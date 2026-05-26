Långholmen Konferens vinner priset för Bästa konferenshotell med övernattning i Perfect Weekend Awards 2026.
Bästa konferenshotell i Stockholms city med övernattning: Långholmen Konferens
”Vi är ett gammalt fängelse. Vi är en grön ö med världens bästa personal”, sa vinnarna på scen och fortsatte med en favorit-oneliner: ”Det är en fängslande miljö.”
Alla konferenser börjar med en agenda.
De bästa slutar med att någon säger: vi borde göra det här oftare.
Det är en kategori som blivit betydligt svårare att vinna.
För när mötet sträcker sig över flera dagar räcker det inte längre med bra teknik och fungerande kaffe. Då blir allt en del av upplevelsen: rummet, frukosten, kvällssamtalen, promenaden efter sista passet – och känslan när man vaknar dag två.
Här sticker Långholmen ut.
Inte genom att vara störst eller mest påkostat.
Utan genom att vara svårt att förväxla med något annat.
Anläggningen är inhyst i ett tidigare fängelse på Långholmen, och historien finns kvar i väggarna – men utan att kännas museal. Det som tidigare var en plats man ville lämna har blivit en plats människor bokar för att stanna längre på.
Det är en ganska bra affärsutveckling.
I kategorin Bästa konferenshotell avgörande i Perfect Weekend Awards är det gästerna som sätter betygen – baserat på data från Event Logic
Konferensdelen kombinerar mötesfunktion med något som blivit allt mer sällsynt: miljöombyte. Här finns natur, lugn och en känsla av avskildhet trots att Stockholm bara är några minuter bort.
Och det spelar större roll än man tror.
För många konferenser misslyckas inte i mötesrummet.
De misslyckas mellan mötena.
På Långholmen blir de där timmarna också en del av upplevelsen.
I kategorin avgör gästerna – inte säljbilder eller antalet kvadratmeter. Bedömningen bygger på data från Event Logic och fokuserar på den samlade upplevelsen över hela vistelsen.
Bra konferenshotell hjälper människor att arbeta.
De bästa hjälper människor att tänka.
Och ibland räcker det att låsa in dem lite lagom.
Så tas vinnarna fram – data från Event Logic
Datan från Event Logic bygger på hela 2025 och omfattar totalt 3 978 betyg från både mötesbokare och deltagare.
I stället för ett enkelt snitt används en viktad betygsmodell (Bayesianskt medelvärde). Skälet är enkelt: ett vanligt snitt gynnar aktörer med få bokningar. En leverantör med ett enda toppbetyg riskerar annars att rankas högre än en aktör som levererat stabilt över tid.
För att få en mer rättvis bild har Event Logic därför justerat modellen:
– Leverantörer med färre än 5 bokningar och färre än 10 betyg exkluderas
– Plattformens genomsnittsbetyg (4,325) används som referenspunkt
– Varje leverantörs betyg vägs mot snittet beroende på volym
Resultatet är en ranking som premierar konsekvent kvalitet över tid – inte tillfälliga toppnoteringar. Det är alltså inte högst betyg som vinner, utan bäst leverans över många möten.