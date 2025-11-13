Klockorna som kör ifrån allt

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …

Teknik möter passion

Under 2000-talet tog samarbetena fart igen, bokstavligen. Hublot lanserade sin Classic Fusion Tourbillon Ferrari 250 GTO – en hyllning till bilen som anses vara världens vackraste. Bara 36 exemplar tillverkades, precis som antalet bilar. Klockan är ett tekniskt mästerverk i titan och kolfiber, lika kompromisslös som den röda bilen i kurvan på Monza.

Men ingen har tagit samarbetet längre än Richard Mille. Hans RM UP-01 Ferrari är världens tunnaste mekaniska klocka – bara 1,75 millimeter. Den ser ut som något från NASA snarare än Maranello. Mille beskriver den som ”en hyllning till den extrema precision som definierar både racing och urmakeri”.

Hublot MP-05 LaFerrari

Från pit lane till salong

Ferrari har också flirtat med retrotrenden. Girard-Perregaux gjorde SF Foudroyante 9020, en klocka inspirerad av 1990-talets V10-motorer. Cabestan skapade den udda men geniala Scuderia Ferrari One – ett mekaniskt konstverk som lika gärna kunde ha stått i Formel 1-garaget som i en schweizisk monter.

Gemensamt för alla dessa samarbeten är en osannolik nivå av hantverk, prestige och galenskap. För Ferrari handlar tid inte om sekunder – utan om passion.

En klocka så snygg att tiden nästan inte märks. (Foto: AP)

Källa: Gentlemen’s Watch

