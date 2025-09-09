Blir AI Hollywood-filmstjärnans död?

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Skådespelarens digitala dubbelgångare

Om AI-manus känns oskyldigt i jämförelse, så blir det mer existentiellt när vi pratar om skådespelarnas ansikten och röster. Med några knapptryck kan en studio nu återuppväcka stjärnor som gått bort, förlänga en skådespelares ungdom med decennier eller skapa helt artificiella huvudroller.

ANNONS

En agent i Los Angeles sa torrt: “Våra klienter är inte längre rädda för att bli ersatta av yngre talanger. De är rädda för att bli ersatta av sig själva – version 2.0.”

Ekonomi och statusspel

För filmstudiorna i Hollywood är lockelsen med AI enkel matematik. En digital skådespelare klagar inte på långa arbetsdagar, vill inte förhandla om trailers eller få procent på biljettintäkterna. I ett system där varje inspelningsdag kan kosta miljontals dollar blir det snabbt rationellt att välja algoritmen framför artisten.

Men branschens prestige bygger på något mer än rationalitet. Vem vill se Oscarsgalan där vinnaren är en serverhall i Nevada? Som en regissör formulerade det: “Vi kan outsourca nästan allt – men vi kan inte outsourca magin.”

Publiken då?

Publiken visar en märklig dubbelhet. Å ena sidan fascineras vi av tekniken och lockas av möjligheten att se nya äventyr med ikoniska stjärnor från förr. Å andra sidan vill vi känna att någon människa faktiskt lidit, svettats och kämpat bakom en roll.

Kort sagt: Vi vill både ha illusionen och autenticiteten.

En kritiker sammanfattade det så här: “Människan går på bio för att känna något. Inte för att bli imponerad av en mjukvaruuppdatering.”

Ett förlorat stjärnsystem

ANNONS

Så vad händer om vi i publiken inte längre vet, eller bryr oss om, ifall en roll spelas av en verklig människa eller en digital konstruktion? Det känns inte allt för långsökt att ställa sig frågan om AI kommer bli den klassiska filmstjärnans död.

Kanske är det mest sannolika scenariot en hybrid. AI kommer inte ersätta alla i branschen, men den kommer förändra rollerna. Manusförfattare blir mer som dirigenter som styr algoritmer. Skådespelare blir både kropp och licensierat varumärke. Och producenter blir grindvakter för vem som får tillgång till de mest avancerade modellerna.

Fakta Perfect Weekend: AI i Hollywood just nu

Virtuella skådespelare : Redan i bruk för reklam och mindre produktioner

: Redan i bruk för reklam och mindre produktioner AI-manus : Stora studios testar generativa verktyg för idéutveckling och dialog

: Stora studios testar generativa verktyg för idéutveckling och dialog Återuppväckta stjärnor : Tekniskt möjligt att återskapa avlidna ikoner med full rörelse och röst

: Tekniskt möjligt att återskapa avlidna ikoner med full rörelse och röst Juristens nya roll : Striden om rättigheter till ansikte, röst och rörelser intensifieras

: Striden om rättigheter till ansikte, röst och rörelser intensifieras Oscarsfrågan: Kan en algoritm vinna en statyett? Debatten är redan i rullning. . .

Källa: Vanity Fair Italia, nr 37, 10 september 2025, “Colpo di scena”. Citat återgivna enligt Vanity Fair Italia och översatta från italienska.

Läs mer: Från Hollywood till Köpenhamn – därför flyr kändisarna USA Dagens PS