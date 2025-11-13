Enzo Ferrari, mannen bakom världens mest mytomspunna bilmärke, levde efter en enkel princip: bara det bästa är gott nog. Och det gällde inte bara motorer, utan även klockorna.
Klockorna som kör ifrån allt
Redan på 1970-talet började Ferrari samarbeta med de främsta klocktillverkarna i världen – och resultatet blev några av de mest åtråvärda tidmätarna på jorden.
Från racing till urmakeri
När racinglegenden Jack Heuer såg den röda Formel 1-bilen i depån i början av sjuttiotalet, föddes idén om en ny sorts klocka: snabb, exakt och snygg. 1972 blev TAG Heuer officiell tidtagare för Ferrari – och Heuer Carrera i 18 karats guld blev en ikon på handleden hos förare som Niki Lauda och Clay Regazzoni.
Ungefär samtidigt skapade Longines eleganta kvadratiska klockor prydda med Ferraris stegrande häst. Enzo Ferrari bar dem själv, ofta till sina klassiska solglasögon och en cigarett i mungipan.
Teknik möter passion
Under 2000-talet tog samarbetena fart igen, bokstavligen. Hublot lanserade sin Classic Fusion Tourbillon Ferrari 250 GTO – en hyllning till bilen som anses vara världens vackraste. Bara 36 exemplar tillverkades, precis som antalet bilar. Klockan är ett tekniskt mästerverk i titan och kolfiber, lika kompromisslös som den röda bilen i kurvan på Monza.
Men ingen har tagit samarbetet längre än Richard Mille. Hans RM UP-01 Ferrari är världens tunnaste mekaniska klocka – bara 1,75 millimeter. Den ser ut som något från NASA snarare än Maranello. Mille beskriver den som ”en hyllning till den extrema precision som definierar både racing och urmakeri”.
Ferraris oväntade drag: Säljer färre bilar men tjänar mer
De senaste siffrorna från den italienska sportbilstillverkaren förbryllar många.
Från pit lane till salong
Ferrari har också flirtat med retrotrenden. Girard-Perregaux gjorde SF Foudroyante 9020, en klocka inspirerad av 1990-talets V10-motorer. Cabestan skapade den udda men geniala Scuderia Ferrari One – ett mekaniskt konstverk som lika gärna kunde ha stått i Formel 1-garaget som i en schweizisk monter.
Gemensamt för alla dessa samarbeten är en osannolik nivå av hantverk, prestige och galenskap. För Ferrari handlar tid inte om sekunder – utan om passion.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
