Budapest – staden där forinten fortfarande räcker till både spa och spritz

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Termalbad och ruinbarer

Budapest har fler varma källor än någon annan stad i världen. Széchenyi-badet är ett slags romersk gymnasiesal möter Tinder-afterwork. Här sitter du i 38-gradigt vatten och låtsas att du inte ser det tyska paret som kysser varandra under vattenytan.

När du tröttnat på att bli russin kan du gå till ruinbarerna – övergivna hus som förvandlats till barer med loppismöbler, graffiti och förvånansvärt bra gin tonic. Szimpla Kert är originalet och fortfarande bäst.

Shopping i Budapest – där du får tre par jeans för priset av en croissant i Paris. (Pressbild)

Billig weekend, dyr politik

Turismen har ökat med över 20 procent det senaste året. Ungern slog rekord i våras med fem miljoner turister på en månad. Det märks i Budapest, där nya boutiquehotell och designbarer poppar upp snabbare än Orbán hinner förbjuda en Pride-parad.

Det politiska läget är… låt oss säga “komplicerat”. Landet styrs av en man som inte är känd för sitt sinne för humor, men ungrarna själva är desto trevligare. De flesta skakar på huvudet när Orbán kommer på tal, serverar dig ett glas Tokaj och byter ämne till fotboll.

Broarna mellan Buda och Pest – en symbol för Europas bästa baksmälla. (Foto: Canva)

Så överlever du som svensk i Budapest

Kontanter är kung. Kort fungerar på större ställen, men på marknader, kaféer och småbutiker är det sedlar som gäller. FOREX-chefen Niklas Lydahl tipsar om att ha en mix av kort och kontanter – precis som man blandar spa och spritz.

Boendet är billigare än hemma, men Airbnb håller på att förbjudas i vissa delar av stan, så boka hotell eller sov hos en vän. Eller hos någon du halvkänner från Erasmus – det är ändå så vi gör i Europa nu.

Budapest skyline – som Paris, fast billigare och utan Macron. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till Budapest

Måste göra:

– Ta ett dopp i Széchenyi-badet.

– Drick frukostöl på Szimpla Kert.

– Ät gulasch på Central Market Hall.

– Promenera över Kedjebron i solnedgången.

– Ta selfie vid Fiskarbastionen – det är turistigt, men du får likes.

Undvik:

– Prata politik med bartendern.

– Växla pengar på flygplatsen.

– Tro att Budapest ligger i Rumänien (det händer).

Källa: FOREX Shoppingindex 2025, Hungary Today, Travel & Tour World, Reuters