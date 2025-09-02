Dagens PS
Kritikerna rasar – men jag applåderar kulturkanonen

Pippi Långstrump som integrationspolitik – starkare än vilken SFI-kursbok som helst tycker Viggo Cavling. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 02 sep. 2025Publicerad: 02 sep. 2025

Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling tycker att kulturkanonen är ett genidrag. Den avslöjar de hemliga hierarkierna i svenskt kulturliv och gör tyst kunskap synlig – något som både konstnärer, invandrare och gamla gallerirävar faktiskt kan ha glädje av.

Idag presenterades regeringens kulturkanon. Inte oväntat är många experter på landets kultursidor arga och väldigt upprörda. Budskapet är att det tog två år, kostade åtta miljoner och landade i… Pippi Långstrump, Vasaloppet och IKEA. Göran Greider kräver avgångar eftersom arbetarförfattarna saknas. Lawen Redar (S) avfärdar hela projektet som symbolpolitik.

Amanda Lind (MP) tycker att kanonen är ointressant när replokaler stängs i glesbygden. Björn Wiman i DN kallar listan “skrattretande” och säger att den lika gärna kunde ha gjorts av en AI. Och fackförbundet DIK menar att hela kanonen är ett beställningsjobb från Sverigedemokraterna.

Kort sagt: det är fler som vill riva kanonen än läsa den, om vi ska tro de professionella tyckarna.

Jag älskar listor som kulturkanonen

Jag har dock svårt att förstå upprördheten. Jag älskar nämligen listor. Diplom är ännu bättre. Och tävlingar är det som gör livet värt att leva. Vem vill inte vara bäst? Eller åtminstone stå på pallen. Regeringens kulturkanon är just en sådan grej som tydliggör hierarkier.

Självfallet kan tyckande aldrig bli lika rättvist som längdhopp eller en fotbollsmatch. Men det faktum att det nu finns en kanon förvandlar osynlig kunskap till synlig.

Hackordningen i kulturen

Jag har varit aktiv i det svenska kulturlivet sedan jag började gå på konstgallerier i Malmö i början av nittiotalet. Varför vissa konstnärer var heta och andra iskalla var svårt att veta i början. Med tiden blev det klart att Ola Billgren var rätt, Ernst Billgren var okej och Bengt Lindström var kitsch.

Att alla tre sålde bra gjorde det svårt att förstå, men ja – det finns alltid en hackordning.

Så småningom startade jag en konsttidning där vi gjorde långa intervjuer med fina konstnärer. På sista uppslaget hade vi notiser och för att fylla ut spalterna gjorde jag i varje nummer en inne- och utelista. Gissa vad folk pratade om när tidningen kom ut? Inte intervjuerna.

Det enda som upptog människors intresse var min lilla lista. Den vanligaste invändningen var att det vi gjorde var trams. Ska kritiken mot regeringens kanon sammanfattas med ett ord blir det just trams.

Läs även: Viggos resdagbok i Dunkerque

Tyst kunskap blir synlig

Men jag tror upprördheten bottnar i att de hemliga reglerna i kulturlivet nu avslöjas och synliggörs. Tyst kunskap är väldigt utbredd i Sverige. Det är den tysta kunskapen som sätter ramarna för åsiktskorridoren. Och speciellt i ett land som Sverige, som fått ett gigantiskt inflöde av människor från andra länder, är behovet av synlig kunskap enormt.

Läs även: Krönika: Europas rekord visar att flygskammen äntligen är död

Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, Karin Sidén, museichef på Waldemarsudde, kommitténs ordförande Lars Trägårdh, och kulturminister Parisa Liljestrand (M) tar emot slutbetänkandet ”En kulturkanon för Sverige” vid en pressträff på Gustavianum i Uppsala.
(Foto: Claudio Bresciani/TT)

En start för nya svenskar med kulturkanonen

Hur ska människor från Somalia, Indien och Syrien förstå detta gudlösa land i norr där familjen inte är värt särskilt mycket?

En bra start är säkert att läsa om Pippi Långstrump – ekonomiskt oberoende, föräldralös och väldigt ouppfostrad.

Sedan tycker jag att de ska läsa Utvandrarna, en av de bästa svenska romanerna någonsin. De som precis kommit hit kan säkert känna igen mycket i Karl Oskar och Kristinas utmaningar på andra sidan havet.

Ett genidrag av Liljestrand och Trägårdh

Det är ett genidrag av kulturminister Parisa Liljestrand (M) och historikern Lars Trägårdh att bara lista verk som har minst 50 år på nacken.

Det innebär att en rad verk som annars riskerat att glömmas bort nu får nytt liv. Att någon på allvar är upprörd över detta är faktiskt absurt.

SVT – sekten som inte vill tala om pussar

SVT är inte ett vanligt företag, det är en sekt med 5,5 miljarder i årsbudget och programledare som fungerar som präster, tycker Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling.
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

