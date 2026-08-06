Därför säljer världsstjärnorna konsertbiljetter för 200 kronor

Biljetter för 20 dollar

Nu försöker flera artister visa att de faktiskt lyssnar på sina fans.

Coldplay säljer sina så kallade ”Infinity Tickets” för motsvarande cirka 200 kronor. Olivia Rodrigo har lanserat ”Silver Star Tickets” för samma pris och Charli XCX har presenterat ett liknande upplägg inför sin kommande turné.

Syftet är enkelt: fler ska ha råd att uppleva konserterna.

Biljetterna är däremot få. Arrangörerna vill inte avslöja exakt hur många som släpps, men medger att det handlar om ett begränsat antal.

Konsertbiljetter till Kiss konsert på Stockholms stadion 30 maj 2008. Biljetterna såldes slut på 25 minuter när de släpptes 22 februari.

Foto: Claudio Bresciani / TT/TT

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Du vet inte var du hamnar

Den billiga biljetten kommer också med ett villkor.

Köparen får inte veta var platsen finns förrän samma dag som konserten. Biljetten måste dessutom hämtas ut personligen vid arenan för att göra livet svårare för biljettköpare som vill sälja vidare med vinst.

Det kan bli första raden.

Det kan också bli en plats där sångaren mest ser ut som en pixel.

Upplevelser före prylar

Trots de höga priserna fortsätter publiken att köpa biljetter.

En amerikansk konsertbesökare berättar att hon budgeterat motsvarande omkring 30 000 kronor för konserter och resor under ett enda år.

”Jag lägger hellre pengar på en upplevelse än på ett par nya skor”, säger hon.

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Det säger också något om vår tid. Upplevelser har blivit den nya lyxkonsumtionen. En konsert ger historier att berätta, bilder att lägga upp och minnen som räcker betydligt längre än ett nytt plagg.

Olivia Rodrigo fortsätter att sälja lågprisbiljetter för att locka en yngre publik till arenorna. Foto: Chris Pizzello/TT

Mer goodwill än affär

Branschfolk menar att artisterna visserligen avstår en del intäkter genom de billiga biljetterna, men får något annat tillbaka: goodwill.

För några hundra fans blir konserten möjlig i stället för omöjlig.

Samtidigt är det ingen välgörenhet. Coldplay drog in över 400 miljoner dollar på sina turnéer både 2024 och 2025, och Olivia Rodrigos senaste turné omsatte nära 185 miljoner dollar. De har råd att avsätta några tusen billiga biljetter utan att ekonomin rasar.

Frågan är om fler artister följer efter. Om konsertpriserna fortsätter att stiga kan en biljett för 200 kronor snart bli musikvärldens mest eftertraktade statussymbol.