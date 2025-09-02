Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling tycker att kulturkanonen är ett genidrag. Den avslöjar de hemliga hierarkierna i svenskt kulturliv och gör tyst kunskap synlig – något som både konstnärer, invandrare och gamla gallerirävar faktiskt kan ha glädje av.
Kritikerna rasar – men jag applåderar kulturkanonen
Idag presenterades regeringens kulturkanon. Inte oväntat är många experter på landets kultursidor arga och väldigt upprörda. Budskapet är att det tog två år, kostade åtta miljoner och landade i… Pippi Långstrump, Vasaloppet och IKEA. Göran Greider kräver avgångar eftersom arbetarförfattarna saknas. Lawen Redar (S) avfärdar hela projektet som symbolpolitik.
Amanda Lind (MP) tycker att kanonen är ointressant när replokaler stängs i glesbygden. Björn Wiman i DN kallar listan “skrattretande” och säger att den lika gärna kunde ha gjorts av en AI. Och fackförbundet DIK menar att hela kanonen är ett beställningsjobb från Sverigedemokraterna.
Kort sagt: det är fler som vill riva kanonen än läsa den, om vi ska tro de professionella tyckarna.
Jag älskar listor som kulturkanonen
Jag har dock svårt att förstå upprördheten. Jag älskar nämligen listor. Diplom är ännu bättre. Och tävlingar är det som gör livet värt att leva. Vem vill inte vara bäst? Eller åtminstone stå på pallen. Regeringens kulturkanon är just en sådan grej som tydliggör hierarkier.
Självfallet kan tyckande aldrig bli lika rättvist som längdhopp eller en fotbollsmatch. Men det faktum att det nu finns en kanon förvandlar osynlig kunskap till synlig.
Hackordningen i kulturen
Jag har varit aktiv i det svenska kulturlivet sedan jag började gå på konstgallerier i Malmö i början av nittiotalet. Varför vissa konstnärer var heta och andra iskalla var svårt att veta i början. Med tiden blev det klart att Ola Billgren var rätt, Ernst Billgren var okej och Bengt Lindström var kitsch.
Att alla tre sålde bra gjorde det svårt att förstå, men ja – det finns alltid en hackordning.
Så småningom startade jag en konsttidning där vi gjorde långa intervjuer med fina konstnärer. På sista uppslaget hade vi notiser och för att fylla ut spalterna gjorde jag i varje nummer en inne- och utelista. Gissa vad folk pratade om när tidningen kom ut? Inte intervjuerna.
Det enda som upptog människors intresse var min lilla lista. Den vanligaste invändningen var att det vi gjorde var trams. Ska kritiken mot regeringens kanon sammanfattas med ett ord blir det just trams.
Tyst kunskap blir synlig
Men jag tror upprördheten bottnar i att de hemliga reglerna i kulturlivet nu avslöjas och synliggörs. Tyst kunskap är väldigt utbredd i Sverige. Det är den tysta kunskapen som sätter ramarna för åsiktskorridoren. Och speciellt i ett land som Sverige, som fått ett gigantiskt inflöde av människor från andra länder, är behovet av synlig kunskap enormt.
En start för nya svenskar med kulturkanonen
Hur ska människor från Somalia, Indien och Syrien förstå detta gudlösa land i norr där familjen inte är värt särskilt mycket?
En bra start är säkert att läsa om Pippi Långstrump – ekonomiskt oberoende, föräldralös och väldigt ouppfostrad.
Sedan tycker jag att de ska läsa Utvandrarna, en av de bästa svenska romanerna någonsin. De som precis kommit hit kan säkert känna igen mycket i Karl Oskar och Kristinas utmaningar på andra sidan havet.
Ett genidrag av Liljestrand och Trägårdh
Det är ett genidrag av kulturminister Parisa Liljestrand (M) och historikern Lars Trägårdh att bara lista verk som har minst 50 år på nacken.
Det innebär att en rad verk som annars riskerat att glömmas bort nu får nytt liv. Att någon på allvar är upprörd över detta är faktiskt absurt.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Kritikerna rasar – men jag applåderar kulturkanonen
