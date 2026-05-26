Det finns en punkt i varje konferens när någon tittar ut genom fönstret och tänker:
Bästa konferens med övernattning utanför stan: Bergendal
Varför sitter vi inte här oftare?
Bergendal vinner priset för Bästa konferens med övernattning utanför stan i Perfect Weekend Awards 2026.
”Vi bestämde oss för ett antal år sedan – vi ska bli bäst i Stockholm”, sa vinnarna på scen när de tog emot priset.
I Stockholmsområdet finns över 150 hotell och konferensanläggningar som slåss om samma gäster. Bara att bli nominerad är ett kvitto på hög kvalitet. Att vinna kräver något mer.
För när konferensen flyttar utanför stan förändras spelreglerna.
Då räcker det inte att erbjuda ett mötesrum, några frukostfrallor och en fungerande projektor. Gästen förväntar sig fokus, arbetsro och en miljö som motiverar att man faktiskt lämnar kontoret.
Bergendal har förstått det.
Vid Edsviken har anläggningen byggt sitt erbjudande kring en ganska enkel men ovanlig idé: att konferenser ska leda till att något faktiskt händer.
Miljön är lugn och naturnära, men det är inte retreat som är poängen.
Det är koncentration.
De kan vinna Stockholms bästa konferens med övernattning utanför stan
Här räcker det inte att leverera ett bra möte för att vinna Stockholms bästa konferens. Här ska hela upplevelsen hålla – från första
Lokalerna är anpassade för arbete och verksamheten har länge arbetat med struktur, metodik och hur möten genomförs – inte bara var de genomförs.
Det märks också i gästernas omdömen.
Återkommande teman är lugnet, arbetsron och känslan av att verkligen kunna fokusera utan att bli avbruten av vardagen.
Det låter självklart.
Men i praktiken är det ovanligt.
För många konferenser missar det mest grundläggande: att skapa utrymme för människor att tänka klart.
Bergendal lyckas med det.
Här blir övernattningen inte ett tillägg.
Den blir en del av arbetsdagen.
Vinnaren utses utifrån gästdata från Event Logic, vilket gör Perfect Weekend Awards till en av få utmärkelser där den faktiska upplevelsen väger tyngre än säljpresentationer och konferenspaket.
Ibland är det mest produktiva man kan göra att åka bort.
Så tas vinnarna fram – data från Event Logic
Datan från Event Logic bygger på hela 2025 och omfattar totalt 3 978 betyg från både mötesbokare och deltagare.
I stället för ett enkelt snitt används en viktad betygsmodell (Bayesianskt medelvärde). Skälet är enkelt: ett vanligt snitt gynnar aktörer med få bokningar. En leverantör med ett enda toppbetyg riskerar annars att rankas högre än en aktör som levererat stabilt över tid.
För att få en mer rättvis bild har Event Logic därför justerat modellen:
– Leverantörer med färre än 5 bokningar och färre än 10 betyg exkluderas
– Plattformens genomsnittsbetyg (4,325) används som referenspunkt
– Varje leverantörs betyg vägs mot snittet beroende på volym
Resultatet är en ranking som premierar konsekvent kvalitet över tid – inte tillfälliga toppnoteringar. Det är alltså inte högst betyg som vinner, utan bäst leverans över många möten.
Event Logic är en digital plattform för att boka och hantera möten, event och konferenser – från första behov till färdig utvärdering.
Plattformen kopplar ihop mötesplanerare med cirka 40 000 leverantörer inom elva kategorier, från lokaler och catering till boende och transport, där bokningen sker direkt i systemet.
Med inbyggd statistik och rapportering får företag full kontroll över hela processen – från offert till faktura. Tjänsten används av många av de största organisationerna i Norden och finns i flera europeiska marknader, inklusive Frankrike, Tyskland, Österrike och Schweiz.