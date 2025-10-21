Klockhusen tar numera rygg på klassiska sportbilar, och begränsade klockmodeller säljer slut på nolltid. Varumärken knyts till historiska lopp och ikoniska bilar, där målgruppen ofta är den samma hos både klock- och bilintresserade.
Klockhusen lutar sig mot klassiska sportbilar – säljer snabbt slut
Mest läst i kategorin
Glöm inte att ställa om klockan – och att ställa om livet
Det händer två gånger om året. Sverige går in i kollektiv förvirring. Är det nu vi ställer fram klockan. Eller bak. Och varför är det alltid just jag som får ändra mikron, bilen och väggklockan i köket som går tre minuter fel redan från början. I Nya Zeeland, som precis dragit igång sin sommartid, har …
Ställer vi om klockan för sista gång snart?
Den 26 oktober ställer vi om klockan igen – och precis som varje år börjar vi muttra. Varför ska vi fortsätta med detta evighetsprojekt när EU lovat att skrota tidsomställningen. Samtidigt har Kanada redan tagit första steget och kan vara klara med klockkaoset innan vi ens hunnit enas om huruvida vi vill ha ljusare morgnar …
Klockjätten vrids tillbaka till framtiden
Den japanska klockjätten Casio satsar på nostalgi och tar oss tillbaka till framtiden med sin senaste modell. Det är en specialutgåva som är inspirerad av DeLorean-tidmaskinens ikoniska instrumentbräda. Detta är en klocka för alla Tillbaka till framtiden-fantaster, eller för den som bara vill ha en cool och annorlunda klocka runt handleden. Klockjätten firar 40 år …
Lyxtillverkaren firar stort – samlardrömmen för 4 miljoner
Audemars Piguet fyller 150 år och firar lite extra med att släppa en speciell modell som landar i Sverige på runt 4 miljoner kronor. Det är en klocka som levererar en stor dos teknik och nyskapande på samma gång. Royal Oak “Jumbo” Extra‑Thin Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph RD#5 släpps lagom till Audemars Piguet firar 150 …
Höstens 10 hetaste klockor
Hösten bjuder på en ovanligt bred mix av nyheter för både samlare och förstagångs köpare. Här är tio klockor som sticker ut just nu, från instegsnivå till haute horlogerie på allra högsta nivå. 1. Tudor Black Bay 54 “Lagoon Blue” Tudor tar sin omtalade Black Bay 54 från 2023 och klär den i en sval …
Klassiska italienska biltävlingen Mille Miglia handlar givetvis om snygga sportbilar från världens största tillverkare.
Det gäller att synas vid tävlingen som ofta kalla “världens vackraste lopp”.
Klockor och klassiska sportbilar
Klocktillverkare hänger med i utvecklingen och lutar sig nuförtiden allt mer mot klassiska sportbilar, enligt tyska Uhren-Magazin.
Det gäller att hänga med i startfältet vid Mille Miglia, och det har Chopard gjort de senaste fyra decennierna. Numera ska det även vara en vintage-look på de nya klockorna.
Nu satsar tillverkaren på Chopard Mille Miglia GTS Power Control 2025 Race Edition.
Urtavlan kommer i laxrosa satinfinnish och klockan som hamnar på 7 800 euro släpps bara i 250 exemplar.
Vi fortsätter i tävlingarnas värld genom Angelus, vars kronograf är inspirerad av en GT-oljemätare.
Den har en central sekundvisare, stålboett på 39 millimeter och elfenbensfärgad urtavla.
Upplagan hamnar på enbart 25 exemplar.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Följer tydligt mönster
Mönstret är numera väldigt tydligt. Klockhusen ställer sig inte vid sidan om hobbyn längre, utan integreras med den.
Bilar och klockor går ihop i en vacker symbios där urverken knyts till historiska lopp och ikoniska bilar.
Breitling gör ny entré med Top Time “Martini Racing” i 750 exemplar, graverad, med central röd-vit blå racinglayout i en 41-millimeters stålboett på länk.
Priset börjar vid 7 250 euro.
Junghans går åt samma håll med sin 1972 Chronoscope Sports Edition 2025.
En 41,5-millimeters kronograf med gradienttavla, även den begränsad, där prislappen är överkomlig på 890 euro.
Överlapp i målgrupper
Att vintage fungerar både inom klock- och bilvärlden beror helt klart på överlappet i målgrupperna.
Samlarna jämför, byter och pratar om äkthet.
Genom att spegla rallyns semiotiska muskler – centralt oljetryck, solblekta index, perforerat läder – kliver klockorna in i samma mentala kategori: mekanik som måste förtjänas.
För köparna är det ett diskret tillhörighetstecken till samma fartfyllda kult.
Läs även:
Ny frihet för Apple-användaren – techjätten öppnar för andra smartklockor. Dagens PS
Höstens 10 hetaste klockor. Dagens PS
Senaste nytt
Sveriges osynliga bostadskris: “Extremt ökat behov”
Sverige står inför en växande men nästintill osynlig bostadskris. Den handlar inte om unga som inte får tag i lägenheter – utan om äldre.? När det talas om bostadskris talas det inte sällan om unga. Var femte ung svensk är fast i föräldrahemmet och var tredje person under 25 ser blancolånet – lån utan säkerhet …
Turistdrömmen i Sinai blev en diplomatisk mardröm
Egypten ville bygga ett lyxhotell vid foten av Sinai. Grekland såg rött, munkarna bad, FN protesterade – och nu är klostret räddat. Den diplomatiska fejden mellan Egypten och Grekland om Sankta Katarina-klostret är över. "All omvandling av klostret liksom av de övriga gudstjänstlokalerna är förbjuden", säger Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis. Moses berg och munkarnas tålamod …
Därför är denna Ferrari helt unik i världen
Det är en hyllning till en ikon och ett unikt kapitel i biltillverkarens historia. Den italienska sportbilstillverkaren har nu visat upp sin senaste skapelse, en specialbyggd superbil som endast kommer att byggas i ett enda exemplar. Denna "one-off" är resultatet av ett nära samarbete med en av märkets allra mest hängivna kunder, och den andas …
Vd:n om framtiden för ikonen: Den får en uppföljare
Den retroinspirerade elbilen har tagit Europa med storm, och framgångarna är så stora att tillverkaren redan nu hintar om en efterföljare. Att låta succén dö ut vore ett misstag, enligt en av företagets nyckelpersoner. En elbil som väcker nostalgi och säljer i rekordtakt Renault 5 E-Tech har blivit mer än vad tillverkaren kunnat drömma om. …
Viggos testar Cadillac Optiq
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling har gjort det Elvis bara kunde drömma om – provkört Cadillacs eldrivna familjeSUV i bergen utanför Barcelona. Det mullrar inte längre under huven, men skärmen är större än en biosalong och ljudsystemet får till och med Presley att snurra i graven av avund. Frågan är bara om den elektriska Optiq …