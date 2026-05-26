Lyx har ett problem. Ju mer man försöker visa upp den, desto mindre exklusiv känns den. Därför är det logiskt att årets vinnare inte skriker särskilt högt. Ett Hem vinner priset för Bästa hotell lyx i Perfect Weekend Awards 2026.
Bästa hotell lyx i Stockholm: Ett Hem
Ett hotell som konsekvent får gäster att beskriva upplevelsen med ord som annars brukar reserveras för privata medlemsklubbar, välkuraterade hem eller platser man helst inte berättar om för andra.
I en stad med runt 20 hotell i premium- och lyxsegmentet är det en prestation att bli nominerad.
Att vinna kräver något mer.
I årets kategori möttes fem hotell med helt olika idéer om vad lyx egentligen är. Några satsar på storlek, andra på historia, några på maximal service och synliga detaljer.
Ett Hem går åt andra hållet.
Här är lyx frånvaron av det som stör.
Ingen traditionell hotellkänsla. Inga köer. Ingen känsla av process. I stället möts gäster av något som känns nästan motsägelsefullt i hotellvärlden: lugn.
Stockholms hotellscen är ett koncentrat av ambition. Här ska allt fungera – från första intrycket i lobbyn till sista kaffet i frukostmatsalen.
Recensionerna återkommer gång på gång till samma sak – den extremt personliga servicen, de genomtänkta rummen och känslan av att allt redan är ordnat innan gästen ens hunnit tänka tanken.
Flera gäster beskriver upplevelsen som mer exklusivt hem än hotell.
Och det är kanske den högsta komplimang ett lyxhotell kan få.
Konkurrensen i toppen är hård. Grand Hôtel och övriga finalister levererar starka helhetsupplevelser, men i år var det den personliga nivån, detaljkänslan och den nästan osynliga servicen som avgjorde.
Premium är inte att få mer.
Premium är att behöva mindre.
Vinnaren utses främst utifrån gästdata från Loopon, vilket gör Perfect Weekend Awards till en av få utmärkelser där den faktiska gästupplevelsen väger tyngre än stjärnor, historik och marknadsföring.
Den bästa lyxen känns inte dyr.
Den känns självklar.
Så räknas hotellbetygen fram
Betygen bygger på en sammanvägd modell från flera plattformar:
Google 40 procent, Booking 30 procent, Tripadvisor 20 procent och Expedia 10 procent – normaliserat till en tiogradig skala.
Vid jämnt resultat väger Google tyngst, först genom antal omdömen och därefter genom sentiment – alltså hur upplevelsen beskrivs i kommentarerna.
Eftersom antalet recensioner varierar kraftigt mellan hotell vägs både betyg och volym in i analysen. Större hotell och kedjor har ofta fler omdömen, medan mindre boutiquehotell tenderar att ha färre men mer konsekventa toppbetyg.
Google Reviews används som primär indikator för underlaget – vilket gör att stabil leverans över tid premieras framför enstaka toppnoteringar.
Loopon är en plattform för att samla in och analysera gästfeedback i hotell- och besöksnäringen. Den kombinerar data från enkäter, recensioner och direkt gästkommunikation i ett och samma system.
Genom analys och rapportering får hotell tydliga insikter om vad gästerna faktiskt tycker – och vad som behöver förbättras.