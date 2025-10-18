Mannen som tog Ferrari till Sverige

Det är lite oväntat att det var i Örebro det startade. En av alla de mellanstora städer som finns utspridda över Sverige med lite lagom mellanrum.

Örebro är idag inte är känt för så mycket. Hockeylaget går ju bra och som barn kanske du har tuggat på Örebro-kex. Men det är väl i stort sett det…

Tore Bjurström står och tittar på när hans mekaniker Rune Bertilsson förklarar tekniken bakom en ny Ferrari 500TR inför en tävling i Helsingfors 1957. (Foto: WikiCommons)

Men för Sveriges bilentusiaster har Örebro en egen plats i hjärtat. Det var här, på adressen Olaigatan 45, som Tore Bjurström öppnade Sveriges första Ferrari-agentur 1953.

Den första Ferrarin registrerad i Sverige hade dock kommit in året innan och var en privatimporterad Ferrari 166MM, som hade tagits till Sverige av trävaruhandlaren Valdemar Stener. Men det var med Tore Bjurström som Ferrari officiellt kom hit.

Severt Sundberg bakom ratten i Tore Bjurströms första sålda Ferrari – en 340AM Vignale Spyder. Tyvärr omkom Sundberg bakom ratten under en istävling i Burträsk. (Foto: Erik Lundgrens arkiv)

Premiärbilen för Bjurström var en otroligt vacker öppen Ferrari 340AM Vignale Spyder, som köptes hem på beställning av Severt ”Kroken” Sundberg.

Under en tävling slog Sundberg runt med bilen och omkom tragiskt. Bilen skickades dock ned för renovering och återkom till Sverige som en moderniserad coupé.

Erik Lundgren framför Severt “Kroken” Sundbergs renoverade och ombyggda Ferrari 340AM. (Foto: Erik Lundgrens arkiv)

Tore Bjurströms kontaktnät var stort. Och extra dragkraft fick hans butik en sommardag 1953 då ett av dåtidens mest omskrivna par, svenska Ingrid Bergman med hennes man Roberto Rossellini, besökte Bjurströms butik.

Rossellini hade redan från början varit en trogen Ferrari-kund och köpt varje modell som Enzo Ferrari producerat. Till Örebro kom han och Ingrid med en vacker coupé, en 212 Inter, samt en vass 250MM.

Storkändis i Örebro. Roberto Rossellini kliver ur sin Ferrari 212 Inter framför Tore Bjurströms butik. (Foto: svammelsurium.blogg.se)

Det blev en stor happening i Örebro kring Bjurströms butik, men frågan är om det var bilarna eller personerna som drog mest.

Entusiast och handlare

Tore Bjurström var inte bara bilhandlare utan också en stor bilentusiast. Efter en genomförd försäljning, flög han, ibland tillsammans med kunden, ned till fabriken i Maranello och körde själv hem bilarna genom Europa. Ett bra sätt att lära känna både kund och bil.

Tore Bjurström bakom ratten på en blå Ferrari 250 Testarossa som gick många år i Sverige innan den hamnade i USA.

(Foto: Rickard Fritz arkiv)

Bjurströms blandning av både entusiast och försäljare, gjorde att antalet Ferraris ökade snabbt i Sverige. Hans nätverk över Europa gjorde att han inte bara sålde nya bilar från fabriken.