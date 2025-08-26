Från lyxglans på Birger Jarlsgatan till konkurs

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Skatteskulden – elefanten i rummet

När konkursförvaltaren Carl Johan Friis gick igenom siffrorna hittade han det som alla entreprenörer fruktar: skatteskulder. På konkursdagen låg den totala skulden på runt nio miljoner kronor. Drygt hälften, 5,2 miljoner, var uppskjuten skatt till Skatteverket. Resten var löner, leverantörsfakturor och revisionskostnader. E-handeln drog in mellan 200.000 och 400.000 kronor i månaden, men det räckte inte ens till att betala Skatteverkets räntekostnader.

Birger Jarlsgatan – Stockholms svar på Fifth Avenue, fast smalare och mer latte. (Foto: TT)

Röda siffror, svarta klänningar

Under det brutna räkenskapsåret juli 2023 till juni 2024 omsatte Nathalie Schuterman AB 24,6 miljoner kronor men gick back 7,2 miljoner. Sista halvåret, innan konkursen var ett faktum, var mönstret detsamma: 5,7 miljoner i omsättning och 1,5 miljoner i förlust. Att låna sig fram blev en vana. Checkkrediter, ägarinlåning och uppskjutna skatter. Till slut gick det inte längre.

Familjeaffärer på Birger Jarlsgatan

En detalj i konkursförvaltarens rapport är försäljningen av andelen i dottern Cloé Schutermans bolag Cloeys AB. Modegruppen Stockholm (som bolaget döptes om till innan konkursen) ägde 33 procent och sålde tillbaka dessa för 100.000 kronor. Konkursförvaltaren konstaterade torrt att priset var rimligt. Dessutom betalades två lån på sammanlagt 300.000 kronor tillbaka till Nathalie själv. Även det ansågs korrekt.

Från drottning till parentes

När historien om svensk modehandel skrivs är Nathalie Schuterman både hjälte och varnande exempel. Hon satte Stockholm på kartan för internationellt lyxmode långt innan NK och varumärkena själva förstod potentialen. Men samtidigt blev hon offer för en tid där varumärken hellre säljer direkt till kund än via återförsäljare.

Perfect Weekend kan bara konstatera: mode är skoningslöst. Ena dagen sitter du front row i Paris. Nästa dag läser du ditt namn i en konkursförvaltarberättelse.

På denna gata i denna butik lärde sig svenskarna skillnaden mellan Dior och H&M. (Foto: TT)

Perfect Weekend Guide till Nathalie Schutermans uppgång och slut på Birger Jarlsgatan

• Nathalie Schutermans butik öppnade på Birger Jarlsgatan 1998 och blev snabbt Stockholms mest kända lyxmodeadress.

• Känd från tv-serien Solsidan där Mickan myntade uttrycket “sjuttio på Schuttis”.

• Konkursen 2025 lämnade skulder på cirka nio miljoner kronor.

• Konkurrensen ökade när internationella lyxmärken etablerade egna butiker i Stockholm.

Källa: Breakit, ELLE, Vogue