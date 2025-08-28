Dagensps.se
Weekend

Prinsessan som betalar sina egna räkningar

Prinsessan Madeleine satsar på hudvård istället för apanage. (Foto: TT)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Prinsessan Madeleine har länge varit känd som den mest privata av kungabarnen. Hon är också den enda som inte får del av apanaget. När kungen och drottningen får nära nio miljoner kronor per år, kronprinsessparet nästan fem miljoner och Carl Philip med Sofia drygt en miljon, står Madeleine helt utan statligt stöd. Hennes lösning: starta eget.

Från apanage till affärsplan

I höst lanserar prinsessan Madeleine hudvårdsmärket Min Len tillsammans med maken Chris O’Neill och schweiziska skönhetsjätten Weleda. Det är inte bara en affärsidé, utan också ett sätt att stå på egna ben. ”Jag driver detta som Madeleine Bernadotte, inte som prinsessa”, säger hon till Di.

Chris O’Neill sköter siffrorna, prinsessan driver varumärket. (Foto: TT)
Kritikstorm redan från start

Lanseringen har dock inte gått obemärkt förbi. När Madeleine berättade om projektet på Instagram möttes hon av kritik från flera håll. Republikanska föreningen menade att hon utnyttjade sin titel, andra ifrågasatte valet av Weleda, som har rötter i Rudolf Steiners antroposofi.

”Jag blev chockad över hur mycket kritik det blev. Jag trodde folk skulle vara mer positiva till att jag som kvinna och mamma startar företag”, säger Madeleine.

Barnen i produktutvecklingen

Min Len riktar sig till hela familjen och säljs på bland annat Lyko och apotek. Priserna: 129–349 kronor. Barnen Leonore, Nicolas och Adrienne har haft en ovanligt central roll i utvecklingen. ”Det får inte vara kladdigt”, var deras tydligaste krav.

Madeleine har ansvarat för varumärke, doft och design, medan Chris sköter det ekonomiska. ”Vi vill inte bara vara ansikten utåt. Vi har investerat egna pengar och tar risk själva”, säger han.

Kungliga entreprenörer – men olika villkor

Kungliga familjemedlemmar driver företag lite här och var. Prins Daniel har hälsobolag, Carl Philip design, och i Norge säljer Märtha-Louise kläder. Men skillnaden är tydlig: de flesta gör det med apanage i ryggen. Madeleine gör det utan en krona i statlig ersättning.

”Det gör hennes situation unik. Hon borde få större frihet än andra att satsa på affärsidéer”, säger Chris O’Neill.

Hon är kunglig men ändå den mest självständiga i familjen. (Foto: TT)

Ett modernt kungligt liv

Flytten hem till Sverige markerar en ny fas. Från en lyxvilla i Florida till Hovstallet i Stockholm – och från kunglig representant till entreprenör. Madeleine är medveten om att det kräver en annan öppenhet. ”Jag har alltid haft svårt att stå i centrum. Men att prata om något jag själv har skapat känns annorlunda. Jag vill att mina barn ska se att man kan ha en idé och genomföra den.”

Perfect Weekend Guide till apanage 2024:

Kungen & drottningen – 8,7 Mkr
Victoria & Daniel – 4,9 Mkr
Carl Philip & Sofia – 1,2 Mkr
Madeleine – 0 kronor

Källa: Di Weekend, DN, Kungahuset, Weleda.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

