Hösten bjuder på en ovanligt bred mix av nyheter för både samlare och förstagångs köpare. Här är tio klockor som sticker ut just nu, från instegsnivå till haute horlogerie på allra högsta nivå.
Höstens 10 hetaste klockor
1. Tudor Black Bay 54 “Lagoon Blue”
Tudor tar sin omtalade Black Bay 54 från 2023 och klär den i en sval “Lagoon Blue”. Boetten är 37 millimeter och behåller den smäckra, vintagetrogna känslan. COSC-certifierat MT5400-verk, 200 meters vattentäthet och Tudors variant av en jubileelänk ger ett mer lekfullt intryck än den lite mer sportiga Black Bay 54.
Pris: 47 800 kr
2. Longines Legend Diver 39
Favoriten ur det både historiska och moderna arkivet hos Longines är tillbaka i 39 millimeter. Denna version är utan datumfönster. Matt vit urtavla och en konstruktion som klarar 300 meter. Dykarklockan Legend Diver är ett rent och tidlöst val som träffar mitt i prick.
Pris: 43 800 kr
3. Vacheron Constantin Traditionnelle Small Seconds
Ett skolboksexempel i proportion. En boett 38 millimeter i roséguld, manuellt urverk i kaliber 4400 och tunn profil ger ett imponerande intryck. Raffinerad urtavla och ett grått alligatorband kommunicerar en stilla och stilfull lyx utan övertoner.
Pris: 335 610 kr
4. Patek Philippe Calatrava
Patek Philippe återvänder till ikonen. Denna dressade version av Calatrava-serien är en klocka med 38 millimeter boett i platina med laxrosa tavla. En symmetri som nickar mot referens 96 från 1932 och som med ett manuellt, modernt urverk är en påminnelse om varför “Calatrava” fortfarande är rätt.
Pris: 531 600 kr
5. Omega Railmaster
Född 1957 och speciellt framtagen för att fungera i magnetiska miljöer. En version med varmbrun urtavla och lätt patinerade index. 38 millimeter, “Master Chronometer” kaliber 8806 och antimagnetisk upp till 15 000 gauss. En tålig arbetshäst med vintagefiness.
Pris: 79 800 kr
6. Parmigiani Fleurier Toric Quantième Perpétuel
Diskret tungviktare. Evighetskalender, 40,6 millimeter och 10,9 millimeter tunn boett i roséguld. Ett vackert handfinisherat urverk och band ljusgrå alligator. En klocka med integritet, en diskret lyx som ger rätt sorts uppmärksamhet. Något som passar kung Charles handled och kanske även din?
Pris: 1 300 000 kr
7. Rolex Land-Dweller
En ny modellfamilj från Rolex hör till ovanligheterna. Integrerad känsla som påminner om “Oysterquartz”, isblå geometrisk tavla, räfflad ring och ett nytt verk på 5 hertz, enligt specifikation. Det revolutionerande urverket 7135 möjliggör den högre frekvensen, kronometer och flera storleksval. En frisk uppdatering från Rolex, som annars skruvar fram förändringsuret långsamt.
Pris: 760 000 kr
8. IWC Ingenieur 40
Återkomsten många väntat på. IWCs moderna Ingenieur 40 blandar den klassiska skruvade lunetten med en grön, rutmönstrad urtavla. Ett utseende som ger samtida energi utan att tappa Genta-släktskapet. Sportig allroundklocka i stål och ett stycke designhistoria att bära på handleden.
Pris: 164 000 kr
9. Cartier Tank à Guichets
Cartier har haft stora framgångar med återlanseringen av husets klassiska modeller. Tank à Guichets tar det hela ett steg längre med en renodlad jump-hour-tolkning där timme och minut läses av i två små fönster. Har sitt ursprung från 1928 och finns nu i guld, roséguld och platina samt en limiterad serie om 150 exemplar. Borstad metall och olivgrön rem ger en sober art déco-ton.
Pris: 600 000 kr
10. Chopard Alpine Eagle 41 XP CS
Chopard må mest vara kända för smycken, men L.U.C-divisionen hör till branschens mest hantverksstarka. Alpine Eagle 41 XP CS är första gången den populära sportklockan lanseras i platina med matchande länk. Ultratunna L.U.C 96.42 L under locket och en djupblå solstrålningstavla inspirerad av en örns iris. Här möter haute horlogerie en sportig klocka som även fungerar att bära till vardags.
Pris: 1 340 000 kr
Trenderna som definierar hösten
Första trenden är heritage som förfinas. Tudor, Longines och Omega moderniserar historiska ikoner med rätt storlekar, 200 till 300 meters vattentäthet, antimagnetism och “chronometer” krav.
Den andra trenden är den eleganta renässansen. Vacheron och Patek visar att dressat lever där vackra proportioner ger en subtil lyx-känsla.
Tredje trenden är kompromisslös prestige. Parmigiani levererar lågmäld evighetskalender, Chopard pressar sport in i haute facket med platina och tunn teknik, Rolex introducerar en ny familj och IWC knyter ihop säcken med en samtida Genta tolkning.
Vilka klockor passar dig?
Vill du ha en robust vardagskompis med tydlig historiekänsla, välj Tudor Black Bay 54, Longines Legend Diver eller Omega Railmaster. Söker du dressad elegans utan att blända hela ditt sällskap? Då är Vacheron Constantin Traditionnelle Small Seconds ett säkert kort.
För maximal diskretion med ikonstatus väljer du Patek Philippe Calatrava. Vill du ha något nytt och lyxigt är Rolex Land Dweller valet med spänst och IWC Ingenieur 40 ger dig ett stänk av designhistoria.
Cartier Tank à Guichets har det mest särpräglade uttrycket om du är ute efter det. För en direktbiljett till haute ligan väljer du Parmigiani Fleurier eller Chopard i platina.
Med alternativ från 43 800 kronor till långt över miljonen har höstens trendigaste klockor något att erbjuda varje handled.
