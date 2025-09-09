Dagens PS
Så ska Stim säkra intäkterna när AI tar mark i musikvärlden

Nu ska upphovsrättsinnehavare få betalt för musik som tränats på deras verk av AI. (Foto: Jackie Alexander / Unsplash)
Uppdaterad: 09 sep. 2025Publicerad: 09 sep. 2025

För första gången någonsin ingår en musikrättsorganisation ett rättighetsavtal med ett AI-bolag. Med en ny modell ska Stim säkra intäkter för låtskrivare som hotas av den nya teknologin.

Svenska Stim har ingått ett avtal med ett AI-bolag om ett nytt ramverk för licensiering av musik till AI-tjänster, det framgår av ett pressmeddelande.

Det nya svenska ramverket gör det möjligt för AI-bolag att lagligt träna sina system på upphovsrättsskyddad musik. Låtskrivarna får ersättning både för AI-systemens träning och när de AI-genererade verken sprids och konsumeras.

“Vi etablerar en skalbar och likvärdig modell för hela branschen. Genom användningen av världens första kollektiva AI-licens visar vi att det går att möta tekniska förändringar utan att urholka mänsklig kreativitet. Licensen är en mall för hur rättighetsskydd och innovation kan gå hand i hand. Den garanterar rättvis ersättning för musikskapare och tydliga spelregler för AI-bolag”, säger Lina Heyman, tf vd för Stim i en kommentar.

Stim representerar över 100 000 låtskrivare.

Sveriges mest lönsamma export – utan statlig plan

200 svenska låtskrivare tjänar miljoner – ändå går bara 39 öre per invånare till stöd för export. En ny rapport från Stim, framtagen av Spotifys tidigare chefsekonom Will Page, visar att svensk musikexport når rekordnivåer – och att 200 låtskrivare nu tjänar miljonbelopp.

AI-musik bara växer

Enligt Stim kan upp till 24 procent av musikskaparnas intäkter riskerar att försvinna till följd av AI-utvecklingen fram till 2028.

Enligt den ideella organisationen CISAC, som representerar upphovsmän internationell, kan marknaden för AI-genererad musik växa till 17 miljarder dollar årligen till 2028, rapporterar Music Business Worldwide.

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Ny teknik ska kunna granska i realtid

En central del av licensen är oberoende så kallad attributionsteknik. Genom samarbetet med teknikbolaget Sureel kan varje AI-output spåras tillbaka till mänskliga verk.

Därmed blir intäkterna granskningsbara i realtid. Det gör att en av de största svårigheterna för AI-musik, transparensen kring träningsdata och ersättning, kan åtgärdas.

Det första bolaget att verka under den nya licensen är Songfox, en Stockholmsbaserad startup som gör det möjligt för användare att lagligt producera AI-genererade covers.

Licensen är utformad som ett öppet ramverk som alla AI-bolag som uppfyller Stims kriterier kan ansluta sig till. Med två startups och en begränsad repertoar stresstestar Stim just nu sin AI-licens i en kontrollerad miljö

AIMusikStim
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

