Downtown Camper by Scandic vinner priset för Bästa hotell mellanklass i Perfect Weekend Awards 2026. Det är lätt att vinna när allt kostar mycket.
Bästa hotell mellanklass i Stockholm: Downtown Camper by Scandic
”Vi har ett jättebra koncept och väldigt mycket aktiviteter” sa hotelldirektör Peter Storckenfeldt på scen när han tog emot priset och fortsatte: ”Det är fantastiskt att man upplever oss som ett mellanklasshotell i det prisläget.”
Det svåra är att skapa en hotellupplevelse som känns bättre än priset.
Därför är mellanklassen hotellvärldens tuffaste kategori.
Här finns inga genvägar. Läget måste fungera. Sängen måste leverera. Frukosten måste vara värd att ställa alarm för. Och servicen måste lösa problem innan de blir recensioner.
Det gör hotellet genom att förstå något många missar: gäster bedömer inte längre bara rummet.
De bedömer hela dygnet.
Mitt i Stockholm har Downtown Camper byggt en hotellupplevelse där det sociala nästan är lika viktigt som boendet. Gästkommentarerna återkommer till samma teman – centralt läge, stilrena rum, stark frukost och en atmosfär som känns levande snarare än logistisk.
Men det som verkligen sticker ut är det där lilla extra.
Spa. Rooftop-pool. Aktiviteter. Gemensamma ytor som faktiskt används.
Hotellet gör tvärtom mot det klassiska mellanklasshotellet som försöker vara lite av allt för alla. Här finns en tydlig idé: premium sitter inte bara i trådtätheten på lakanen utan i upplevelsen runt omkring.
Det är en svår balans.
För mycket aktivitet och hotellet blir stökigt.
För lite och det blir bara ännu ett bra hotellrum.
Downtown Camper hittar mittpunkten.
I en kategori där konkurrensen är brutal och marginalerna små är det helheten som avgör. Inte vem som lovar mest – utan vem som levererar mest konsekvent.
Vinnaren utses främst utifrån gästdata från Loopon, vilket gör Perfect Weekend Awards till en av få utmärkelser där kundupplevelsen väger tyngre än kampanjer och positionering.
Mellanklass låter lagom.
Men att vinna där är allt annat än lagom.
Så räknas hotellbetygen fram
Betygen bygger på en sammanvägd modell från flera plattformar:
Google 40 procent, Booking 30 procent, Tripadvisor 20 procent och Expedia 10 procent – normaliserat till en tiogradig skala.
Vid jämnt resultat väger Google tyngst, först genom antal omdömen och därefter genom sentiment – alltså hur upplevelsen beskrivs i kommentarerna.
Eftersom antalet recensioner varierar kraftigt mellan hotell vägs både betyg och volym in i analysen. Större hotell och kedjor har ofta fler omdömen, medan mindre boutiquehotell tenderar att ha färre men mer konsekventa toppbetyg.
Google Reviews används som primär indikator för underlaget – vilket gör att stabil leverans över tid premieras framför enstaka toppnoteringar.
Loopon är en plattform för att samla in och analysera gästfeedback i hotell- och besöksnäringen. Den kombinerar data från enkäter, recensioner och direkt gästkommunikation i ett och samma system.
Genom analys och rapportering får hotell tydliga insikter om vad gästerna faktiskt tycker – och vad som behöver förbättras.