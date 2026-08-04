Protesterna biter inte på filmbranschen. AI har blivit ett vanligt verktyg i Hollywood, och det används till en rad olika saker.
Hollywood har gått in i AI-eran – används allt mer i filmskapande
AI har haft svårt att vinna offentligt gehör i filmbranschen och möter motstånd från många regissörer, skådespelare och andra kreatörer.
Ändå står det klart att artificiell intelligens används i allt större utsträckning inom filmindustrin.
Enligt flera branschaktörer har AI på kort tid blivit ett verktyg i stora delar av filmproduktionen, i allt från manusutveckling och planering till visuella effekter och redigering.
Allt större investeringar
Debatten om AI tog fart i samband med de uppmärksammade strejkerna i Hollywood 2023, då oro för AI-genererade manus och digitala kopior av skådespelare var en av de viktigaste konfliktfrågorna, skriver The Economist.
Även efter strejkerna har flera framstående filmskapare uttryckt skepsis mot tekniken.
Samtidigt fortsätter investeringarna att öka.
Netflix köpte tidigare i år AI-produktionsbolaget InterPositive för nära 600 miljoner dollar och uppger att bolaget redan använt AI i produktionen av omkring 300 titlar under året.
Google DeepMind har dessutom investerat 75 miljoner dollar i produktionsbolaget A24 för att utveckla nya AI-verktyg för filmskapande.
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Används i flera faser
Hittills används tekniken främst som ett stöd i produktionen snarare än som en ersättare för kreatörer.
AI används bland annat för att skapa visuella effekter, simulera miljöer, effektivisera klippning och planera inspelningar.
Netflix har tidigare uppgett att AI gjort det möjligt att producera vissa scener betydligt snabbare och till lägre kostnad än med traditionella metoder.
Förespråkare menar att tekniken kan bidra till att sänka produktionskostnaderna i en bransch där stora budgetar ofta gör filmbolagen mer försiktiga och leder till ett stort fokus på uppföljare och etablerade filmserier.
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Kan underlätta marknadsföringen
Kritiker varnar samtidigt för att AI kan leda till en ökad mängd lågkvalitativt innehåll och skapa nya konflikter kring upphovsrätt.
Samtidigt försöker filmstudior använda AI för att möta konkurrensen från plattformar som Youtube och Tiktok.
Tekniken används bland annat för att automatiskt anpassa filmer till kortare klipp och vertikalt format för mobiltelefoner, vilket gör det enklare att sprida äldre material via sociala medier.
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