Det började med en smed i Grythyttan och slutade med en stol som gungar hela folkhemmet. När Artur Lindqvist lanserade sin fjädrande fåtölj A2 på 1930-talet satte han ribban för hur en svensk sommar ska kännas. Sedan dess har generationer njutit av sill, jordgubbar och småprat – alltid med samma mjuka gungrörelse i ryggen.
En fjädrande stol - symbolen för svensk sommar
Från hästskor till fjädring
Svensk designhistoria är full av oväntade vändningar, men få är lika eleganta som när familjen Lindqvist i Grythyttan gick från att sko hästar till att skapa Sveriges mest ikoniska trädgårdsstol. Artur Lindqvist lanserade sin fjädrande stol A2 på Stockholmsutställningen 1930 – och vips var det som om hela folkhemmet bestämt sig för att ingen sommar kunde vara komplett utan den där lätta gungrörelsen i ryggslutet, berättar tidningen Företagshistoria.
Folkhemsromantik i stål och trä
När vi pratar svensk sommar pratar vi ofta om sill, midsommarstång och kanske en svettig bilkö på E4:an. Men mitt i allt detta finns en annan självklarhet: Grythyttans möbler. Från småstadsvillor i Västmanland till sommarhus i Stockholms skärgård – A2-fåtöljen dök upp i trädgårdar överallt. Den blev en sorts statusmarkör för den moderna familjen: praktisk, hållbar, men också subtilt elegant.
Det är lätt att se varför. Konstruktionen var genial i sin enkelhet: böjt stål som gav fjädring i ryggen, sits och armstöd i trä. Ingen överdådig dekor, bara funktion möter komfort. Resultatet blev en stol som överlevde både regniga somrar och familjegräl om vem som skulle klippa gräset.
FN-rapporten: Tillit slår både pengar och trygghet i lyckoligan
Enligt FN:s nya World Happiness Report väger tron på andras vänlighet och tillit tyngre än både mycket pengar och minskad brottslighet.
Reklam, folkparker och en hel kultur
På 1940- och 50-talen exploderade intresset för utemöbler i Sverige. Folkparker och restauranger köpte in hela hav av stolar och bord från Grythyttan. Plötsligt blev möblerna lika mycket en del av svensk sommar som folkparkernas dansbanor och brända korvar i papperstråg. I reklamen såldes möblerna som framtidens trädgård – lika robusta som de var moderna.
Det var också en tid då semesterveckan blev en lagstadgad rättighet. När svenskarna började semestra hemma i trädgården eller på landet, stod Grythyttan där och väntade med öppna armstöd.
Ikonen som aldrig går ur tiden
Idag tillhör Grythyttan Stålmöbler fortfarande samma familj, nu i fjärde generation. Företaget har överlevt både lågkonjunkturer och designtrender som kommit och gått. Medan andra utemöbler från 70- och 80-talet idag står och ruttnar på tippen, går det fortfarande att plocka fram mormors gamla A2 från garaget, slipa brädorna och få en möbel som känns helt rätt i tiden.
Designvärlden älskar den typen av uthållighet. Att en stol från 1930 fortfarande står lika stabilt i trädgårdar 2025 säger något om svenskarnas smak: vi gillar innovation, men bara om den håller i längden.
Från nostalgi till framtid
Frågan är förstås vad som händer nu. I en tid där hållbarhet och återbruk är mer än bara trendord, kan Grythyttan luta sig tillbaka och säga: vi var där redan för 90 år sedan. Att köpa en A2 är inte längre bara ett nostalgiskt val, det är ett statement om att man väljer bort slit-och-släng.
Och kanske är det just därför stolen fortfarande står där på altaner och i koloniträdgårdar. Som ett minne av folkhemmets glada dagar, men också som en påminnelse om att vissa saker faktiskt inte behöver förbättras.
Att sätta sig i en Grythyttan-stol en svensk sommarkväll är fortfarande att känna det lilla gunget av framtidstro – den som började 1930 och som vi fortfarande rider på idag.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
