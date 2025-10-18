Dagensps.se
Weekend

Mannen som tog Ferrari till Sverige

Bjurström
Tore Bjurström, mannen som tog Ferrari till Sverige. (Foto: bilsportarvet.se/Valdemar Steners samling)
Anders Værnéus
Anders Værnéus
Uppdaterad: 18 okt. 2025Publicerad: 18 okt. 2025

Du har nog inte hört talas om mannen som tog italienska Ferrari till Sverige. Utan honom hade bilsport-Sverige varit betydligt mycket fattigare. Här är hela historien som började i gnällbältet.

Det är lite oväntat att det var i Örebro det startade. En av alla de mellanstora städer som finns utspridda över Sverige med lite lagom mellanrum.

Örebro är idag inte är känt för så mycket. Hockeylaget går ju bra och som barn kanske du har tuggat på Örebro-kex. Men det är väl i stort sett det…

Helsingfors
Tore Bjurström står och tittar på när hans mekaniker Rune Bertilsson förklarar tekniken bakom en ny Ferrari 500TR inför en tävling i Helsingfors 1957. (Foto: WikiCommons)

Men för Sveriges bilentusiaster har Örebro en egen plats i hjärtat. Det var här, på adressen Olaigatan 45, som Tore Bjurström öppnade Sveriges första Ferrari-agentur 1953.

Den första Ferrarin registrerad i Sverige hade dock kommit in året innan och var en privatimporterad  Ferrari 166MM, som hade tagits till Sverige av trävaruhandlaren Valdemar Stener. Men det var med Tore Bjurström som Ferrari officiellt kom hit.

Kroken
Severt Sundberg bakom ratten i Tore Bjurströms första sålda Ferrari – en 340AM Vignale Spyder. Tyvärr omkom Sundberg bakom ratten under en istävling i Burträsk. (Foto: Erik Lundgrens arkiv)

Premiärbilen för Bjurström var en otroligt vacker öppen Ferrari 340AM Vignale Spyder, som köptes hem på beställning av Severt ”Kroken” Sundberg.

Under en tävling slog Sundberg runt med bilen och omkom tragiskt. Bilen skickades dock ned för renovering och återkom till Sverige som en moderniserad coupé.

Lundgren
Erik Lundgren framför Severt “Kroken” Sundbergs renoverade och ombyggda Ferrari 340AM. (Foto: Erik Lundgrens arkiv)
Tore Bjurströms kontaktnät var stort. Och extra dragkraft fick hans butik en sommardag 1953 då ett av dåtidens mest omskrivna par, svenska Ingrid Bergman med hennes man Roberto Rossellini, besökte Bjurströms butik.

Rossellini hade redan från början varit en trogen Ferrari-kund och köpt varje modell som Enzo Ferrari producerat. Till Örebro kom han och Ingrid med en vacker coupé, en 212 Inter, samt en vass 250MM.

Rossellini
Storkändis i Örebro. Roberto Rossellini kliver ur sin Ferrari 212 Inter framför Tore Bjurströms butik. (Foto: svammelsurium.blogg.se)

Det blev en stor happening i Örebro kring Bjurströms butik, men frågan är om det var bilarna eller personerna som drog mest.

Entusiast och handlare

Tore Bjurström var inte bara bilhandlare utan också en stor bilentusiast. Efter en genomförd försäljning, flög han, ibland tillsammans med kunden, ned till fabriken i Maranello och körde själv hem bilarna genom Europa. Ett bra sätt att lära känna både kund och bil.

Ferrari blå
Tore Bjurström bakom ratten på en blå Ferrari 250 Testarossa som gick många år i Sverige innan den hamnade i USA.
(Foto: Rickard Fritz arkiv)

Bjurströms blandning av både entusiast och försäljare, gjorde att antalet Ferraris ökade snabbt i Sverige. Hans nätverk över Europa gjorde att han inte bara sålde nya bilar från fabriken.

Inte bara nytt

Han såg också till att många lätt begagnade bilar hittade till Svenska ägare för att köras både på tävlingar men också som snabba privatbilar.

Ferrari Persson
Olle “Mas-Olle” Persson var framgångsrik bilhandlare från Ludvika som bland annat tävlade med en Ferrari 500 Mondial som Tore Bjurström levererat. (Foto: bilsportarvet.se)

Bland alla de kunder som Tore Bjurström såg till att placera bakom ratten på en Ferrari kan nämnas motorsportprofiler Björn Mårtensson, Gunnar ”Persbergarn” Carlsson, Mas-Olle Persson, Charlie Lohmander och Jocke Bonnier.

Ferrari Norinder
Motorentusiasten och tävingsföraren Ulf Norinder köpte självklart ett antal bilar från Tore Bjurström. Bland annat denna 500 Mondial. (Foto: Erik Lundgrens arkiv)
Det var inte bara Ferrari som hanterades av Tore Bjurström. Denna specialbyggda Veritas tog han till Sverige 1951 – en unik bil byggd i ett 10-tal exemplar med BMW 328 som grund. Med en cylindervolym på 1,5 liter och 130 hk toppade bilen cirka 220 km/t. (Foto: Örebro stadsarkiv)

FerrariKlassiska bilarSverige
Anders Værnéus
