Bästa hotell budget: Mälardrottningen Hotell & Restaurant
”Vår båt Mälardrottningen är en ikonisk del av Stockholm. Hon anses så vacker”, sa vinnarna på scen när de tog emot priset och fortsatte: ”Det viktigaste är dock att det är rent och fräscht.”
Budget är ett missförstått ord.
Ingen vill bo billigt.
Folk vill känna att de fått mer än de betalat för.
Det är därför den här kategorin är hårdare än många tror.
I Stockholm finns ungefär 60 hotell som konkurrerar om att vara det smarta valet. Här finns inga stora marginaler för misstag. Gäster accepterar enklare standard – men inte slarv. Rent, tryggt och fungerande är minimikrav. Allt utöver det blir det som avgör.
Och vinnarreceptet är inte lägst pris.
Det är personlighet.
För medan många hotell försöker optimera varje kvadratmeter erbjuder Mälardrottningen något som nästan inte går att kopiera: möjligheten att bo på en båt mitt i centrala Stockholm.
Utsikten över Riddarfjärden gör en del av jobbet.
Resten gör människorna.
I recensionerna återkommer gäster till samma styrkor – det centrala läget, den personliga servicen och den avslappnade atmosfären. Hotellet beskrivs ofta som charmigare och mer minnesvärt än flera av sina mer standardiserade konkurrenter.
“Fantastiskt läge” och “mysigt boende” är formuleringar som återkommer.
Och det är egentligen ganska logiskt.
Budget handlar sällan om att betala minst.
Det handlar om att åka hem och känna att man gjorde en bra affär.
Mälardrottningen lyckas skapa en känsla av något unikt utan att priset springer iväg. Premium blir inte marmorgolv eller fem sorters kuddar.
Premium blir att vakna på vattnet och tänka: det här var bättre än väntat.
Vinnaren utses främst utifrån gästdata från Loopon, vilket gör Perfect Weekend Awards till en av få utmärkelser där den faktiska kundupplevelsen styr.
Prisvärt är inte motsatsen till lyx.
Det är motsatsen till besvikelse.
Så räknas hotellbetygen fram
Betygen bygger på en sammanvägd modell från flera plattformar:
Google 40 procent, Booking 30 procent, Tripadvisor 20 procent och Expedia 10 procent – normaliserat till en tiogradig skala.
Vid jämnt resultat väger Google tyngst, först genom antal omdömen och därefter genom sentiment – alltså hur upplevelsen beskrivs i kommentarerna.
Eftersom antalet recensioner varierar kraftigt mellan hotell vägs både betyg och volym in i analysen. Större hotell och kedjor har ofta fler omdömen, medan mindre boutiquehotell tenderar att ha färre men mer konsekventa toppbetyg.
Google Reviews används som primär indikator för underlaget – vilket gör att stabil leverans över tid premieras framför enstaka toppnoteringar.
Loopon är en plattform för att samla in och analysera gästfeedback i hotell- och besöksnäringen. Den kombinerar data från enkäter, recensioner och direkt gästkommunikation i ett och samma system.
Genom analys och rapportering får hotell tydliga insikter om vad gästerna faktiskt tycker – och vad som behöver förbättras.