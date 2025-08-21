Det som skulle vara en lugn natt på Östersjön med Silja Serenade förvandlades plötsligt till en scen med dramatik ur en katastroffilm. När Silja Serenade lutade kraftigt föll glas, väskor och tallrikar i golvet – och en passagerare erkänner att han knappt hann få på sig byxorna.
Dramatik på Östersjön med Silja Serenade
En nattlig väckarklocka på Östersjön
Klockan var strax efter ett när fartyget gjorde en kraftig gir på Östersjön. Tallrikar klirrade, väskor rullade över golvet och i flera restauranger rasade saker ner från hyllorna. För Antti, en av resenärerna, blev upplevelsen en oplanerad mardröm.
”Vi vaknade av att skeppet plötsligt vände. Allt föll från hyllorna i hytten bredvid. När jag försökte ringa receptionen gick det inte att komma fram. Då kände jag att det var bäst att ta på sig lite kläder”, säger han till finsk media.
Orsak: för mycket roder
På morgonen fick passagerarna på Silja Serenade veta att det inte handlade om storm eller kollision. Tallink Siljas kommunikationsdirektör Marika Nöjd förklarar:
”Det var en manuell navigeringssituation. Fartygets roder användes i för stor vinkel, vilket ledde till att fartyget fick slagsida. Det fanns ingen fara.”
Med andra ord – en mänsklig faktor snarare än naturens nyck. En servitör ombord berättade att nästan varje restaurang fått städa upp glas och tallrikar efter nattens händelse.
Passagerarnas reaktioner på Östersjön med Silja Serenade
Några resenärer blev rejält uppskrämda, men majoriteten kunde somna om. ”Det är ju ändå Östersjön. Vi är vana vid lite gung”, som en luttrad kryssningsresenär uttryckte det i frukostkön.
Rederiet valde att inte gå ut med något högtalarutrop under natten, utan nöjde sig med att svara på frågor morgonen därpå.
Ingen Titanic-situation på Silja Serenade
Tallink Silja är tydliga: det fanns aldrig någon risk för passagerarnas säkerhet. Resan kunde fortsätta som planerat och Serenade gled in i Helsingfors hamn som om ingenting hade hänt.
Men för Antti och hans medpassagerare blev det en påminnelse om hur snabbt stämningen kan svänga från dansgolv och taxfree till nattlig oro.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
