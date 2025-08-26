“Nordisk design – en kärlekshistoria” är SVT:s svar på Netflix-draman och Marvel-filmer. Men istället för superhjältar i trikåer får vi stolar, soffor och lampor som tagit världen med storm. Perfect Weekend tipsar om en tv-serien du bara måste se.
Så erövrade nordisk design världen – från Paris 1925 till Milano 2025
Serien börjar i Paris 1925, när svensk, dansk och finsk form slog igenom på världsutställningen, och slutar i Milano 2025, där Möbelmässan numera är lika viktig som Cannes för filmbranschen.
Från Paris till Milano
Det är en resa genom hundra år av formgivning, där pinnstolar, teakbord och plastdrömmar blivit ikoner i våra vardagsrum. Vi får se hur enkla materialval, som trä och ull, blev symboler för demokrati och välfärd, och hur våra nordiska formgivare lyckades sälja in “lagom” till en hel värld.
Hemma hos samlarna av design
Programmet är smart nog att låta oss titta in hos några av världens mest hängivna samlare. Japanen Noritsugu Oda visar sin privata stolskatedral, medan holländaren Kenneth Ramaekers förvarar fler Panton-stolar än vad de flesta danska kommunhus gör. Här märks att nordisk design inte bara är kultur – det är hårdvaluta på auktion.
Bakom möblerna
Men det blir inte bara prylar på piedestal. Vi får möta formgivarna själva, höra historierna bakom föremålen och förstå varför en Arne Jacobsen-stol är mer än något att balansera kaffekoppen på. Serien lyckas förmedla att varje kurva, varje skruv och varje materialval bär på en idé om hur vi lever våra liv.
Alicia Vikander i örat
Som grädde på moset guidar Alicia Vikander oss genom historien. Hon ger programmet en internationell lyster som får pinnstolen att kännas lika glamorös som en premiär på Oscarsgalan.
Nordisk design lever vidare
Att SVT vågar satsa på en serie som tar design på allvar känns nästan lika sensationellt som att Form/Design Center i Malmö överlevt sina neddragningar. Och när vi ser kopplingen från 1925 års Paris till 2025 års Milano är det svårt att inte bli stolt. Nordisk design är inte bara möbler – det är vårt kanske starkaste kulturarv efter ABBA och Astrid Lindgren.
Perfect Weekend Guide till SVT:s storsatsning Nordisk design
Se: “Nordisk design – en kärlekshistoria” finns på SVT Play.
Start: Parisutställningen 1925. Slut: Möbelmässan i Milano 2025.
Extra: Hemma hos världens största designsamlare.
Bonus: Alicia Vikander som speakerröst.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
