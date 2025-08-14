När Donald Trump återvände till Vita huset 2024 valde flera amerikanska kändisar att göra det motsatta – lämna. Officiellt pratar de om “trygghet” och “enklare liv”, men i intervjuer sipprar orden “dystopiskt” och “politisk oro” fram. Från brittiska stenmurar till danska cykelbanor – här är stjärnorna som satt sig på planet och inte tittat tillbaka.
Från Hollywood till Köpenhamn – därför flyr kändisarna USA
Ellen DeGeneres och Portia de Rossi – “Vi stannar här”
Den forna talkshow-drottningen och hennes fru anlände till England dagen innan valet 2024, vaknade till Trump-nyheten och bestämde sig på studs. Nu lever de i ett stenhus i Cotswolds. “Allt här är bättre – djuren, människorna, artigheten,” säger Ellen. Återflytt? Nej tack.
Rosie O’Donnell – trygghet på Irland
I januari 2025 flyttade O’Donnell till Irland med sitt yngsta barn. Hon beskriver USA:s politiska klimat som “allvarligt oroväckande” och vill inte återvända förrän alla medborgare har lika rättigheter. När Trump hotade att dra in hennes pass svarade hon: “Jag är utom räckhåll för Tangerine Mussolini.”
Eva Longoria lämnar USA
Longoria delar nu sin tid mellan Spanien och Mexiko. Hon har kallat USA “ett dystopiskt land” och pratar öppet om oron för utvecklingen. “Det här var rätt beslut för mig och min familj,” säger hon.
Richard Gere – familj, flamenco och frustration
Tillsammans med sin spanska fru och barn lämnade Gere Connecticut för att bo närmare svärföräldrarna. Familjeskäl – men också en växande politisk frustration – låg bakom flytten. Ett hus nära New York har han dock sparat “för senare”.
Sophie Turner – Game of Thrones i London istället för USA
Den brittiska skådespelaren återvände från USA och slog sig ner i London. Bland orsakerna: vapenlagar och återkallandet av Roe v. Wade. “Jag känner mig tryggare här,” har hon sagt.
Lena Dunham – arbete, men också politik
Dunham anger arbete som huvudanledning till sin flytt till London. Men i flera intervjuer framkommer att hon inte är särskilt förtjust i det politiska klimatet i hemlandet.
Jimmy Kimmel – italiensk plan B
Den amerikanske talkshow-värden har nyligen fått italienskt medborgarskap och antyder att en flytt kan bli aktuell. Anledningen? Oro för vad fyra nya Trump-år kan föra med sig.
Andra stjärnor som vänt USA ryggen
Lily Collins cyklar runt i Köpenhamn och beskriver livet där som “underbart”. Amber Heard har bytt Los Angeles mot Madrid för att få privatliv. Lindsay Lohan bor sedan 2014 i Dubai, långt från paparazziflashar. Pamela Anderson har återvänt till Vancouver Island, Josh Lucas odlar bambu i Indonesien, och Courtney Love väntar på sitt brittiska pass.
Perfect Weekend Guide – Kändisarnas nya adresser
- Cotswolds, England – Ellen DeGeneres & Portia de Rossi, hundpromenader bland stenmurar.
- Galway, Irland – Rosie O’Donnell, regnrock och te.
- Madrid, Spanien – Amber Heard och Richard Gere (delvis).
- Köpenhamn, Danmark – Lily Collins, cykel och smørrebrød.
- London, England – Sophie Turner och Lena Dunham.
- Dubai, Förenade Arabemiraten – Lindsay Lohan, sol och paparazzifri zon.
- Vancouver Island, Kanada – Pamela Anderson, tystnad och havsluft.
- Spanien & Mexiko – Eva Longoria, dubbla kök och dubbla liv.
- Italien – Jimmy Kimmel, ännu på ritbordet.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Från Hollywood till Köpenhamn – därför flyr kändisarna USA
När Donald Trump återvände till Vita huset 2024 valde flera amerikanska kändisar att göra det motsatta – lämna. Officiellt pratar de om "trygghet" och "enklare liv", men i intervjuer sipprar orden "dystopiskt" och "politisk oro" fram. Från brittiska stenmurar till danska cykelbanor – här är stjärnorna som satt sig på planet och inte tittat tillbaka.
