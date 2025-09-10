Second hand blomstrar inom klockvärlden – "kungen" leder

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Trion dominerar marknaden

I juni steg transaktionerna inom second hand-klockor med drygt 30 procent vilket pekar på en het marknad och det är framför allt tre tillverkare som vi vill ha runt handleden, fast begagnade sådana.

Det handlar om Rolex, Patek Philippe och Audemars Piguet, trion som dominerar marknaden.

Patek Philippe är ett av lyxmärkena som har satt Schweiz på klockkartan som uppger den kända stämpeln “Swiss Made”. (Foto: TT)

”Medan genomsnittspriserna har sjunkit för de tre stora, har de faktiska försäljningsvolymerna skjutit i höjden under det senaste kvartalet”, säger Giovanni Prigigallo, EveryWatchs medgrundare.

”Marknaden hettar verkligen upp.”

Den är nästan lika het för andra klocktillverkare, där 10-i-topp såg en ökning inom second hand-segmentet på 24 procent under det första halvåret.

Inte alltför dyra lyxklockor

Vi vill öppna plånboken men inte hur mycket som helst visar siffrorna, där de flesta nöjer sig med en lyxklocka under 20 000 dollarstrecket, en prisklass som ökade med 25 procent.

Kungen av klockor, Rolex, fortsätter obehindrat att sitta på tronen.

Tillverkaren stod för den största försäljningen, både i värde och volym.

I juni låg Rolex på nästan en tredjedel av försäljningsvärdet, följt av Patek Philippe och Audemars Piguet.

Det är begagnade Rolex i guld som trendar högt under året. (Foto: Bob’s Watches, Sotheby’s; Bob’s Watches)

Tullkriget eldar på

Trumps tullkrig har även eldat på second hand-marknaden eftersom importen på just lyxvaror är något presidenten tidigt uppgav att han tänkte belägga med höga skatter.

”USA driver helt klart andrahandsmarknaden”, uppger Giovanni Prigigall vidare.

