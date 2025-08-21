Dramatik på Östersjön med Silja Serenade

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Orsak: för mycket roder

På morgonen fick passagerarna på Silja Serenade veta att det inte handlade om storm eller kollision. Tallink Siljas kommunikationsdirektör Marika Nöjd förklarar:

”Det var en manuell navigeringssituation. Fartygets roder användes i för stor vinkel, vilket ledde till att fartyget fick slagsida. Det fanns ingen fara.”

Med andra ord – en mänsklig faktor snarare än naturens nyck. En servitör ombord berättade att nästan varje restaurang fått städa upp glas och tallrikar efter nattens händelse.

Passagerarnas reaktioner på Östersjön med Silja Serenade

Några resenärer blev rejält uppskrämda, men majoriteten kunde somna om. ”Det är ju ändå Östersjön. Vi är vana vid lite gung”, som en luttrad kryssningsresenär uttryckte det i frukostkön.

Rederiet valde att inte gå ut med något högtalarutrop under natten, utan nöjde sig med att svara på frågor morgonen därpå.

Ingen Titanic-situation på Silja Serenade

Tallink Silja är tydliga: det fanns aldrig någon risk för passagerarnas säkerhet. Resan kunde fortsätta som planerat och Serenade gled in i Helsingfors hamn som om ingenting hade hänt.

Men för Antti och hans medpassagerare blev det en påminnelse om hur snabbt stämningen kan svänga från dansgolv och taxfree till nattlig oro.

