff – i flera år

”Frihet under uniform” kan man kalla det. Tiron Alexander, 35, lyckades under sex års tid boka in sig på 34 flygresor utan att betala en enda krona. Hur? Genom att utge sig för att vara flygvärdinna eller pilot – trots att han varken var det ena eller det andra.

En federal jury i Florida slog nu fast att Alexander gjort sig skyldig till fyra fall av wire fraud och ett fall av olaglig intrång i flygplatsens säkerhetszon, rapporterar CNN.