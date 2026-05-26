Bästa hotell lyx i Stockholm: Ett Hem

I en stad med runt 20 hotell i premium- och lyxsegmentet är det en prestation att bli nominerad.

Att vinna kräver något mer.

I årets kategori möttes fem hotell med helt olika idéer om vad lyx egentligen är. Några satsar på storlek, andra på historia, några på maximal service och synliga detaljer.

Ett Hem går åt andra hållet.

Här är lyx frånvaron av det som stör.

Ingen traditionell hotellkänsla. Inga köer. Ingen känsla av process. I stället möts gäster av något som känns nästan motsägelsefullt i hotellvärlden: lugn.

Recensionerna återkommer gång på gång till samma sak – den extremt personliga servicen, de genomtänkta rummen och känslan av att allt redan är ordnat innan gästen ens hunnit tänka tanken.

Flera gäster beskriver upplevelsen som mer exklusivt hem än hotell.

Och det är kanske den högsta komplimang ett lyxhotell kan få.

Konkurrensen i toppen är hård. Grand Hôtel och övriga finalister levererar starka helhetsupplevelser, men i år var det den personliga nivån, detaljkänslan och den nästan osynliga servicen som avgjorde.

Premium är inte att få mer.

Premium är att behöva mindre.

Vinnaren utses främst utifrån gästdata från Loopon, vilket gör Perfect Weekend Awards till en av få utmärkelser där den faktiska gästupplevelsen väger tyngre än stjärnor, historik och marknadsföring.

Den bästa lyxen känns inte dyr.

Den känns självklar.