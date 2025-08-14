Från Hollywood till Köpenhamn – därför flyr kändisarna USA

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Rosie O’Donnell – trygghet på Irland

I januari 2025 flyttade O’Donnell till Irland med sitt yngsta barn. Hon beskriver USA:s politiska klimat som “allvarligt oroväckande” och vill inte återvända förrän alla medborgare har lika rättigheter. När Trump hotade att dra in hennes pass svarade hon: “Jag är utom räckhåll för Tangerine Mussolini.”

Eva Longoria lämnar USA

Longoria delar nu sin tid mellan Spanien och Mexiko. Hon har kallat USA “ett dystopiskt land” och pratar öppet om oron för utvecklingen. “Det här var rätt beslut för mig och min familj,” säger hon.

Richard Gere bytte Connecticut mot tapas och sol i Spanien. (Foto: Wikimedia).

Richard Gere – familj, flamenco och frustration

Tillsammans med sin spanska fru och barn lämnade Gere Connecticut för att bo närmare svärföräldrarna. Familjeskäl – men också en växande politisk frustration – låg bakom flytten. Ett hus nära New York har han dock sparat “för senare”.

Sophie Turner – Game of Thrones i London istället för USA

Den brittiska skådespelaren återvände från USA och slog sig ner i London. Bland orsakerna: vapenlagar och återkallandet av Roe v. Wade. “Jag känner mig tryggare här,” har hon sagt.

Lena Dunham – arbete, men också politik

Dunham anger arbete som huvudanledning till sin flytt till London. Men i flera intervjuer framkommer att hon inte är särskilt förtjust i det politiska klimatet i hemlandet.

Jimmy Kimmel – italiensk plan B

Den amerikanske talkshow-värden har nyligen fått italienskt medborgarskap och antyder att en flytt kan bli aktuell. Anledningen? Oro för vad fyra nya Trump-år kan föra med sig.

Andra stjärnor som vänt USA ryggen

Lily Collins cyklar runt i Köpenhamn och beskriver livet där som “underbart”. Amber Heard har bytt Los Angeles mot Madrid för att få privatliv. Lindsay Lohan bor sedan 2014 i Dubai, långt från paparazziflashar. Pamela Anderson har återvänt till Vancouver Island, Josh Lucas odlar bambu i Indonesien, och Courtney Love väntar på sitt brittiska pass.

Från Walk of Fame till mindre kända stengator. (Foto: Tobias Wolf/Wiki Commons).

Perfect Weekend Guide – Kändisarnas nya adresser

Cotswolds, England – Ellen DeGeneres & Portia de Rossi, hundpromenader bland stenmurar.

– Ellen DeGeneres & Portia de Rossi, hundpromenader bland stenmurar. Galway, Irland – Rosie O’Donnell, regnrock och te.

– Rosie O’Donnell, regnrock och te. Madrid, Spanien – Amber Heard och Richard Gere (delvis).

– Amber Heard och Richard Gere (delvis). Köpenhamn, Danmark – Lily Collins, cykel och smørrebrød.

– Lily Collins, cykel och smørrebrød. London, England – Sophie Turner och Lena Dunham.

– Sophie Turner och Lena Dunham. Dubai, Förenade Arabemiraten – Lindsay Lohan, sol och paparazzifri zon.

– Lindsay Lohan, sol och paparazzifri zon. Vancouver Island, Kanada – Pamela Anderson, tystnad och havsluft.

– Pamela Anderson, tystnad och havsluft. Spanien & Mexiko – Eva Longoria, dubbla kök och dubbla liv.

– Eva Longoria, dubbla kök och dubbla liv. Italien – Jimmy Kimmel, ännu på ritbordet.

