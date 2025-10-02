Kvinnan som lärde oss att schimpanser har känslor har gått bort

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Kvinnan som gav schimpanserna namn

Till skillnad från tidigare forskare vägrade Jane Goodall kalla schimpanserna för nummer. Hon gav dem namn: David Greybeard, Goliath, Flo. Hon studerade deras familjeliv, deras vänskap och deras krig. National Geographic gjorde filmer som nådde hela världen.

Det var också i Gombe hon mötte sin första make, filmaren Hugo van Lawick. Tillsammans dokumenterade de schimpanserna och fick en son, Grub.

Från djungel till världsscen

På 1970-talet insåg Goodall att hotet mot schimpanserna inte gick att lösa i djungeln. Skogarna försvann, människorna behövde mark. Hon blev därför aktivist och reste runt i världen upp till 300 dagar om året. Hon startade Jane Goodall Institute och ungdomsprogrammet Roots & Shoots.

Hennes röst hördes också i klimatdebatten. I en intervju med CNN 2020 sa hon: “Vi glömmer att vi är en del av naturen. Men det finns fortfarande en tidslucka.”

Älskad även i Sverige

Jane Goodall besökte ofta Sverige. Hon föreläste för fullsatta salar, signerade böcker och inspirerade en ny generation forskare, miljökämpar och djurälskare. Många svenskar som i dag arbetar med klimatfrågor eller djurskydd nämner henne som sin främsta förebild.

Hon hann ge ut över 30 böcker, från vetenskapliga rapporter till barnböcker. Mest känd är “Reason for Hope” från 1999.

Ett liv i hoppets tjänst

Trots sitt tunga ämne var Goodall aldrig pessimist. Hon sa gång på gång att det finns hopp – men att ansvaret ligger hos oss.

“Det är i våra händer”, sa hon i ett TED-tal 2002. “I dina händer, i mina händer, i våra barns händer. Vi måste bara lämna de lättaste möjliga fotavtrycken.”

Jane Goodalls arv lever vidare i varje ung miljökämpe. (Foto: AP)

Perfect Weekend Guide: Jane Goodalls liv i tre nedslag

1960: Börjar sitt fältarbete i Gombe vid Tanganyikasjön. Upptäcker att schimpanser använder verktyg.

1977: Grundar Jane Goodall Institute, som än i dag arbetar globalt med miljö och utbildning.

2003: Utnämns till Dame of the British Empire. 2025 får hon USA:s högsta civila utmärkelse, Presidential Medal of Freedom.

Källa: Jane Goodall Institute, CNN, New York Times, National Geographic

