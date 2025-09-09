Dagensps.se
Blir AI Hollywood-filmstjärnans död?

Kommer AI göra det omöjligt att skilja en mänsklig skådespelare från en digitalt skapad? Och gör det isåfall att stjärnsystemet i Hollywood går förlorat? Foto: Nathan DeFiesta/Unsplash
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 09 sep. 2025Publicerad: 09 sep. 2025

Hollywood har alltid varit bra på att skapa illusioner. Men nu står filmstaden inför sin största plot twist sedan ljudfilmen ersatte stumfilmen. Denna gång är det inte en ny kamera, ett nytt format eller en ny streamingtjänst som blåser upp till storm – utan en algoritm.

Frågan som skaver i branschen är enkel men laddad.

Är AI ett demokratiskt verktyg som öppnar filmvärlden för fler, eller ett digitalt monster som hotar skådespelare, regissörer och manusförfattare?

Från Hollywood-manus till maskin

Att maskiner kan skriva manus är ingen nyhet. Det nya är hur snabbt de blivit en del av vardagen. På bara några månader har filmstudiorna gått från att avfärda tekniken som gimmick, till att använda AI i allt från castingförslag till förproduktion och dialogjusteringar.

Resultatet då? Hollywoodfilmer som “ser ut som Spielberg” och repliker som “låter som Tarantino” – men utan att regissörerna själva varit i närheten av projektet.

En erfaren manusförfattare beskrev det nyligen som “att spela schack mot sig själv och förlora”.

Skådespelarens digitala dubbelgångare

Om AI-manus känns oskyldigt i jämförelse, så blir det mer existentiellt när vi pratar om skådespelarnas ansikten och röster. Med några knapptryck kan en studio nu återuppväcka stjärnor som gått bort, förlänga en skådespelares ungdom med decennier eller skapa helt artificiella huvudroller.

En agent i Los Angeles sa torrt: “Våra klienter är inte längre rädda för att bli ersatta av yngre talanger. De är rädda för att bli ersatta av sig själva – version 2.0.”

Ekonomi och statusspel

För filmstudiorna i Hollywood är lockelsen med AI enkel matematik. En digital skådespelare klagar inte på långa arbetsdagar, vill inte förhandla om trailers eller få procent på biljettintäkterna. I ett system där varje inspelningsdag kan kosta miljontals dollar blir det snabbt rationellt att välja algoritmen framför artisten.

Men branschens prestige bygger på något mer än rationalitet. Vem vill se Oscarsgalan där vinnaren är en serverhall i Nevada? Som en regissör formulerade det: “Vi kan outsourca nästan allt – men vi kan inte outsourca magin.”

Publiken då?

Publiken visar en märklig dubbelhet. Å ena sidan fascineras vi av tekniken och lockas av möjligheten att se nya äventyr med ikoniska stjärnor från förr. Å andra sidan vill vi känna att någon människa faktiskt lidit, svettats och kämpat bakom en roll.

Kort sagt: Vi vill både ha illusionen och autenticiteten.

En kritiker sammanfattade det så här: “Människan går på bio för att känna något. Inte för att bli imponerad av en mjukvaruuppdatering.”

Ett förlorat stjärnsystem

Så vad händer om vi i publiken inte längre vet, eller bryr oss om, ifall en roll spelas av en verklig människa eller en digital konstruktion? Det känns inte allt för långsökt att ställa sig frågan om AI kommer bli den klassiska filmstjärnans död.

Kanske är det mest sannolika scenariot en hybrid. AI kommer inte ersätta alla i branschen, men den kommer förändra rollerna. Manusförfattare blir mer som dirigenter som styr algoritmer. Skådespelare blir både kropp och licensierat varumärke. Och producenter blir grindvakter för vem som får tillgång till de mest avancerade modellerna.

Fakta Perfect Weekend: AI i Hollywood just nu

  • Virtuella skådespelare: Redan i bruk för reklam och mindre produktioner
  • AI-manus: Stora studios testar generativa verktyg för idéutveckling och dialog
  • Återuppväckta stjärnor: Tekniskt möjligt att återskapa avlidna ikoner med full rörelse och röst
  • Juristens nya roll: Striden om rättigheter till ansikte, röst och rörelser intensifieras
  • Oscarsfrågan: Kan en algoritm vinna en statyett? Debatten är redan i rullning. . .

Källa: Vanity Fair Italia, nr 37, 10 september 2025, “Colpo di scena”. Citat återgivna enligt Vanity Fair Italia och översatta från italienska.

Sandra Sahlén
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

