Från giljotin till Gucci – drottningen som blev modeikon igen

Modehusen tar vid med en modeikon

Marie Antoinette var en pionjär som använde kläder för att skapa en identitet. På V&A blandas hennes verkliga garderob med nutida tolkningar av Dior, Chanel, Valentino, Erdem och Vivienne Westwood. Manolo Blahnik, som sponsrar utställningen, visar skorna han designade för Sofia Coppolas film “Marie Antoinette”. Resultatet är som en catwalk där 1700-talets Versailles möter dagens Paris Fashion Week.

Drottningarnas drottning

För svenskar känns fascinationen självklar. Gustav III dyrkade samma överdåd, och på Drottningholmsteatern spelas fortfarande operor i autentisk 1700-talsmiljö. Vi är också ett folk som älskar kostymdramer – från Bridgerton till Stadshusets maskeradbaler. Marie Antoinette är vår tids mest populära cosplay-förebild, bara med lite mer diamanter.

1700-talets svar på Kardashian-familjen. (Foto: Pressbild)

Vår modeikon: Från Coppola till catwalk

Sofia Coppolas film från 2006, med Kirsten Dunst i huvudrollen, satte igång en våg av pastelliga cupcakes och rokokoinspiration. Originalkostymerna från filmen visas nu på V&A, sida vid sida med couture av dagens stora namn. Det är inte konstigt att både Meghan Markle och Melania Trump jämförts med Marie Antoinette – hon är symbolen för hur stil och politik alltid hänger ihop.

Marie Antoinette finns även som tv-serie på Prime Video. (Foto: Pressbild)

Låt dem äta tårta

Att hon skulle ha sagt “Låt dem äta kakor” är en myt, men en myt som lever vidare. I dag är det snarare vi som låter oss inspireras av hennes extravagans. Långt hår, större klänningar och ännu större drömmar. Det är lätt att se henne som världens första influencer – och den sista som bokstavligen fick betala med huvudet för sitt varumärke.

Couture före catwalk – här föddes modets drama (Foto: Pressbild)

Fyra akter, en modeikon

Utställningen är upplagd i fyra delar: hennes liv fram till giljotinen, 1800-talets romantiserade revival, sagolandet kring Art Nouveau och Art Deco samt slutligen nutidens tolkningar i mode, foto och popkultur. Tillsammans skapar de en berättelse om glamour, tragedi och ständig återuppståndelse.

Så mycket för ”quiet luxury” – här är ”loud bankruptcy” (Foto: Pressbild)

Perfekt weekend i London som drottningen

Vi svenskar älskar att kombinera weekendresor med modeutställningar. Dior och Balenciaga har redan dragit köer i Paris och London – nu är det dags för Marie Antoinette. Efter några timmar bland diamanter, korsetter och peruker kan man ta afternoon tea på Ritz och låtsas vara i Petit Trianon.

Perfect Weekend Guide till en modeikon

Utställningen: Marie Antoinette Style, V&A South Kensington, London, 20 september 2025 – 22 mars 2026. Biljetter här.

Marie Antoinette Style, V&A South Kensington, London, 20 september 2025 – 22 mars 2026. Biljetter här. Måste se: Sidentofflorna, det sista brevet och Blahnik-skorna från Coppolas film.

Sidentofflorna, det sista brevet och Blahnik-skorna från Coppolas film. Doftupplevelse: Sniffa hovets parfym i en specialgjord installation.

Sniffa hovets parfym i en specialgjord installation. Svenska spåret: Drottningholmsteatern – fortfarande aktiv 1700-talsmaskin.

Drottningholmsteatern – fortfarande aktiv 1700-talsmaskin. Filmtipset: Sofia Coppolas “Marie Antoinette” (2006).

Fem hotell för en kunglig weekend i London

Källa: The Guardian och V&A

