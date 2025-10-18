Du har nog inte hört talas om mannen som tog italienska Ferrari till Sverige. Utan honom hade bilsport-Sverige varit betydligt mycket fattigare. Här är hela historien som började i gnällbältet.
Mannen som tog Ferrari till Sverige
Det är lite oväntat att det var i Örebro det startade. En av alla de mellanstora städer som finns utspridda över Sverige med lite lagom mellanrum.
Örebro är idag inte är känt för så mycket. Hockeylaget går ju bra och som barn kanske du har tuggat på Örebro-kex. Men det är väl i stort sett det…
Men för Sveriges bilentusiaster har Örebro en egen plats i hjärtat. Det var här, på adressen Olaigatan 45, som Tore Bjurström öppnade Sveriges första Ferrari-agentur 1953.
Den första Ferrarin registrerad i Sverige hade dock kommit in året innan och var en privatimporterad Ferrari 166MM, som hade tagits till Sverige av trävaruhandlaren Valdemar Stener. Men det var med Tore Bjurström som Ferrari officiellt kom hit.
Premiärbilen för Bjurström var en otroligt vacker öppen Ferrari 340AM Vignale Spyder, som köptes hem på beställning av Severt ”Kroken” Sundberg.
Under en tävling slog Sundberg runt med bilen och omkom tragiskt. Bilen skickades dock ned för renovering och återkom till Sverige som en moderniserad coupé.
Tore Bjurströms kontaktnät var stort. Och extra dragkraft fick hans butik en sommardag 1953 då ett av dåtidens mest omskrivna par, svenska Ingrid Bergman med hennes man Roberto Rossellini, besökte Bjurströms butik.
Rossellini hade redan från början varit en trogen Ferrari-kund och köpt varje modell som Enzo Ferrari producerat. Till Örebro kom han och Ingrid med en vacker coupé, en 212 Inter, samt en vass 250MM.
Det blev en stor happening i Örebro kring Bjurströms butik, men frågan är om det var bilarna eller personerna som drog mest.
Entusiast och handlare
Tore Bjurström var inte bara bilhandlare utan också en stor bilentusiast. Efter en genomförd försäljning, flög han, ibland tillsammans med kunden, ned till fabriken i Maranello och körde själv hem bilarna genom Europa. Ett bra sätt att lära känna både kund och bil.
Bjurströms blandning av både entusiast och försäljare, gjorde att antalet Ferraris ökade snabbt i Sverige. Hans nätverk över Europa gjorde att han inte bara sålde nya bilar från fabriken.
Inte bara nytt
Han såg också till att många lätt begagnade bilar hittade till Svenska ägare för att köras både på tävlingar men också som snabba privatbilar.
Bland alla de kunder som Tore Bjurström såg till att placera bakom ratten på en Ferrari kan nämnas motorsportprofiler Björn Mårtensson, Gunnar ”Persbergarn” Carlsson, Mas-Olle Persson, Charlie Lohmander och Jocke Bonnier.
Journalist, författare och expert på historia inom näringslivet, klassiska båtar och bilar.
Journalist, författare och expert på historia inom näringslivet, klassiska båtar och bilar.
