Klockhusen lutar sig mot klassiska sportbilar – säljer snabbt slut

Klockor ska numera kopplas ihop med kända billopp som italienska Mille Miglia.
Klockor ska numera kopplas ihop med kända billopp som italienska Mille Miglia. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

Klockhusen tar numera rygg på klassiska sportbilar, och begränsade klockmodeller säljer slut på nolltid. Varumärken knyts till historiska lopp och ikoniska bilar, där målgruppen ofta är den samma hos både klock- och bilintresserade.

Klassiska italienska biltävlingen Mille Miglia handlar givetvis om snygga sportbilar från världens största tillverkare.

Det gäller att synas vid tävlingen som ofta kalla “världens vackraste lopp”.

Klockor och klassiska sportbilar

Klocktillverkare hänger med i utvecklingen och lutar sig nuförtiden allt mer mot klassiska sportbilar, enligt tyska Uhren-Magazin.

Det gäller att hänga med i startfältet vid Mille Miglia, och det har Chopard gjort de senaste fyra decennierna. Numera ska det även vara en vintage-look på de nya klockorna.

Nu satsar tillverkaren på Chopard Mille Miglia GTS Power Control 2025 Race Edition.

Urtavlan kommer i laxrosa satinfinnish och klockan som hamnar på 7 800 euro släpps bara i 250 exemplar.

Chopard Mille Miglia GTS Power Control 2025 Race Edition.
Chopard Mille Miglia GTS Power Control 2025 Race Edition. (Foto: Chopard)

Vi fortsätter i tävlingarnas värld genom Angelus, vars kronograf är inspirerad av en GT-oljemätare.

Den har en central sekundvisare, stålboett på 39 millimeter och elfenbensfärgad urtavla.

Upplagan hamnar på enbart 25 exemplar.

Nya Angelus Instrument de Vitesse Monopusher Chronograph har inspirerats av instrumentbrädan i GT-bilar.
Nya Angelus Instrument de Vitesse Monopusher Chronograph har inspirerats av instrumentbrädan i GT-bilar. (Foto: Angelus)
Följer tydligt mönster

Mönstret är numera väldigt tydligt. Klockhusen ställer sig inte vid sidan om hobbyn längre, utan integreras med den.

Bilar och klockor går ihop i en vacker symbios där urverken knyts till historiska lopp och ikoniska bilar.

Breitling gör ny entré med Top Time “Martini Racing” i 750 exemplar, graverad, med central röd-vit blå racinglayout i en 41-millimeters stålboett på länk.

Priset börjar vid 7 250 euro.

Även Breitling vill hänga med i racet genom sin modell Top Time "Martini Racing".
Även Breitling vill hänga med i racet genom sin modell Top Time “Martini Racing”. (Foto: Breitling)
Junghans går åt samma håll med sin 1972 Chronoscope Sports Edition 2025.

En 41,5-millimeters kronograf med gradienttavla, även den begränsad, där prislappen är överkomlig på 890 euro.

Junghans 1972 Chronoscope Sports Edition 2025.
Junghans 1972 Chronoscope Sports Edition 2025. (Foto: Junghans)

Överlapp i målgrupper

Att vintage fungerar både inom klock- och bilvärlden beror helt klart på överlappet i målgrupperna.

Samlarna jämför, byter och pratar om äkthet.

Genom att spegla rallyns semiotiska muskler – centralt oljetryck, solblekta index, perforerat läder – kliver klockorna in i samma mentala kategori: mekanik som måste förtjänas.

För köparna är det ett diskret tillhörighetstecken till samma fartfyllda kult.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

