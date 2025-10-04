När blev allt så tråkigt...

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Intentional dating och mindful drinking

På andra sidan Atlanten är intentionell dejting stort, rapporterar NY Times. Trötta på apparna bestämmer sig unga amerikaner för att träffa någon “på riktigt”, alltså inte den där heta killen som inte vet vad han vill. Svenska motsvarigheter är bokcirkeln i Vasastan eller söndagsjoggen på Djurgården. Även barlivet har blivit intentionellt. Mindful drinking är trendigare än shots, särskilt om du vill visa upp ett stilrent alkoholfritt glas på Story.

Gwyneth Paltrows behandlingarna The Goop Ritual och The Sculpteur finns nu i Stockholm. (Foto: Pressbild)

Goop i Stockholm – intentionernas högborg

Och nu har vi fått det ultimata beviset på att trenden landat i Sverige: Gwyneth Paltrows livsstilsimperium Goop har öppnat i Stockholm. Här säljs kristaller, exklusiva massagestavar, dyra krämer och doftljus som lovar allt från bättre sexliv till bättre sömn – allt förstås paketerat som “intentionellt välmående”. Det är svårt att hitta en mer klockren symbol för vår tid än att svenskar i dunjacka nu köar på Biblioteksgatan för att köpa en intentionell ansiktsmist.

Livsstil eller tvångströja

Det finns en baksida. Att göra allt intentionellt kan snabbt bli en ny sorts prestationshets. Din frukost är inte bara en macka, den är ett statement. Din promenad ska ha syfte. Din dejt ska passa in i en långsiktig strategi. Risken är att spontaniteten dör och att livet förvandlas till ett excelark. Då kanske vi längtar tillbaka till den gamla goda tiden när man bara gick på krogen och fick se vad som hände.

Intentionalitet i Sverige

Här hemma dyker ordet upp i träningsstudios, på influencerns blogg och i wellnessbranschen. Kendall Jenner säger att Alo Yoga står för ett intentionellt liv. Hailey Bieber marknadsför sitt sminkmärke Rhode som intentionell hudvård. Och med Goop på plats i Stockholm kan vi nog snart räkna med att intentionella semlor dyker upp på ett kafé i Vasastan.

En perfekt helg behöver inte alltid planeras

På Perfect Weekend gillar vi tanken på att välja medvetet, men vi föreslår en kompromiss. Var intentionell när du bokar hotell eller väljer vin till middagen. Men lämna utrymme för det oväntade. Det är trots allt ofta de spontana stunderna – fel gata i Lissabon, en oväntad bjudning på Söder eller en extra cappuccino i Malmö – som blir minnena du tar med dig hem.

En gång i tiden dracks vin i bokklubben. Nu gör vi andningsövningar. (Foto: Unsplash)

Perfect Weekend Guide: Så lever du intentionellt utan att bli tråkig

Gör något varje dag med syfte, men planera inte allt.

Byt “måsten” mot “vill”. Om du verkligen vill träna klockan sex på morgonen – kör. Om inte, sov vidare.

Låt helgen ha luckor. Det är då de bästa historierna uppstår.

