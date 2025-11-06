När tyskarna packar sina charterväskor för sista gången och britterna byter sangrian mot ouzo i Grekland, jublar Mallorcas hotellägare i smyg. Ön som en gång byggde sin rikedom på otaliga solstolar och billig sangria gör nu allt för att locka färre – men rikare – gäster. Strategin att bli Medelhavets premiumparadis börjar ge resultat.
Budgetturisterna flyr Mallorca, lyxresenärerna checkar in
Från massresmål till måttfull lyx
Under sommaren 2025 har turismen på Mallorca tagit en ny vändning. Antalet tyska besökare minskade med nio procent i september, och britterna följde strax efter. Samtidigt har snittutgiften per turist ökat kraftigt – nu ligger den på omkring 15 000 kronor per person, enligt spanska turismmyndigheten.
För första gången på länge har Mallorca alltså färre gäster – men större inkomster. En sorts “less is more”-ekonomi i solskenet.
Det som för några år sedan beskrevs som en kris – höga priser, ilskna protester mot överturism och dyra hotell – framstår nu som ett medvetet steg mot ett nytt kapitel i ölivets historia.
“Färre turister med högre betalningsförmåga”
Enligt Majorca Daily Bulletin och OECD:s rapporter har regionen medvetet siktat på att locka “färre turister med högre betalningsförmåga”. Man vill se färre partyturister, fler långresenärer som söker exklusiva upplevelser och lokala produkter.
Resultatet börjar märkas. Boutiquehotell i Palma, Deià och Port de Sóller rapporterar rekordintäkter. Lyxkedjor som Belmond, Cap Rocat och Jumeirah fyller sina sviter långt in på hösten. Och i stället för skummande ölkranar serveras nu naturvin och omakase vid Medelhavets kant.
– Mallorca har blivit som Norge, suckar en norsk resenär till Flysmart24. “Priserna är skyhöga även utan alkohol.”
Vinnare och förlorare
För de mindre barerna, kaféerna och lokala restaurangerna ser framtiden desto mörkare ut. Hundratals riskerar att stänga efter säsongen. Det som förloras i volym kompenseras inte alltid av de exklusiva gästerna – som tenderar att hålla sig på sina resorter, eller boka bord långt i förväg på de mest omtalade ställena.
Men för regionens politiker och turiststrategier är målet nått: mindre tryck på infrastrukturen, färre fylleresor, mer hållbar turism. Det låter som ett politiskt korrekt paradis – och kanske är det just det man vill sälja.
En ny sorts paradis
Det gamla Mallorca – med fullpackade strandbarer, billiga drinkar och all inclusive – håller på att försvinna. I dess ställe växer något mer sofistikerat fram: en destination där man pratar tystare, betalar mer och stannar längre.
Frågan är bara hur länge det dröjer innan även de nya gästerna tycker att notan blivit för salt. Men tills dess: mission accomplished.
Källor: Flysmart24.no, Mallorca Zeitung, Majorca Daily Bulletin, OECD, Expressen, Travel and Tour World, Balearic Properties.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
