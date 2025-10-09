Höstens 10 hetaste klockor

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

2. Longines Legend Diver 39

Foto: LONGINES

Favoriten ur det både historiska och moderna arkivet hos Longines är tillbaka i 39 millimeter. Denna version är utan datumfönster. Matt vit urtavla och en konstruktion som klarar 300 meter. Dykarklockan Legend Diver är ett rent och tidlöst val som träffar mitt i prick.

Pris: 43 800 kr

3. Vacheron Constantin Traditionnelle Small Seconds

ANNONS

Foto: Vacheron Constantin

Ett skolboksexempel i proportion. En boett 38 millimeter i roséguld, manuellt urverk i kaliber 4400 och tunn profil ger ett imponerande intryck. Raffinerad urtavla och ett grått alligatorband kommunicerar en stilla och stilfull lyx utan övertoner.

Pris: 335 610 kr

Läs mer: Historien om odödliga Omega Speedmaster Dagens PS

4. Patek Philippe Calatrava

Foto: Patek Philippe

Patek Philippe återvänder till ikonen. Denna dressade version av Calatrava-serien är en klocka med 38 millimeter boett i platina med laxrosa tavla. En symmetri som nickar mot referens 96 från 1932 och som med ett manuellt, modernt urverk är en påminnelse om varför “Calatrava” fortfarande är rätt.

Pris: 531 600 kr

5. Omega Railmaster

ANNONS

Foto: OMEGA

Född 1957 och speciellt framtagen för att fungera i magnetiska miljöer. En version med varmbrun urtavla och lätt patinerade index. 38 millimeter, “Master Chronometer” kaliber 8806 och antimagnetisk upp till 15 000 gauss. En tålig arbetshäst med vintagefiness.

Pris: 79 800 kr

6. Parmigiani Fleurier Toric Quantième Perpétuel

Foto: Parmigiani Fleurier

Diskret tungviktare. Evighetskalender, 40,6 millimeter och 10,9 millimeter tunn boett i roséguld. Ett vackert handfinisherat urverk och band ljusgrå alligator. En klocka med integritet, en diskret lyx som ger rätt sorts uppmärksamhet. Något som passar kung Charles handled och kanske även din?

Pris: 1 300 000 kr

7. Rolex Land-Dweller

Foto: Rolex

ANNONS

En ny modellfamilj från Rolex hör till ovanligheterna. Integrerad känsla som påminner om “Oysterquartz”, isblå geometrisk tavla, räfflad ring och ett nytt verk på 5 hertz, enligt specifikation. Det revolutionerande urverket 7135 möjliggör den högre frekvensen, kronometer och flera storleksval. En frisk uppdatering från Rolex, som annars skruvar fram förändringsuret långsamt.

Pris: 760 000 kr

8. IWC Ingenieur 40

Foto: IWC

Återkomsten många väntat på. IWCs moderna Ingenieur 40 blandar den klassiska skruvade lunetten med en grön, rutmönstrad urtavla. Ett utseende som ger samtida energi utan att tappa Genta-släktskapet. Sportig allroundklocka i stål och ett stycke designhistoria att bära på handleden.

Pris: 164 000 kr

9. Cartier Tank à Guichets

Foto: Cartier

Cartier har haft stora framgångar med återlanseringen av husets klassiska modeller. Tank à Guichets tar det hela ett steg längre med en renodlad jump-hour-tolkning där timme och minut läses av i två små fönster. Har sitt ursprung från 1928 och finns nu i guld, roséguld och platina samt en limiterad serie om 150 exemplar. Borstad metall och olivgrön rem ger en sober art déco-ton.

ANNONS

Pris: 600 000 kr

10. Chopard Alpine Eagle 41 XP CS

Foto: Chopard

Chopard må mest vara kända för smycken, men L.U.C-divisionen hör till branschens mest hantverksstarka. Alpine Eagle 41 XP CS är första gången den populära sportklockan lanseras i platina med matchande länk. Ultratunna L.U.C 96.42 L under locket och en djupblå solstrålningstavla inspirerad av en örns iris. Här möter haute horlogerie en sportig klocka som även fungerar att bära till vardags.

Pris: 1 340 000 kr

Trenderna som definierar hösten

Första trenden är heritage som förfinas. Tudor, Longines och Omega moderniserar historiska ikoner med rätt storlekar, 200 till 300 meters vattentäthet, antimagnetism och “chronometer” krav.

Den andra trenden är den eleganta renässansen. Vacheron och Patek visar att dressat lever där vackra proportioner ger en subtil lyx-känsla.

Tredje trenden är kompromisslös prestige. Parmigiani levererar lågmäld evighetskalender, Chopard pressar sport in i haute facket med platina och tunn teknik, Rolex introducerar en ny familj och IWC knyter ihop säcken med en samtida Genta tolkning.

ANNONS

Vilka klockor passar dig?

Vill du ha en robust vardagskompis med tydlig historiekänsla, välj Tudor Black Bay 54, Longines Legend Diver eller Omega Railmaster. Söker du dressad elegans utan att blända hela ditt sällskap? Då är Vacheron Constantin Traditionnelle Small Seconds ett säkert kort.

För maximal diskretion med ikonstatus väljer du Patek Philippe Calatrava. Vill du ha något nytt och lyxigt är Rolex Land Dweller valet med spänst och IWC Ingenieur 40 ger dig ett stänk av designhistoria.

Cartier Tank à Guichets har det mest särpräglade uttrycket om du är ute efter det. För en direktbiljett till haute ligan väljer du Parmigiani Fleurier eller Chopard i platina.

Med alternativ från 43 800 kronor till långt över miljonen har höstens trendigaste klockor något att erbjuda varje handled.

Läs mer: Mindre bling och avancerade urverk när samlarna bestämmer Dagens PS