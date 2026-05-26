Bästa konferens med övernattning utanför stan: Bergendal

”Vi bestämde oss för ett antal år sedan – vi ska bli bäst i Stockholm”, sa vinnarna på scen när de tog emot priset.

I Stockholmsområdet finns över 150 hotell och konferensanläggningar som slåss om samma gäster. Bara att bli nominerad är ett kvitto på hög kvalitet. Att vinna kräver något mer.

För när konferensen flyttar utanför stan förändras spelreglerna.

Då räcker det inte att erbjuda ett mötesrum, några frukostfrallor och en fungerande projektor. Gästen förväntar sig fokus, arbetsro och en miljö som motiverar att man faktiskt lämnar kontoret.

Bergendal har förstått det.

Vid Edsviken har anläggningen byggt sitt erbjudande kring en ganska enkel men ovanlig idé: att konferenser ska leda till att något faktiskt händer.

Miljön är lugn och naturnära, men det är inte retreat som är poängen.

Det är koncentration.

Lokalerna är anpassade för arbete och verksamheten har länge arbetat med struktur, metodik och hur möten genomförs – inte bara var de genomförs.

Det märks också i gästernas omdömen.

Återkommande teman är lugnet, arbetsron och känslan av att verkligen kunna fokusera utan att bli avbruten av vardagen.

Det låter självklart.

Men i praktiken är det ovanligt.

För många konferenser missar det mest grundläggande: att skapa utrymme för människor att tänka klart.

Bergendal lyckas med det.

Här blir övernattningen inte ett tillägg.

Den blir en del av arbetsdagen.

Vinnaren utses utifrån gästdata från Event Logic, vilket gör Perfect Weekend Awards till en av få utmärkelser där den faktiska upplevelsen väger tyngre än säljpresentationer och konferenspaket.

Ibland är det mest produktiva man kan göra att åka bort.

