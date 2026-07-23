7 saker du inte får missa i Brygge – Europas vackraste sagostad har fått ett nytt liv

2. Ät choklad som ett proffs

Glöm turistbutikerna. Styr stegen mot Julius Chocolate Bar där Belgiens prisbelönte chocolatier Julius Persoone serverar varm choklad och desserter som mer liknar fine dining än fika. Här börjar många lokalbor kvällen – med dessert före middagen.

En weekend i Brygge räcker för att förstå varför staden lockar miljontals besökare varje år. (Foto: Visit Bruges/Instagram)

3. Promenera runt Minnewater – Kärlekssjön

Det finns få platser i Europa som är lika romantiska som området kring Minnewater. Följ kanalerna genom det gamla begijnhofet och njut av lugnet innan du fortsätter mot stadens livligare kvarter.

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4. Ät pommes frites där de hör hemma

Belgien tar sina pommes på största allvar. Besök Frietmuseum för en oväntat rolig djupdykning i potatisens historia – och avsluta med en perfekt nyfriterad strut. Det är betydligt godare än det låter.

5. Drick öl – eller cocktails

Brygge är fortfarande en av världens främsta ölstäder, men cocktailscenen växer snabbt. Börja kvällen på den lokala puben Paula Mostaert och fortsätt sedan till Shibuya eller Groot Vlaenderen för några av stadens mest kreativa drinkar.

Historiska miljöer, modern gastronomi och belgisk charm gör Brygge till en av Europas bästa weekendstäder. (Foto: Visit Bruges/Instagram)

6. Shoppa vintage istället för souvenirer

Hoppa över kylskåpsmagneterna. Vintagebutiken Think Twice är fylld av retrokläder, gamla fotbollströjor och fynd som faktiskt får plats i resväskan – och som ingen annan hemma har.

7. Avsluta med stadens bästa middag

Brygge är inte bara moules frites. Restauranger som Cult satsar på högklassigt kött och vin medan Breydel De Coninc visar varför Belgien fortfarande är ett av Europas bästa länder för skaldjur. Oavsett vilket du väljer lär du lämna bordet mätt och nöjd.

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Brygge är en av Europas bäst bevarade medeltida städer. (Foto: Visit Bruges/Instagram)

Perfect Weekend tips: Brygge är en perfekt långhelg från Sverige. Staden är kompakt, nästan allt ligger inom promenadavstånd och kombinationen av historia, mat, öl och design gör att den känns betydligt modernare än sitt medeltida yttre antyder.