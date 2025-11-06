Budgetturisterna flyr Mallorca, lyxresenärerna checkar in

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

“Färre turister med högre betalningsförmåga”

Enligt Majorca Daily Bulletin och OECD:s rapporter har regionen medvetet siktat på att locka “färre turister med högre betalningsförmåga”. Man vill se färre partyturister, fler långresenärer som söker exklusiva upplevelser och lokala produkter.

Resultatet börjar märkas. Boutiquehotell i Palma, Deià och Port de Sóller rapporterar rekordintäkter. Lyxkedjor som Belmond, Cap Rocat och Jumeirah fyller sina sviter långt in på hösten. Och i stället för skummande ölkranar serveras nu naturvin och omakase vid Medelhavets kant.

– Mallorca har blivit som Norge, suckar en norsk resenär till Flysmart24. “Priserna är skyhöga även utan alkohol.”

Mallorca utan britter i shorts – ja, det finns, men är svåra att hitta i Palma de Mallorca.

ANNONS

Vinnare och förlorare

För de mindre barerna, kaféerna och lokala restaurangerna ser framtiden desto mörkare ut. Hundratals riskerar att stänga efter säsongen. Det som förloras i volym kompenseras inte alltid av de exklusiva gästerna – som tenderar att hålla sig på sina resorter, eller boka bord långt i förväg på de mest omtalade ställena.

Men för regionens politiker och turiststrategier är målet nått: mindre tryck på infrastrukturen, färre fylleresor, mer hållbar turism. Det låter som ett politiskt korrekt paradis – och kanske är det just det man vill sälja.

En av Mallorcas välbesökta stränder. (Bild: TT)

En ny sorts paradis

Det gamla Mallorca – med fullpackade strandbarer, billiga drinkar och all inclusive – håller på att försvinna. I dess ställe växer något mer sofistikerat fram: en destination där man pratar tystare, betalar mer och stannar längre.

Frågan är bara hur länge det dröjer innan även de nya gästerna tycker att notan blivit för salt. Men tills dess: mission accomplished.

Källor: Flysmart24.no, Mallorca Zeitung, Majorca Daily Bulletin, OECD, Expressen, Travel and Tour World, Balearic Properties.

ANNONS

Läs även: Hit ska du resa i vinter – om du vill ha mycket för pengarna

