7 saker du inte får missa i Brygge – Europas vackraste sagostad har fått ett nytt liv

Brygge är långt mer än hästkärror, choklad och vykortsvackra kanaler. Den medeltida staden har fått en ny, modern puls – med nyskapande museer, trendiga cocktailbarer och restauranger som lockar finsmakare från hela världen.
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Här är sju upplevelser som gör en weekend i den belgiska pärlan värd resan.
1. Upptäck stadens nya stolthet – Brusk
Brygge har fått ett nytt kulturhus som redan blivit ett av stadens största samtalsämnen. Brusk blandar medeltida historia med digital samtidskonst i en spektakulär glasbyggnad. Missa inte installationerna av den hyllade digitala konstnären Refik Anadol, tycker NY Times.
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2. Ät choklad som ett proffs
Glöm turistbutikerna. Styr stegen mot Julius Chocolate Bar där Belgiens prisbelönte chocolatier Julius Persoone serverar varm choklad och desserter som mer liknar fine dining än fika. Här börjar många lokalbor kvällen – med dessert före middagen.
3. Promenera runt Minnewater – Kärlekssjön
Det finns få platser i Europa som är lika romantiska som området kring Minnewater. Följ kanalerna genom det gamla begijnhofet och njut av lugnet innan du fortsätter mot stadens livligare kvarter.
4. Ät pommes frites där de hör hemma
Belgien tar sina pommes på största allvar. Besök Frietmuseum för en oväntat rolig djupdykning i potatisens historia – och avsluta med en perfekt nyfriterad strut. Det är betydligt godare än det låter.
5. Drick öl – eller cocktails
Brygge är fortfarande en av världens främsta ölstäder, men cocktailscenen växer snabbt. Börja kvällen på den lokala puben Paula Mostaert och fortsätt sedan till Shibuya eller Groot Vlaenderen för några av stadens mest kreativa drinkar.
6. Shoppa vintage istället för souvenirer
Hoppa över kylskåpsmagneterna. Vintagebutiken Think Twice är fylld av retrokläder, gamla fotbollströjor och fynd som faktiskt får plats i resväskan – och som ingen annan hemma har.
7. Avsluta med stadens bästa middag
Brygge är inte bara moules frites. Restauranger som Cult satsar på högklassigt kött och vin medan Breydel De Coninc visar varför Belgien fortfarande är ett av Europas bästa länder för skaldjur. Oavsett vilket du väljer lär du lämna bordet mätt och nöjd.
Perfect Weekend tips: Brygge är en perfekt långhelg från Sverige. Staden är kompakt, nästan allt ligger inom promenadavstånd och kombinationen av historia, mat, öl och design gör att den känns betydligt modernare än sitt medeltida yttre antyder.
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