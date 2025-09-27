Dagensps.se
Weekend

Från giljotin till Gucci – drottningen som blev modeikon igen

Tårta till frukost, smycken till lunch, giljotin till middag (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Uppdaterad: 28 sep. 2025Publicerad: 28 sep. 2025

I höst öppnar Victoria & Albert Museum i London dörrarna till utställningen om drottningen Marie Antoinette stil. Här möter vi 250 föremål som aldrig tidigare lämnat Versailles – från drottningens egna sidentofflor och smycken till couture från Dior, Chanel och Vivienne Westwood. En utställning som förvandlar giljotinens offer till höstens största stilikon.

Versailles möter V&A

Utställningen pågår från 20 september 2025 till 22 mars 2026 och är den första i Storbritannien som helt ägnas åt Marie Antoinette. Bland höjdpunkterna finns hennes middagsservis från Petit Trianon, personliga accessoarer och det sista brev hon skrev innan hon avrättades. Att dessutom få sniffa på hovets favoritparfym i en specialgjord doftinstallation gör besöket till en totalupplevelse.

När din frisör säger ”lite volym” och du hör ”bygg ett torn” + Blahnik-skorna från Coppolas film. (Foto: Pressbild)
Modehusen tar vid med en modeikon

Marie Antoinette var en pionjär som använde kläder för att skapa en identitet. På V&A blandas hennes verkliga garderob med nutida tolkningar av Dior, Chanel, Valentino, Erdem och Vivienne Westwood. Manolo Blahnik, som sponsrar utställningen, visar skorna han designade för Sofia Coppolas film “Marie Antoinette”. Resultatet är som en catwalk där 1700-talets Versailles möter dagens Paris Fashion Week.

Drottningarnas drottning

För svenskar känns fascinationen självklar. Gustav III dyrkade samma överdåd, och på Drottningholmsteatern spelas fortfarande operor i autentisk 1700-talsmiljö. Vi är också ett folk som älskar kostymdramer – från Bridgerton till Stadshusets maskeradbaler. Marie Antoinette är vår tids mest populära cosplay-förebild, bara med lite mer diamanter.

1700-talets svar på Kardashian-familjen. (Foto: Pressbild)

Vår modeikon: Från Coppola till catwalk

Sofia Coppolas film från 2006, med Kirsten Dunst i huvudrollen, satte igång en våg av pastelliga cupcakes och rokokoinspiration. Originalkostymerna från filmen visas nu på V&A, sida vid sida med couture av dagens stora namn. Det är inte konstigt att både Meghan Markle och Melania Trump jämförts med Marie Antoinette – hon är symbolen för hur stil och politik alltid hänger ihop.

Marie Antoinette finns även som tv-serie på Prime Video. (Foto: Pressbild)

Låt dem äta tårta

Att hon skulle ha sagt “Låt dem äta kakor” är en myt, men en myt som lever vidare. I dag är det snarare vi som låter oss inspireras av hennes extravagans. Långt hår, större klänningar och ännu större drömmar. Det är lätt att se henne som världens första influencer – och den sista som bokstavligen fick betala med huvudet för sitt varumärke.

Couture före catwalk – här föddes modets drama (Foto: Pressbild)

Fyra akter, en modeikon

Utställningen är upplagd i fyra delar: hennes liv fram till giljotinen, 1800-talets romantiserade revival, sagolandet kring Art Nouveau och Art Deco samt slutligen nutidens tolkningar i mode, foto och popkultur. Tillsammans skapar de en berättelse om glamour, tragedi och ständig återuppståndelse.

Så mycket för ”quiet luxury” – här är ”loud bankruptcy” (Foto: Pressbild)

Perfekt weekend i London som drottningen

Vi svenskar älskar att kombinera weekendresor med modeutställningar. Dior och Balenciaga har redan dragit köer i Paris och London – nu är det dags för Marie Antoinette. Efter några timmar bland diamanter, korsetter och peruker kan man ta afternoon tea på Ritz och låtsas vara i Petit Trianon.

Perfect Weekend Guide till en modeikon

Fem hotell för en kunglig weekend i London

  1. The Ritz London – klassisk brittisk lyx, perfekt för afternoon tea efter V&A. ANNONS: Boka i mig här till bästa priset.
  2. Claridge’s – art deco-dröm med service i världsklass. ANNONS: Boka i mig här till bästa priset.
  3. The Connaught – diskret Mayfair-ikon där drottningens anda känns i baren. ANNONS: Boka i mig här till bästa priset.
  4. The Ned – storslagen bankbyggnad för dig som vill bo i modern Versailles-stil. ANNONS: Boka i mig här till bästa priset.

Källa: The Guardian och V&A

EnglandKungahusetLondonMuseum
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

