Prinsessan som betalar sina egna räkningar

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Kritikstorm redan från start

Lanseringen har dock inte gått obemärkt förbi. När Madeleine berättade om projektet på Instagram möttes hon av kritik från flera håll. Republikanska föreningen menade att hon utnyttjade sin titel, andra ifrågasatte valet av Weleda, som har rötter i Rudolf Steiners antroposofi.

”Jag blev chockad över hur mycket kritik det blev. Jag trodde folk skulle vara mer positiva till att jag som kvinna och mamma startar företag”, säger Madeleine.

Barnen i produktutvecklingen

Min Len riktar sig till hela familjen och säljs på bland annat Lyko och apotek. Priserna: 129–349 kronor. Barnen Leonore, Nicolas och Adrienne har haft en ovanligt central roll i utvecklingen. ”Det får inte vara kladdigt”, var deras tydligaste krav.

ANNONS

Madeleine har ansvarat för varumärke, doft och design, medan Chris sköter det ekonomiska. ”Vi vill inte bara vara ansikten utåt. Vi har investerat egna pengar och tar risk själva”, säger han.

Läs även: De kan bli världens mest kända och rika powercouple

Kungliga entreprenörer – men olika villkor

Kungliga familjemedlemmar driver företag lite här och var. Prins Daniel har hälsobolag, Carl Philip design, och i Norge säljer Märtha-Louise kläder. Men skillnaden är tydlig: de flesta gör det med apanage i ryggen. Madeleine gör det utan en krona i statlig ersättning.

”Det gör hennes situation unik. Hon borde få större frihet än andra att satsa på affärsidéer”, säger Chris O’Neill.

Hon är kunglig men ändå den mest självständiga i familjen. (Foto: TT)

Ett modernt kungligt liv

Flytten hem till Sverige markerar en ny fas. Från en lyxvilla i Florida till Hovstallet i Stockholm – och från kunglig representant till entreprenör. Madeleine är medveten om att det kräver en annan öppenhet. ”Jag har alltid haft svårt att stå i centrum. Men att prata om något jag själv har skapat känns annorlunda. Jag vill att mina barn ska se att man kan ha en idé och genomföra den.”

Perfect Weekend Guide till apanage 2024:

ANNONS

Kungen & drottningen – 8,7 Mkr

Victoria & Daniel – 4,9 Mkr

Carl Philip & Sofia – 1,2 Mkr

Madeleine – 0 kronor

Källa: Di Weekend, DN, Kungahuset, Weleda.

Läs även: De mörka hemligheterna bakom Coco Chanel