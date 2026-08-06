Konsertbiljetter har blivit så dyra att många fans ger upp redan innan biljettsläppet. Nu svarar några av världens största artister med en oväntad motrörelse: biljetter för motsvarande 200 kronor. Men det finns en hake – och den är inte liten.
Därför säljer världsstjärnorna konsertbiljetter för 200 kronor
Konsertpriserna har skenat
Att gå på konsert har blivit en lyx. För de allra hetaste artisterna är det inte ovanligt att en biljett kostar flera tusen kronor, och när andrahandsmarknaden blandar sig i kan priset rusa ännu högre.
Enligt siffror från Billboard har snittpriset på en biljett till de 100 största turnéerna i världen stigit från 84 dollar för tio år sedan till omkring 130 dollar. Då är serviceavgifter och påslag ofta inte ens inräknade, skriver WSJ.
Det är ungefär som att en öl på en arena plötsligt skulle kosta mindre än en mineralvatten på Arlanda. Det händer inte ofta.
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Biljetter för 20 dollar
Nu försöker flera artister visa att de faktiskt lyssnar på sina fans.
Coldplay säljer sina så kallade ”Infinity Tickets” för motsvarande cirka 200 kronor. Olivia Rodrigo har lanserat ”Silver Star Tickets” för samma pris och Charli XCX har presenterat ett liknande upplägg inför sin kommande turné.
Syftet är enkelt: fler ska ha råd att uppleva konserterna.
Biljetterna är däremot få. Arrangörerna vill inte avslöja exakt hur många som släpps, men medger att det handlar om ett begränsat antal.
Du vet inte var du hamnar
Den billiga biljetten kommer också med ett villkor.
Köparen får inte veta var platsen finns förrän samma dag som konserten. Biljetten måste dessutom hämtas ut personligen vid arenan för att göra livet svårare för biljettköpare som vill sälja vidare med vinst.
Det kan bli första raden.
Det kan också bli en plats där sångaren mest ser ut som en pixel.
Upplevelser före prylar
Trots de höga priserna fortsätter publiken att köpa biljetter.
En amerikansk konsertbesökare berättar att hon budgeterat motsvarande omkring 30 000 kronor för konserter och resor under ett enda år.
”Jag lägger hellre pengar på en upplevelse än på ett par nya skor”, säger hon.
Det säger också något om vår tid. Upplevelser har blivit den nya lyxkonsumtionen. En konsert ger historier att berätta, bilder att lägga upp och minnen som räcker betydligt längre än ett nytt plagg.
Mer goodwill än affär
Branschfolk menar att artisterna visserligen avstår en del intäkter genom de billiga biljetterna, men får något annat tillbaka: goodwill.
För några hundra fans blir konserten möjlig i stället för omöjlig.
Samtidigt är det ingen välgörenhet. Coldplay drog in över 400 miljoner dollar på sina turnéer både 2024 och 2025, och Olivia Rodrigos senaste turné omsatte nära 185 miljoner dollar. De har råd att avsätta några tusen billiga biljetter utan att ekonomin rasar.
Frågan är om fler artister följer efter. Om konsertpriserna fortsätter att stiga kan en biljett för 200 kronor snart bli musikvärldens mest eftertraktade statussymbol.
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