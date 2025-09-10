Dagensps.se
Klockor

Second hand blomstrar inom klockvärlden – "kungen" leder

Det är second hand som gäller inom klockvärlden och det är Rolex som leder ligan.
Det är second hand som gäller inom klockvärlden och det är Rolex som leder ligan. (Foto: Pexels)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

Klockvärlden gasar på med nya rekordnivåer, men det är second hand vi blickar mot numera. Det är framför allt tre tillverkare som befinner sig på toppen.

Samlare vill fortsatt lägga pengar på lyxklockor.

Second hand hett inom klockvärlden

Det ska dock helst vara inom segmentet second hand.

Antalet klockor på andrahandsmarknaden steg med nära 46 procent i juni, samtidigt som det går trögt med försäljningen av nya lyxklockor enligt en ny rapport från EveryWatch, som mäter försäljningen av begagnade klockor, skriver Robb Report.

Trion dominerar marknaden

I juni steg transaktionerna inom second hand-klockor med drygt 30 procent vilket pekar på en het marknad och det är framför allt tre tillverkare som vi vill ha runt handleden, fast begagnade sådana.

Det handlar om Rolex, Patek Philippe och Audemars Piguet, trion som dominerar marknaden.

Patek Philippe är ett av lyxmärkena som har satt Schweiz på klockkartan som uppger den kända stämpeln "Swiss Made".
Patek Philippe är ett av lyxmärkena som har satt Schweiz på klockkartan som uppger den kända stämpeln “Swiss Made”. (Foto: TT)

”Medan genomsnittspriserna har sjunkit för de tre stora, har de faktiska försäljningsvolymerna skjutit i höjden under det senaste kvartalet”, säger Giovanni Prigigallo, EveryWatchs medgrundare.

”Marknaden hettar verkligen upp.”

Den är nästan lika het för andra klocktillverkare, där 10-i-topp såg en ökning inom second hand-segmentet på 24 procent under det första halvåret.

Inte alltför dyra lyxklockor

Vi vill öppna plånboken men inte hur mycket som helst visar siffrorna, där de flesta nöjer sig med en lyxklocka under 20 000 dollarstrecket, en prisklass som ökade med 25 procent.

Kungen av klockor, Rolex, fortsätter obehindrat att sitta på tronen.

Tillverkaren stod för den största försäljningen, både i värde och volym.

I juni låg Rolex på nästan en tredjedel av försäljningsvärdet, följt av Patek Philippe och Audemars Piguet.

Det är begagnade Rolex i guld som trendar högst just nu.
Det är begagnade Rolex i guld som trendar högt under året. (Foto: Bob’s Watches, Sotheby’s; Bob’s Watches)

Tullkriget eldar på

Trumps tullkrig har även eldat på second hand-marknaden eftersom importen på just lyxvaror är något presidenten tidigt uppgav att han tänkte belägga med höga skatter.

”USA driver helt klart andrahandsmarknaden”, uppger Giovanni Prigigall vidare.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

