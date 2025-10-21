Klockhusen lutar sig mot klassiska sportbilar – säljer snabbt slut

Klassiska italienska biltävlingen Mille Miglia handlar givetvis om snygga sportbilar från världens största tillverkare.

Det gäller att synas vid tävlingen som ofta kalla “världens vackraste lopp”.

Klockor och klassiska sportbilar

Klocktillverkare hänger med i utvecklingen och lutar sig nuförtiden allt mer mot klassiska sportbilar, enligt tyska Uhren-Magazin.

Det gäller att hänga med i startfältet vid Mille Miglia, och det har Chopard gjort de senaste fyra decennierna. Numera ska det även vara en vintage-look på de nya klockorna.

Nu satsar tillverkaren på Chopard Mille Miglia GTS Power Control 2025 Race Edition.

Urtavlan kommer i laxrosa satinfinnish och klockan som hamnar på 7 800 euro släpps bara i 250 exemplar.

Chopard Mille Miglia GTS Power Control 2025 Race Edition. (Foto: Chopard)

Vi fortsätter i tävlingarnas värld genom Angelus, vars kronograf är inspirerad av en GT-oljemätare.

ANNONS

Den har en central sekundvisare, stålboett på 39 millimeter och elfenbensfärgad urtavla.

Upplagan hamnar på enbart 25 exemplar.