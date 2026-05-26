Bästa hotell budget: Mälardrottningen Hotell & Restaurant

Budget är ett missförstått ord.

Ingen vill bo billigt.

Folk vill känna att de fått mer än de betalat för.

Det är därför den här kategorin är hårdare än många tror.

I Stockholm finns ungefär 60 hotell som konkurrerar om att vara det smarta valet. Här finns inga stora marginaler för misstag. Gäster accepterar enklare standard – men inte slarv. Rent, tryggt och fungerande är minimikrav. Allt utöver det blir det som avgör.

Och vinnarreceptet är inte lägst pris.

Det är personlighet.

För medan många hotell försöker optimera varje kvadratmeter erbjuder Mälardrottningen något som nästan inte går att kopiera: möjligheten att bo på en båt mitt i centrala Stockholm.

Utsikten över Riddarfjärden gör en del av jobbet.

Resten gör människorna.

I recensionerna återkommer gäster till samma styrkor – det centrala läget, den personliga servicen och den avslappnade atmosfären. Hotellet beskrivs ofta som charmigare och mer minnesvärt än flera av sina mer standardiserade konkurrenter.

“Fantastiskt läge” och “mysigt boende” är formuleringar som återkommer.

Och det är egentligen ganska logiskt.

Budget handlar sällan om att betala minst.

Det handlar om att åka hem och känna att man gjorde en bra affär.

Mälardrottningen lyckas skapa en känsla av något unikt utan att priset springer iväg. Premium blir inte marmorgolv eller fem sorters kuddar.

Premium blir att vakna på vattnet och tänka: det här var bättre än väntat.

Vinnaren utses främst utifrån gästdata från Loopon, vilket gör Perfect Weekend Awards till en av få utmärkelser där den faktiska kundupplevelsen styr.

Prisvärt är inte motsatsen till lyx.

Det är motsatsen till besvikelse.