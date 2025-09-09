Så ska Stim säkra intäkterna när AI tar mark i musikvärlden

Svenska Stim har ingått ett avtal med ett AI-bolag om ett nytt ramverk för licensiering av musik till AI-tjänster, det framgår av ett pressmeddelande.

Det nya svenska ramverket gör det möjligt för AI-bolag att lagligt träna sina system på upphovsrättsskyddad musik. Låtskrivarna får ersättning både för AI-systemens träning och när de AI-genererade verken sprids och konsumeras.

“Vi etablerar en skalbar och likvärdig modell för hela branschen. Genom användningen av världens första kollektiva AI-licens visar vi att det går att möta tekniska förändringar utan att urholka mänsklig kreativitet. Licensen är en mall för hur rättighetsskydd och innovation kan gå hand i hand. Den garanterar rättvis ersättning för musikskapare och tydliga spelregler för AI-bolag”, säger Lina Heyman, tf vd för Stim i en kommentar.

Stim representerar över 100 000 låtskrivare.

AI-musik bara växer

Enligt Stim kan upp till 24 procent av musikskaparnas intäkter riskerar att försvinna till följd av AI-utvecklingen fram till 2028.

Enligt den ideella organisationen CISAC, som representerar upphovsmän internationell, kan marknaden för AI-genererad musik växa till 17 miljarder dollar årligen till 2028, rapporterar Music Business Worldwide.