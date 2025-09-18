JUST NU:

Kapar 800 miljoner – var tionde får gå

Dagensps.se
Weekend
Mode & Design

Nu vill Gwyneth Paltrow bli nästa Ralph Lauren

När Armanis arv möter Paltrows ambition får modevärlden två olika definitioner av lyx. (Foto: Instagram/Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

När Gwyneth Paltrows kollegor i Hollywood putsade Emmys-skorna var Gwyneth Paltrow i stället i New York och lanserade sitt nya modevarumärke GWYN. Det är en omstart av Goops tidigare modestickspår G Label, men nu med betydligt större ambitioner.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

För första gången under modeveckan var hon inte en kändis på front row utan en grundare som bjöd in till en iscensatt lägenhet fylld med prosciutto, kristaller, tarotkort och zucchinis där varumärket GWYN var inristat, rapporterar NY Times.

Kristaller, tarot och cashmere – tre saker som aldrig borde samsas, men som hos Paltrow blir kollektion. (Foto: Pressbild)
ANNONS

Från Goop till GWYN

Tidigare hade Paltrow tvingats välja det anonyma namnet G Label, men nu är det hennes eget namn som gäller – GWYN. Med hjälp av Sofía Menassé, rekryterad från Maison Margiela, har hon byggt en kollektion som andas hennes stil: klassiska plagg i svart, vitt, marinblått, grått och kamel. Snarare Jil Sander än John Galliano. Enligt People omfattar första kollektionen 36 plagg, tillverkade i Italien, och Goop-prenumeranter får förtur innan lanseringen den 21 september. Ganska likt Filippa K på nittiotalet tycker Perfect Weekend.

Kristaller, tarot och cashmere – tre saker som aldrig borde samsas, men som hos Paltrow blir kollektion. (Pressbild)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Mode som vardagsuniform

Paltrow förklarade att hon designar utifrån sitt eget liv: konferenser i maj, vernissager i juni, kanske en studentmottagning i juli. Inga prickar, inga skrikiga färger – utan polerade klänningar, stickade cashmere-toppar, ett par välskurna kavajer och cordbyxor i bredspårig manchester. Prislappen? Mellan 395 och 1 300 dollar, huvudsakligen tillverkade i Italien. Wall Street Journal noterar att bara en cashmere-tröja landar på omkring 725 dollar, och en överrock i ull och cashmere på drygt 1 100 dollar.

Äldre har dubbelt så stor chans att bygga miljardbolag

Att vara 50 och sugen på att starta eget är ingen kris – det är en konkurrensfördel när du vill bygga ett miljardbolag.

Lägenheten som catwalk

ANNONS

Lanseringen var mer performancekonst än catwalk. Gästerna möttes av familjefoton, torrtvätts-påsar hängda i vardagsrummet och Goop-godkända nötbarer. I ett hörn satt en tarotkortsläsare redo för att spå framtiden för både gäster och varumärket. Själv dök Paltrow upp i en GWYN-klänning med markerad midja och plisserad kjol, medan designern Menassé bar en svart A-linjeformad GWYN-rock.

Spåret til Ralph Lauren

När frågan kom om ambitionerna log Paltrow. Hon talade om mat och cashmere i samma andetag och jämförde sig med Ralph Lauren, som byggt ett livsstilsimperium av både kostymer och ketchup. GWYN vill bli något liknande – en värld där du äter som Gwyneth, lever som Gwyneth och naturligtvis klär dig som Gwyneth. Vogue beskriver GWYN som en internationell satsning, långt ifrån den Kalifornien-estetik som annars ofta förknippas med Goop.

Nästa steg för Gwyneth Paltrow

En catwalkshow? ”Never say never”, svarade Paltrow och Menassé i kör till NY Times. Det mest spännande var kanske inte själva plaggen, utan hur Paltrow försöker skriva om manualen för kändisars modekarriärer. Inte gömma sig som Olsen-tvillingarna. Inte förklara sig som Beckham. Utan iscensätta ett helt liv – komplett med zucchinis i logotypform.

Källor: The New York Times, People, Vogue, Wall Street Journal, The Guardian, Marie Claire, Fashion Week Daily

Från Hollywood till Stockholm – nu landar heta skönhetsmärket här

Gwyneth Paltrows skönhetsmärke i Hollywood gör sin nordiska debut i Stockholm. Hos Youtime hittar du från september både hela skönhetssortimentet.
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DesignHollywoodKläder och accessoarerModeUSA
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
 Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS