Klockvärlden gasar på med nya rekordnivåer, men det är second hand vi blickar mot numera. Det är framför allt tre tillverkare som befinner sig på toppen.
Second hand blomstrar inom klockvärlden – "kungen" leder
Mest läst i kategorin
Är detta sista gången vi ställer om klockan
Den 26 oktober ställer vi om klockan igen – och precis som varje år börjar vi muttra. Varför ska vi fortsätta med detta evighetsprojekt när EU lovat att skrota tidsomställningen. Samtidigt har Kanada redan tagit första steget och kan vara klara med klockkaoset innan vi ens hunnit enas om huruvida vi vill ha ljusare morgnar …
Kriminella ligornas fokus – din dyra klocka
Ett lätt stöldgods att lägga beslag på och sedan snabbt sälja vidare till en väntande kund. Din lyxklocka står högt i kurs hos de kriminella ligorna. Bling bling på handleden som en lyxklocka är kanske inte det smartaste att bära på vissa håll runt om i världen. Numera är de dock lovliga villebråd även i …
Begagnade klockor rusar – trots fortsatt prisras
Vem hade trott att begagnade lyxklockor skulle bli vårens stora vinnare? Perfect Weekend kan nu avslöja att marknaden haft sitt bästa kvartal på tre år – trots att priserna fortsätter nedåt. Små prisfall – stora volymer Mellan april och juni föll snittpriset på begagnade klockor med 0,3 procent, visar nya siffror från Morgan Stanley och …
Klockkungen Dejan tappar aldrig tiden
Perfect Weekend med Dejan Stojanovski, vd och ägare av Platina Watch & Co, är en påminnelse om att varje minut kan ticka fram en ny version av dig själv. För honom är en klocka mer än en maskin – den är en identitet, ett smycke och en påminnelse om att livet faktiskt går att mäta, …
Rolex-klockor heta efter tullhot
Om tiden är ur led kan vi diskutera. Att Trumps tullar fått fart på försäljningen av begagnade Rolex-klockor är däremot ett faktum Klockhandlaren och plattformen Subdial ser ofta en hög aktivitet i slutet av varje månad, det vill säga veckan efter lön för de flesta. Under april var tendensen extrem och förklaringen är enligt Subdial …
Samlare vill fortsatt lägga pengar på lyxklockor.
Second hand hett inom klockvärlden
Det ska dock helst vara inom segmentet second hand.
Antalet klockor på andrahandsmarknaden steg med nära 46 procent i juni, samtidigt som det går trögt med försäljningen av nya lyxklockor enligt en ny rapport från EveryWatch, som mäter försäljningen av begagnade klockor, skriver Robb Report.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Trion dominerar marknaden
I juni steg transaktionerna inom second hand-klockor med drygt 30 procent vilket pekar på en het marknad och det är framför allt tre tillverkare som vi vill ha runt handleden, fast begagnade sådana.
Det handlar om Rolex, Patek Philippe och Audemars Piguet, trion som dominerar marknaden.
”Medan genomsnittspriserna har sjunkit för de tre stora, har de faktiska försäljningsvolymerna skjutit i höjden under det senaste kvartalet”, säger Giovanni Prigigallo, EveryWatchs medgrundare.
”Marknaden hettar verkligen upp.”
Den är nästan lika het för andra klocktillverkare, där 10-i-topp såg en ökning inom second hand-segmentet på 24 procent under det första halvåret.
Inte alltför dyra lyxklockor
Vi vill öppna plånboken men inte hur mycket som helst visar siffrorna, där de flesta nöjer sig med en lyxklocka under 20 000 dollarstrecket, en prisklass som ökade med 25 procent.
Kungen av klockor, Rolex, fortsätter obehindrat att sitta på tronen.
Tillverkaren stod för den största försäljningen, både i värde och volym.
I juni låg Rolex på nästan en tredjedel av försäljningsvärdet, följt av Patek Philippe och Audemars Piguet.
Tullkriget eldar på
Trumps tullkrig har även eldat på second hand-marknaden eftersom importen på just lyxvaror är något presidenten tidigt uppgav att han tänkte belägga med höga skatter.
”USA driver helt klart andrahandsmarknaden”, uppger Giovanni Prigigall vidare.
Läs även:
Begagnade klockor rusar – trots fortsatt prisras. Dagens PS
Rolex-klockor heta efter tullhot. Dagens PS
Schweiz fick bråttom att exportera klockor till USA. Dagens PS
Senaste nytt
Second hand blomstrar inom klockvärlden – "kungen" leder
Klockvärlden gasar på med nya rekordnivåer, men det är second hand vi blickar mot numera. Det är framför allt tre tillverkare som befinner sig på toppen. Samlare vill fortsatt lägga pengar på lyxklockor. Second hand hett inom klockvärlden Det ska dock helst vara inom segmentet second hand. Antalet klockor på andrahandsmarknaden steg med nära 46 …
Här är den billigaste bensinen i Sverige just nu
Priset på bensin och diesel fortsätter ner i Sverige. Det finns samtidigt några mackar som ligger ännu lägre i pris. Kolla listan med mackarna som har den billigaste bensinen i landet. De tidigare höga priserna på bensin och diesel ser ut att vara ett minne blott, åtminstone i nuläget. Bensinen på väg ner Priserna fortsätter …
EU ska bryta mineraler på månen
EU vill undvika geopolitiska problem och blickar mot månen för att bryta mineraler. Det står klart i en ny rapport som släpptes på tisdagen. Jakten på mineraler, även sådana som går under benämningen sällsynta, pågår för fullt. Kina leder racet Kina leder som bekant racet, och EU är till stor del beroende av jätten när …
Nya produkter från Apple: Allt du behöver veta
De hemliga planerna har avslöjats bakom Apples senaste produktlansering, som innebär en helt ny strategi för företaget. Apple har just lanserat flera stora nyheter. Företagets vd Tim Cook kallade det en "awe-dropping" händelse och visade upp en rad nya produkter som signalerar en strategisk vändning för företaget. En strategisk förändring på marknaden Apple har nyligen …
Mercedes nya elbil laddar snabbare än du hinner dricka ditt kaffe
Dagens PS har granskat Mercedes nya elbil som sätter nya standarder. Enorma skärmar och räckvidd som utmanar konkurrenterna. Den senaste elbilen från den tyska tillverkaren förväntas bli en av deras viktigaste modeller hittills. Nu avslöjas detaljer om den nya elsuven, som bland annat kombinerar en enorm skärm med en imponerande räckvidd. Glöm räckviddsångest – den …