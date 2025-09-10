Det pratas mycket om framtidens resor just nu. ChatGPT skriver studentuppsatser, din mobil gissar vilken pizza du vill ha och på jobbet sitter någon mellanchef och oroar sig för att robotarna ska ta över.
Brasilien älskar det, Sverige tvekar – världen ser olika på framtidens resor
Nu har Booking.com släppt en gigantisk global rapport om hur vi egentligen ser på tekniken. Resultatet: världen är entusiastisk, men skeptisk. Och vi i Sverige är förstås bland de mest försiktiga. Luther och “kan själv”-mentaliteten lever i högsta grad även i AI-eran.
Alla gillar AI – men nästan ingen litar på den
91 procent av jordens befolkning säger sig vara upphetsade över AI. Men bara 6 procent litar på tekniken fullt ut. Det är ungefär som att säga “jag älskar min elcykel, men jag vill inte köra nerför en backe med den”. Den stora majoriteten dubbelkollar alltid AI-svar och tre av tio gör det ibland. Ett bevis på att mänsklig fingertoppskänsla fortfarande är mer värd än en algoritm.
Latinamerika jublar, Europa suckar
Den största entusiasmen hittar vi i Latinamerika, där 98 procent är lyriska över AI. I Asien är siffrorna nästan lika höga. Europa och Nordamerika? Not so much. Här litar man minst på tekniken och ägnar sig gärna åt att faktagranska varje liten AI-rekommendation. I Sverige har vi tydligen hellre en grinig släkting som reseguide än en digital assistent som kan översätta menyer i Tokyo. Och djupt därinne viskar Luther: “Jobba själv, lita inte på maskiner”.
Framtidens resor med AI – redan här
Trots tveksamheten använder två tredjedelar redan AI i sitt resande. Vanligast är översättning av menyer, tips på restauranger eller att hitta vägen till stranden. Nästan nio av tio säger att de vill använda AI för framtida reseplanering. Intressant nog är AI-assistenter redan mer betrodda än både influencers och kollegor. Nästa gång du frågar någon på jobbet om ett resetips får du alltså skylla dig själv.
Läs även: Blir AI Hollywood-filmstjärnans död?, Dagens PS
Hjälpreda, inte härskare
Rapporten visar att folk inte vill att AI ska ta över beslut. Bara 12 procent tycker att det är okej att tekniken fattar egna beslut. Resten vill ha kontrollen kvar. AI ska vara som en bra butler: ge förslag, servera champagne, men absolut inte köpa huset bredvid utan att fråga.
Framtiden för AI-resor
Två av tre tror att helautomatiska resplaner snart blir vardag. Samtidigt hoppas 71 procent att AI kan hjälpa till att undvika överbefolkade turistmål och istället guida oss mot mer hållbara upplevelser. Om algoritmen dessutom kan fixa en solstol på Mallorca i juli utan att man behöver gå upp klockan sex – då kan även svenskarna bli AI-anhängare. Men än så länge verkar vår protestantiska skepsis vara starkare än teknikoptimismen.
Perfect Weekend Guide framtidens resor och AI
– 91 procent av världens befolkning är positiva till AI, men bara 6 procent litar helt på tekniken.
– Latinamerika är mest entusiastiskt, Europa och Nordamerika mest skeptiska.
– AI används redan av två tredjedelar av resenärerna, främst för översättning och restaurangtips.
– AI-assistenter rankas högre än influencers och kollegor som reseinspiration.
– Bara 12 procent vill att AI ska ta egna beslut. Resten vill ha sista ordet själva.
– Svensk skepsis kan förklaras med Luther och “kan själv”-mentaliteten.
Källa: Booking.com, The Global AI Sentiment Report 2025, EY AI Sentiment Index, Computer Sweden, Voister, Microsoft/Novus
Läs även: Så ska Stim säkra intäkterna när AI tar mark i musikvärlden, Dagens PS
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
