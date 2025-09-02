Kritikerna rasar – men jag applåderar kulturkanonen

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Hackordningen i kulturen

Jag har varit aktiv i det svenska kulturlivet sedan jag började gå på konstgallerier i Malmö i början av nittiotalet. Varför vissa konstnärer var heta och andra iskalla var svårt att veta i början. Med tiden blev det klart att Ola Billgren var rätt, Ernst Billgren var okej och Bengt Lindström var kitsch.

Att alla tre sålde bra gjorde det svårt att förstå, men ja – det finns alltid en hackordning.

Så småningom startade jag en konsttidning där vi gjorde långa intervjuer med fina konstnärer. På sista uppslaget hade vi notiser och för att fylla ut spalterna gjorde jag i varje nummer en inne- och utelista. Gissa vad folk pratade om när tidningen kom ut? Inte intervjuerna.

Det enda som upptog människors intresse var min lilla lista. Den vanligaste invändningen var att det vi gjorde var trams. Ska kritiken mot regeringens kanon sammanfattas med ett ord blir det just trams.

Tyst kunskap blir synlig

Men jag tror upprördheten bottnar i att de hemliga reglerna i kulturlivet nu avslöjas och synliggörs. Tyst kunskap är väldigt utbredd i Sverige. Det är den tysta kunskapen som sätter ramarna för åsiktskorridoren. Och speciellt i ett land som Sverige, som fått ett gigantiskt inflöde av människor från andra länder, är behovet av synlig kunskap enormt.

Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, Karin Sidén, museichef på Waldemarsudde, kommitténs ordförande Lars Trägårdh, och kulturminister Parisa Liljestrand (M) tar emot slutbetänkandet ”En kulturkanon för Sverige” vid en pressträff på Gustavianum i Uppsala.

(Foto: Claudio Bresciani/TT)

En start för nya svenskar med kulturkanonen

Hur ska människor från Somalia, Indien och Syrien förstå detta gudlösa land i norr där familjen inte är värt särskilt mycket?

En bra start är säkert att läsa om Pippi Långstrump – ekonomiskt oberoende, föräldralös och väldigt ouppfostrad.

Sedan tycker jag att de ska läsa Utvandrarna, en av de bästa svenska romanerna någonsin. De som precis kommit hit kan säkert känna igen mycket i Karl Oskar och Kristinas utmaningar på andra sidan havet.

Ett genidrag av Liljestrand och Trägårdh

Det är ett genidrag av kulturminister Parisa Liljestrand (M) och historikern Lars Trägårdh att bara lista verk som har minst 50 år på nacken.

Det innebär att en rad verk som annars riskerat att glömmas bort nu får nytt liv. Att någon på allvar är upprörd över detta är faktiskt absurt.