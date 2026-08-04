Hollywood har gått in i AI-eran – används allt mer i filmskapande

Enligt flera branschaktörer har AI på kort tid blivit ett verktyg i stora delar av filmproduktionen, i allt från manusutveckling och planering till visuella effekter och redigering.

Allt större investeringar

Debatten om AI tog fart i samband med de uppmärksammade strejkerna i Hollywood 2023, då oro för AI-genererade manus och digitala kopior av skådespelare var en av de viktigaste konfliktfrågorna, skriver The Economist.

Även efter strejkerna har flera framstående filmskapare uttryckt skepsis mot tekniken.

Samtidigt fortsätter investeringarna att öka.

Netflix köpte tidigare i år AI-produktionsbolaget InterPositive för nära 600 miljoner dollar och uppger att bolaget redan använt AI i produktionen av omkring 300 titlar under året.

Google DeepMind har dessutom investerat 75 miljoner dollar i produktionsbolaget A24 för att utveckla nya AI-verktyg för filmskapande.

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