En gång var den mytomspunna butiken på Birger Jarlsgatan synonymt med det svenska modeundret. Där shoppade It-girls, diplomater och framgångsrika män på jakt efter en ny Hermès-väska till frun. Men i början av 2025 gick bolaget i konkurs. Så vad hände egentligen
Från lyxglans på Birger Jarlsgatan till konkurs
Från skyltfönster på Birger Jarlsgatan till webbkorg
Butiken slog upp portarna redan 1998 och blev snabbt Stockholms mest kända adress för internationellt lyxmode. Här kunde man hitta Céline, Dior, Balenciaga, Chloé, Hermès och Fendi – långt innan de öppnade egna butiker i Sverige. Nathalie själv inspirerades av Barneys i New York och Browns i London, och lyckades skapa en butik som blev lika mycket en salong som en affär.
Den stora folkliga genombrottet kom via tv-serien Solsidan. Vem minns inte Mickans klassiska replik “sjuttio på Schuttis” – ett uttryck som fortfarande lever vidare i shopping-Sverige. När butiken stängde för gott sommaren 2024 var det just med en massiv utförsäljning där 70 procent av priset drogs av. Modehistoria, med en lätt ironisk glimt i ögat.
Efter stängningen skulle e-handeln ta över. Men att sälja Miu Miu på nätet är inte samma sak som att prova klänningen i ett provrum med champagne i handen. Konkurrensen från varumärkenas egna butiker blev till slut övermäktig.
Skatteskulden – elefanten i rummet
När konkursförvaltaren Carl Johan Friis gick igenom siffrorna hittade han det som alla entreprenörer fruktar: skatteskulder. På konkursdagen låg den totala skulden på runt nio miljoner kronor. Drygt hälften, 5,2 miljoner, var uppskjuten skatt till Skatteverket. Resten var löner, leverantörsfakturor och revisionskostnader. E-handeln drog in mellan 200.000 och 400.000 kronor i månaden, men det räckte inte ens till att betala Skatteverkets räntekostnader.
Röda siffror, svarta klänningar
Under det brutna räkenskapsåret juli 2023 till juni 2024 omsatte Nathalie Schuterman AB 24,6 miljoner kronor men gick back 7,2 miljoner. Sista halvåret, innan konkursen var ett faktum, var mönstret detsamma: 5,7 miljoner i omsättning och 1,5 miljoner i förlust. Att låna sig fram blev en vana. Checkkrediter, ägarinlåning och uppskjutna skatter. Till slut gick det inte längre.
Familjeaffärer på Birger Jarlsgatan
En detalj i konkursförvaltarens rapport är försäljningen av andelen i dottern Cloé Schutermans bolag Cloeys AB. Modegruppen Stockholm (som bolaget döptes om till innan konkursen) ägde 33 procent och sålde tillbaka dessa för 100.000 kronor. Konkursförvaltaren konstaterade torrt att priset var rimligt. Dessutom betalades två lån på sammanlagt 300.000 kronor tillbaka till Nathalie själv. Även det ansågs korrekt.
Från drottning till parentes
När historien om svensk modehandel skrivs är Nathalie Schuterman både hjälte och varnande exempel. Hon satte Stockholm på kartan för internationellt lyxmode långt innan NK och varumärkena själva förstod potentialen. Men samtidigt blev hon offer för en tid där varumärken hellre säljer direkt till kund än via återförsäljare.
Perfect Weekend kan bara konstatera: mode är skoningslöst. Ena dagen sitter du front row i Paris. Nästa dag läser du ditt namn i en konkursförvaltarberättelse.
Perfect Weekend Guide till Nathalie Schutermans uppgång och slut på Birger Jarlsgatan
• Nathalie Schutermans butik öppnade på Birger Jarlsgatan 1998 och blev snabbt Stockholms mest kända lyxmodeadress.
• Känd från tv-serien Solsidan där Mickan myntade uttrycket “sjuttio på Schuttis”.
• Konkursen 2025 lämnade skulder på cirka nio miljoner kronor.
• Konkurrensen ökade när internationella lyxmärken etablerade egna butiker i Stockholm.
Källa: Breakit, ELLE, Vogue
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
