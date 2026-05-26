Det tar mindre än en minut att skapa ett första intryck. På ett hotell tar det ofta mindre än tio sekunder. HOBO vinner priset för Bästa reception i Perfect Weekend Awards 2026 – för att de lyckas med något som ser enkelt ut men är förvånansvärt svårt: att få människor att känna sig välkomna utan att det känns inövat.
Bästa hotellreception i Stockholm: HOBO
”Jag är så glad för det här priset”, sa vinnarna på scen och fortsatte: ”Jag tar gladeligen det till mitt team.”
I en stad med över 200 hotell är receptionen fortfarande en av de största konkurrensfördelarna. Inte för att den är mest avancerad – utan för att den är mest mänsklig.
HOBO får återkommande beröm i recensioner för en personlig, engagerad och uppmärksam reception som kombinerar värme med tempo. Gäster lyfter fram snabb incheckning, smidig problemlösning och en service som känns genuin snarare än manusstyrd.
Det är lätt att underskatta arbetet.
En bra receptionist ska läsa av gästen på några sekunder. Är det affärsresenären som bara vill ha nyckeln? Barnfamiljen som behöver hjälp? Eller personen som haft en sådan dag att ett normalt “välkommen” nästan känns provocerande?
De bästa läser rummet snabbare än gästen själv.
Här avgörs allt – Stockholms bästa hotell i det som faktiskt spelar roll
Glöm takbarer och designlampor när det kommer till Stockholms bästa hotell i kategorin operations. Det är städningen, receptionen
“Smile with your eyes” låter som något från en LinkedIn-post. I verkligheten är det ett hantverk.
Motiveringen till topp fem bygger på något som är svårare än att vara trevlig: personlig service utan att bli privat, effektivitet utan att bli kall.
HOBO lyckas med balansen.
Incheckningen går fort – men känslan dröjer kvar.
Vinnaren utses främst utifrån gästdata från Loopon, vilket gör Perfect Weekend Awards till en av få utmärkelser där upplevelsen väger tyngre än marknadsföringen.
För i slutändan är receptionen inte hotellets ansikte.
Den är dess puls.
Så räknas vinnarnabetygen fram: Datan kommer från undersökningsföretaget Loopon som är en plattform för att samla in och analysera gästfeedback i hotell- och besöksnäringen. Den kombinerar data från enkäter, recensioner och direkt gästkommunikation i ett och samma system.
Genom analys och rapportering får hotell tydliga insikter om vad gästerna faktiskt tycker – och vad som behöver förbättras.