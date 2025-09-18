Nu vill Gwyneth Paltrow bli nästa Ralph Lauren

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Mode som vardagsuniform

Paltrow förklarade att hon designar utifrån sitt eget liv: konferenser i maj, vernissager i juni, kanske en studentmottagning i juli. Inga prickar, inga skrikiga färger – utan polerade klänningar, stickade cashmere-toppar, ett par välskurna kavajer och cordbyxor i bredspårig manchester. Prislappen? Mellan 395 och 1 300 dollar, huvudsakligen tillverkade i Italien. Wall Street Journal noterar att bara en cashmere-tröja landar på omkring 725 dollar, och en överrock i ull och cashmere på drygt 1 100 dollar.

Lägenheten som catwalk

ANNONS

Lanseringen var mer performancekonst än catwalk. Gästerna möttes av familjefoton, torrtvätts-påsar hängda i vardagsrummet och Goop-godkända nötbarer. I ett hörn satt en tarotkortsläsare redo för att spå framtiden för både gäster och varumärket. Själv dök Paltrow upp i en GWYN-klänning med markerad midja och plisserad kjol, medan designern Menassé bar en svart A-linjeformad GWYN-rock.

Spåret til Ralph Lauren

När frågan kom om ambitionerna log Paltrow. Hon talade om mat och cashmere i samma andetag och jämförde sig med Ralph Lauren, som byggt ett livsstilsimperium av både kostymer och ketchup. GWYN vill bli något liknande – en värld där du äter som Gwyneth, lever som Gwyneth och naturligtvis klär dig som Gwyneth. Vogue beskriver GWYN som en internationell satsning, långt ifrån den Kalifornien-estetik som annars ofta förknippas med Goop.

Nästa steg för Gwyneth Paltrow

En catwalkshow? ”Never say never”, svarade Paltrow och Menassé i kör till NY Times. Det mest spännande var kanske inte själva plaggen, utan hur Paltrow försöker skriva om manualen för kändisars modekarriärer. Inte gömma sig som Olsen-tvillingarna. Inte förklara sig som Beckham. Utan iscensätta ett helt liv – komplett med zucchinis i logotypform.

Källor: The New York Times, People, Vogue, Wall Street Journal, The Guardian, Marie Claire, Fashion Week Daily