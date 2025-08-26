Så erövrade nordisk design världen – från Paris 1925 till Milano 2025

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Hemma hos samlarna av design

Programmet är smart nog att låta oss titta in hos några av världens mest hängivna samlare. Japanen Noritsugu Oda visar sin privata stolskatedral, medan holländaren Kenneth Ramaekers förvarar fler Panton-stolar än vad de flesta danska kommunhus gör. Här märks att nordisk design inte bara är kultur – det är hårdvaluta på auktion.

Stolar som berättar historier om demokrati och välfärd. (Foto: SVT)

Bakom möblerna

Men det blir inte bara prylar på piedestal. Vi får möta formgivarna själva, höra historierna bakom föremålen och förstå varför en Arne Jacobsen-stol är mer än något att balansera kaffekoppen på. Serien lyckas förmedla att varje kurva, varje skruv och varje materialval bär på en idé om hur vi lever våra liv.

Svenskt trä + dansk form = global succé. (Foto: SVT)

Alicia Vikander i örat

Som grädde på moset guidar Alicia Vikander oss genom historien. Hon ger programmet en internationell lyster som får pinnstolen att kännas lika glamorös som en premiär på Oscarsgalan.

Nordisk design lever vidare

Att SVT vågar satsa på en serie som tar design på allvar känns nästan lika sensationellt som att Form/Design Center i Malmö överlevt sina neddragningar. Och när vi ser kopplingen från 1925 års Paris till 2025 års Milano är det svårt att inte bli stolt. Nordisk design är inte bara möbler – det är vårt kanske starkaste kulturarv efter ABBA och Astrid Lindgren.

Nordisk enkelhet i världens finrum. (Foto: SVT)

Perfect Weekend Guide till SVT:s storsatsning Nordisk design

Se: “Nordisk design – en kärlekshistoria” finns på SVT Play.

Start: Parisutställningen 1925. Slut: Möbelmässan i Milano 2025.

Extra: Hemma hos världens största designsamlare.

Bonus: Alicia Vikander som speakerröst.

