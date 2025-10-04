Dagensps.se
När blev allt så tråkigt...

Kaffet smakar bättre när du har skrivit en haiku till det. (Foto: Unsplash)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 04 okt. 2025Publicerad: 04 okt. 2025

Intentionellt är som avsiktligt – fast med en liten dos woke och en hint av lavendeldoft från en yogamatta i Vasastan.

Du gör alltså samma saker som vanligt, men nu med extra mening: kaffet bryggs långsamt, stearinljuset tänds med andakt och promenaden till Youtime blir plötsligt en spirituell resa mot närvaro. Ordet är den perfekta mixen av självhjälpsbok, Tiktok och en filosofiföreläsning du somnade på i Lund.

Det går knappt att dricka en kopp kaffe i dag utan att någon på Instagram berättar att de gör det intentionellt. Inte nog med att du ska brygga bönorna i en Chemex, du ska också känna in doften, lägga undan mobilen och skriva tre rader i din journal om meningen med livet. Allt blir så mycket bättre när man gör det intentionellt. Eller blir det verkligen det.

“Vi tar en spontan öl” – numera en förbjuden fras.

Från filosofi till floskler

Ordet intentionellt kommer från filosofin. Franz Brentano och Edmund Husserl använde det för att beskriva att allt medvetande alltid riktar sig mot något. “Jag tänker på kaffet.” Det är alltså inte kaffet som är intentionellt, utan jag. Hundra år senare har ordet förflyttat sig från universitetsseminariet till Tiktok. Där betyder intentionellt ungefär samma sak som “avsiktligt” eller “medvetet”, fast med lite mer yoga och färre skor från Ecco.

Intentional dating och mindful drinking

På andra sidan Atlanten är intentionell dejting stort, rapporterar NY Times. Trötta på apparna bestämmer sig unga amerikaner för att träffa någon “på riktigt”, alltså inte den där heta killen som inte vet vad han vill. Svenska motsvarigheter är bokcirkeln i Vasastan eller söndagsjoggen på Djurgården. Även barlivet har blivit intentionellt. Mindful drinking är trendigare än shots, särskilt om du vill visa upp ett stilrent alkoholfritt glas på Story.

Gwyneth Paltrows behandlingarna The Goop Ritual och The Sculpteur finns nu i Stockholm. (Foto: Pressbild)
Goop i Stockholm – intentionernas högborg

Och nu har vi fått det ultimata beviset på att trenden landat i Sverige: Gwyneth Paltrows livsstilsimperium Goop har öppnat i Stockholm. Här säljs kristaller, exklusiva massagestavar, dyra krämer och doftljus som lovar allt från bättre sexliv till bättre sömn – allt förstås paketerat som “intentionellt välmående”. Det är svårt att hitta en mer klockren symbol för vår tid än att svenskar i dunjacka nu köar på Biblioteksgatan för att köpa en intentionell ansiktsmist.

Livsstil eller tvångströja

Det finns en baksida. Att göra allt intentionellt kan snabbt bli en ny sorts prestationshets. Din frukost är inte bara en macka, den är ett statement. Din promenad ska ha syfte. Din dejt ska passa in i en långsiktig strategi. Risken är att spontaniteten dör och att livet förvandlas till ett excelark. Då kanske vi längtar tillbaka till den gamla goda tiden när man bara gick på krogen och fick se vad som hände.

Intentionalitet i Sverige

Här hemma dyker ordet upp i träningsstudios, på influencerns blogg och i wellnessbranschen. Kendall Jenner säger att Alo Yoga står för ett intentionellt liv. Hailey Bieber marknadsför sitt sminkmärke Rhode som intentionell hudvård. Och med Goop på plats i Stockholm kan vi nog snart räkna med att intentionella semlor dyker upp på ett kafé i Vasastan.

En perfekt helg behöver inte alltid planeras

På Perfect Weekend gillar vi tanken på att välja medvetet, men vi föreslår en kompromiss. Var intentionell när du bokar hotell eller väljer vin till middagen. Men lämna utrymme för det oväntade. Det är trots allt ofta de spontana stunderna – fel gata i Lissabon, en oväntad bjudning på Söder eller en extra cappuccino i Malmö – som blir minnena du tar med dig hem.

En gång i tiden dracks vin i bokklubben. Nu gör vi andningsövningar. (Foto: Unsplash)

Perfect Weekend Guide: Så lever du intentionellt utan att bli tråkig

  • Gör något varje dag med syfte, men planera inte allt.
  • Byt “måsten” mot “vill”. Om du verkligen vill träna klockan sex på morgonen – kör. Om inte, sov vidare.
  • Låt helgen ha luckor. Det är då de bästa historierna uppstår.

Källa: New York Times

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

