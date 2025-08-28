Hon befriade kvinnor från korsetten, uppfann den lilla svarta och byggde ett av världens mest inflytelserika lyxvarumärken. Ändå är Gabrielle ”Coco” Chanels liv lika mycket ett drama i gråzon som en saga om glamour.
De mörka hemligheterna bakom Coco Chanel
Källor visar hur modeentreprenörens liv består av allt från från skapandet av ikoniska dräkter till en hemlig karriär som Abwehr-agent under andra världskriget och ett livslångt maktspel om parfymimperiet Chanel No. 5.
Från klosterbarn till coutureikon
Coco Chanel föddes Gabrielle Bonheur Chanel 1883 i Saumur, Frankrike, och efter moderns död lämnades Coco Chanel att växta upp på barnhem i ett kloster.
Hon lärde sig sy på barnhemmet och vid 18 år ålder försörjde hon sig som sömmerska och cabarésångerska. Vid det senaste fick hon smeknamnet (eller artistnamnet) ”Coco”.
Med stöd från Arthur ”Boy” Capel, den engelske societetsmannen som också blev hennes älskare, öppnade hon 1910 sin första butik på Rue Cambon i Paris. Snart bar hela societeten hennes enkla men eleganta hattar.
Chanel introducerade material som jersey och tweed, material som tidigare bara hört hemma i inom herrmodet, och skapade plagg för kvinnor som var både bekväma och sofistikerade.
No. 5 – ett imperium på flaska
1921 lanserade hon Chanel No. 5, skapad av parfymören Ernest Beaux och revolutionerade parfymindustrin. Den stilrena flaskan och doftens komplexitet gjorde den till en ikon, ett parfymens svar på Ford T, massproducerad men exklusiv.
Affären kring Chanel No. 5 byggdes tillsammans med bröderna Wertheimer, som fick en majoritet av vinsten i utbyte mot distribution och kapital. Samarbetet blev ett livslångt maktspel om kontrollen över varumärket där Chanel gång på gång försökte förhandla om villkoren.
Kärlek, krig och kodnamn Westminster
När tyskarna intog Paris 1940 flyttade Chanel in på Hôtel Ritz, då högkvarter för den tyska ockupationen. Där inledde hon en relation med Hans Günther von Dincklage, officer i Abwehr. Snart registrerades hon själv som agent F-7124, kodnamn ”Westminster”, en blinkning till hennes tidigare älskare, hertigen av Westminster.
Enligt boken ”Sleeping with the Enemy” skriven av journalisten Hal Vaughn, reste hon till Madrid 1941 för att samla ”politisk information”. Två år senare, 1943, deltog hon i den så kallade Operation Modellhut, ett försök att via sina kontakter med Winston Churchill föra fram fredsförslag från SS. Operationen avslöjades och medförde att hon misstänktes som spion.
Arv och arisering
Hennes motiv var inte bara politiska, utan även ekonomiska. Chanel försökte utnyttja nazisternas ”arisering” av judiska företag för att återta kontrollen över parfymen No. 5, som då ägdes av Wertheimerfamiljen.
Problemet var bara att bröderna agerat snabbare. De hade överfört ägandet till en fransk allierad innan de flydde till USA. Chanel stod snopen kvar, med både ett riskfyllt uppdrag och ett halvlyckat maktspel.
Från förhör till Schweiz
När Paris befriades 1944 togs Chanel in för förhör av den franska utrensningskommittén men frigavs snabbt, enligt flera källor tack vare Churchills personliga ingripande.
Hon flydde därefter till Schweiz och dokument pekar på att hon aktivt försökte radera spår av sin tid som Abwehr-agent. Bland annat genom ekonomiskt stöd till den då döende SS-generalen Walter Schellenberg, vars memoarer utelämnade hennes roll.
Att en kvinna med kodnamn Westminster senare kunde återvända som modevärldens drottning är lika otroligt som att någon frivilligt väljer flygplatsbagagebandet som inspirationskälla till en kollektion. Men 1954, 71 år gammal, gjorde hon just det: Comeback.
Och ironin? Den finansierades av Wertheimerfamiljen, samma judiska entreprenörer hon försökt manövrera bort under kriget.
Den odödliga Chaneldräkten
På 1950-talet lanserade hon den ikoniska Chaneldräkten. En jacka utan krage med matchande kjol i tweed, som snart bars av både politikerfruar och filmstjärnor.
Chanels handväska 2.55 från 1955 är en annan klassiker. Än i dag bärs både dräkt och väska av allt från statsöverhuvuden till röda mattans mest fotograferade kändisar.
Skugga över arvet
Coco Chanel dog 1971 på Hôtel Ritz i Paris. Hennes namn lever vidare som synonym för tidlös elegans och frihet. Men det är en elegans med bismak då hennes nazikopplingar kastar en lång skugga över arvet.
Sedan Karl Lagerfelds inträde 1983 och Virginie Viards ledning efter 2019 har huset Chanel blivit ett av världens mest lönsamma modeimperier.
Men historien om kvinnan bakom loggan påminner oss om ett varumärke grundat lika mycket på affärssinne och estetik, som kontrovers och skandal.
Fakta Perfect Weekend till Chanel
- Namn: Gabrielle ”Coco” Chanel (1883–1971)
- Genombrott: Den lilla svarta (1926), Chanel No. 5 (1921)
- Nazikopplingar: Agent F-7124, kodnamn ”Westminster”, Abwehr 1941–44
- Skandal: Försökte via ariseringslagar återta kontrollen över Chanel No. 5
- Comeback: 1954 med Chaneldräkten
- Arv: Tidlös elegans, men också en påminnelse om modets moraliska pris
Källor:
Séverine Le Loarne-Lemaire, Gabrielle Chanel: the untold story of a pioneering self-made woman (2024).
Tim Ott, The Truth About Coco Chanel’s Nazi Connections During WWII, Biography.com (2025).
Fibre2Fashion, The History and Evolution of Coco Chanel (2024).
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
