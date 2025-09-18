När Gwyneth Paltrows kollegor i Hollywood putsade Emmys-skorna var Gwyneth Paltrow i stället i New York och lanserade sitt nya modevarumärke GWYN. Det är en omstart av Goops tidigare modestickspår G Label, men nu med betydligt större ambitioner.
Nu vill Gwyneth Paltrow bli nästa Ralph Lauren
För första gången under modeveckan var hon inte en kändis på front row utan en grundare som bjöd in till en iscensatt lägenhet fylld med prosciutto, kristaller, tarotkort och zucchinis där varumärket GWYN var inristat, rapporterar NY Times.
Från Goop till GWYN
Tidigare hade Paltrow tvingats välja det anonyma namnet G Label, men nu är det hennes eget namn som gäller – GWYN. Med hjälp av Sofía Menassé, rekryterad från Maison Margiela, har hon byggt en kollektion som andas hennes stil: klassiska plagg i svart, vitt, marinblått, grått och kamel. Snarare Jil Sander än John Galliano. Enligt People omfattar första kollektionen 36 plagg, tillverkade i Italien, och Goop-prenumeranter får förtur innan lanseringen den 21 september. Ganska likt Filippa K på nittiotalet tycker Perfect Weekend.
Mode som vardagsuniform
Paltrow förklarade att hon designar utifrån sitt eget liv: konferenser i maj, vernissager i juni, kanske en studentmottagning i juli. Inga prickar, inga skrikiga färger – utan polerade klänningar, stickade cashmere-toppar, ett par välskurna kavajer och cordbyxor i bredspårig manchester. Prislappen? Mellan 395 och 1 300 dollar, huvudsakligen tillverkade i Italien. Wall Street Journal noterar att bara en cashmere-tröja landar på omkring 725 dollar, och en överrock i ull och cashmere på drygt 1 100 dollar.
Lägenheten som catwalk
Lanseringen var mer performancekonst än catwalk. Gästerna möttes av familjefoton, torrtvätts-påsar hängda i vardagsrummet och Goop-godkända nötbarer. I ett hörn satt en tarotkortsläsare redo för att spå framtiden för både gäster och varumärket. Själv dök Paltrow upp i en GWYN-klänning med markerad midja och plisserad kjol, medan designern Menassé bar en svart A-linjeformad GWYN-rock.
Spåret til Ralph Lauren
När frågan kom om ambitionerna log Paltrow. Hon talade om mat och cashmere i samma andetag och jämförde sig med Ralph Lauren, som byggt ett livsstilsimperium av både kostymer och ketchup. GWYN vill bli något liknande – en värld där du äter som Gwyneth, lever som Gwyneth och naturligtvis klär dig som Gwyneth. Vogue beskriver GWYN som en internationell satsning, långt ifrån den Kalifornien-estetik som annars ofta förknippas med Goop.
Nästa steg för Gwyneth Paltrow
En catwalkshow? ”Never say never”, svarade Paltrow och Menassé i kör till NY Times. Det mest spännande var kanske inte själva plaggen, utan hur Paltrow försöker skriva om manualen för kändisars modekarriärer. Inte gömma sig som Olsen-tvillingarna. Inte förklara sig som Beckham. Utan iscensätta ett helt liv – komplett med zucchinis i logotypform.
Källor: The New York Times, People, Vogue, Wall Street Journal, The Guardian, Marie Claire, Fashion Week Daily
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
