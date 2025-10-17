Dagensps.se
Budapest – staden där forinten fortfarande räcker till både spa och spritz

Utsikt från Buda Castle – som gjort för att säga “jag borde flytta hit” innan du flyger hem. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 18 okt. 2025Publicerad: 18 okt. 2025

Budapest har seglat upp som svenskarnas nya weekendfavorit. Inte för att Viktor Orbán plötsligt börjat kännas som en mysfarbror, utan trots det. För i Ungerns huvudstad är det fortfarande billigt, vackert och lite lagom dekadent. En perfekt mix för oss som gillar att kombinera kultur med kalkon.

Billigt, bubbligt och Budapest

Enligt FOREX Shoppingindex 2025 får du mest för pengarna i Budapest. Här är jeansen billigare än på Arlanda taxfree och lunchen kostar som en mellanlatte på Söder. Hotell, taxi och spa går loss på en bråkdel av Stockholmspriserna. Det är faktiskt så billigt att du nästan känner dig rik bara av att växla till forint – och du behöver båda händerna för att hålla i sedelbuntarna.

Budapest är uppdelad i två stadsdelar, Buda och Pest, separerade av floden Donau men förenade i sitt behov av ett nytt regimbyte. På Budasidan hittar du kullar, palats och panoramautsikter. På Pestsidan finns ruinbarer, street food och hipsters som ser ut att ha gått vilse från Hornstull.

Spårvagn i Budapest – 1800-talscharm möter 2000-talets biljettförvirring. (Foto: Canva)
Termalbad och ruinbarer

Budapest har fler varma källor än någon annan stad i världen. Széchenyi-badet är ett slags romersk gymnasiesal möter Tinder-afterwork. Här sitter du i 38-gradigt vatten och låtsas att du inte ser det tyska paret som kysser varandra under vattenytan.

När du tröttnat på att bli russin kan du gå till ruinbarerna – övergivna hus som förvandlats till barer med loppismöbler, graffiti och förvånansvärt bra gin tonic. Szimpla Kert är originalet och fortfarande bäst.

Shopping i Budapest – där du får tre par jeans för priset av en croissant i Paris. (Pressbild)

Billig weekend, dyr politik

Turismen har ökat med över 20 procent det senaste året. Ungern slog rekord i våras med fem miljoner turister på en månad. Det märks i Budapest, där nya boutiquehotell och designbarer poppar upp snabbare än Orbán hinner förbjuda en Pride-parad.

Det politiska läget är… låt oss säga “komplicerat”. Landet styrs av en man som inte är känd för sitt sinne för humor, men ungrarna själva är desto trevligare. De flesta skakar på huvudet när Orbán kommer på tal, serverar dig ett glas Tokaj och byter ämne till fotboll.

Broarna mellan Buda och Pest – en symbol för Europas bästa baksmälla. (Foto: Canva)

Så överlever du som svensk i Budapest

Kontanter är kung. Kort fungerar på större ställen, men på marknader, kaféer och småbutiker är det sedlar som gäller. FOREX-chefen Niklas Lydahl tipsar om att ha en mix av kort och kontanter – precis som man blandar spa och spritz.

Boendet är billigare än hemma, men Airbnb håller på att förbjudas i vissa delar av stan, så boka hotell eller sov hos en vän. Eller hos någon du halvkänner från Erasmus – det är ändå så vi gör i Europa nu.

Budapest skyline – som Paris, fast billigare och utan Macron. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till Budapest

Måste göra:
– Ta ett dopp i Széchenyi-badet.
– Drick frukostöl på Szimpla Kert.
– Ät gulasch på Central Market Hall.
– Promenera över Kedjebron i solnedgången.
– Ta selfie vid Fiskarbastionen – det är turistigt, men du får likes.

Undvik:
– Prata politik med bartendern.
– Växla pengar på flygplatsen.
– Tro att Budapest ligger i Rumänien (det händer).

Källa: FOREX Shoppingindex 2025, Hungary Today, Travel & Tour World, Reuters

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

