De mörka hemligheterna bakom Coco Chanel

No. 5 – ett imperium på flaska

1921 lanserade hon Chanel No. 5, skapad av parfymören Ernest Beaux och revolutionerade parfymindustrin. Den stilrena flaskan och doftens komplexitet gjorde den till en ikon, ett parfymens svar på Ford T, massproducerad men exklusiv.

Affären kring Chanel No. 5 byggdes tillsammans med bröderna Wertheimer, som fick en majoritet av vinsten i utbyte mot distribution och kapital. Samarbetet blev ett livslångt maktspel om kontrollen över varumärket där Chanel gång på gång försökte förhandla om villkoren.

Kärlek, krig och kodnamn Westminster

När tyskarna intog Paris 1940 flyttade Chanel in på Hôtel Ritz, då högkvarter för den tyska ockupationen. Där inledde hon en relation med Hans Günther von Dincklage, officer i Abwehr. Snart registrerades hon själv som agent F-7124, kodnamn ”Westminster”, en blinkning till hennes tidigare älskare, hertigen av Westminster.

Enligt boken ”Sleeping with the Enemy” skriven av journalisten Hal Vaughn, reste hon till Madrid 1941 för att samla ”politisk information”. Två år senare, 1943, deltog hon i den så kallade Operation Modellhut, ett försök att via sina kontakter med Winston Churchill föra fram fredsförslag från SS. Operationen avslöjades och medförde att hon misstänktes som spion.

Arv och arisering

Hennes motiv var inte bara politiska, utan även ekonomiska. Chanel försökte utnyttja nazisternas ”arisering” av judiska företag för att återta kontrollen över parfymen No. 5, som då ägdes av Wertheimerfamiljen.

Problemet var bara att bröderna agerat snabbare. De hade överfört ägandet till en fransk allierad innan de flydde till USA. Chanel stod snopen kvar, med både ett riskfyllt uppdrag och ett halvlyckat maktspel.

Coco Chanel tillsammans med Stanley Marcus (t.v.) som på bilden representerar Neiman-Marcus Co. och Dr. F. Llewellyn Smith (t.h.) från Rolls-Royce, i Texas år 1957. Foto: AP/Ferd Kaufman

Från förhör till Schweiz

När Paris befriades 1944 togs Chanel in för förhör av den franska utrensningskommittén men frigavs snabbt, enligt flera källor tack vare Churchills personliga ingripande.

Hon flydde därefter till Schweiz och dokument pekar på att hon aktivt försökte radera spår av sin tid som Abwehr-agent. Bland annat genom ekonomiskt stöd till den då döende SS-generalen Walter Schellenberg, vars memoarer utelämnade hennes roll.

Att en kvinna med kodnamn Westminster senare kunde återvända som modevärldens drottning är lika otroligt som att någon frivilligt väljer flygplatsbagagebandet som inspirationskälla till en kollektion. Men 1954, 71 år gammal, gjorde hon just det: Comeback.

Och ironin? Den finansierades av Wertheimerfamiljen, samma judiska entreprenörer hon försökt manövrera bort under kriget.

Den odödliga Chaneldräkten

Chaneldräkter genom tiderna visade på Metropolitan Museum of Art i New York 2005. Foto: AP Photo/Hiroko Masuike

På 1950-talet lanserade hon den ikoniska Chaneldräkten. En jacka utan krage med matchande kjol i tweed, som snart bars av både politikerfruar och filmstjärnor.

Chanels handväska 2.55 från 1955 är en annan klassiker. Än i dag bärs både dräkt och väska av allt från statsöverhuvuden till röda mattans mest fotograferade kändisar.

Skugga över arvet

Coco Chanel dog 1971 på Hôtel Ritz i Paris. Hennes namn lever vidare som synonym för tidlös elegans och frihet. Men det är en elegans med bismak då hennes nazikopplingar kastar en lång skugga över arvet.

Sedan Karl Lagerfelds inträde 1983 och Virginie Viards ledning efter 2019 har huset Chanel blivit ett av världens mest lönsamma modeimperier.

Men historien om kvinnan bakom loggan påminner oss om ett varumärke grundat lika mycket på affärssinne och estetik, som kontrovers och skandal.

Fakta Perfect Weekend till Chanel

Namn: Gabrielle ”Coco” Chanel (1883–1971)

Gabrielle ”Coco” Chanel (1883–1971) Genombrott: Den lilla svarta (1926), Chanel No. 5 (1921)

Den lilla svarta (1926), Chanel No. 5 (1921) Nazikopplingar: Agent F-7124, kodnamn ”Westminster”, Abwehr 1941–44

Agent F-7124, kodnamn ”Westminster”, Abwehr 1941–44 Skandal: Försökte via ariseringslagar återta kontrollen över Chanel No. 5

Försökte via ariseringslagar återta kontrollen över Chanel No. 5 Comeback: 1954 med Chaneldräkten

1954 med Chaneldräkten Arv: Tidlös elegans, men också en påminnelse om modets moraliska pris

