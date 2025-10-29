Det händer mycket på klockmarknaden just nu. Lyxklockor kostar allt mer, samtidigt som vintage är trendigt och tillverkarna satsar på egna butiker. Generation Z är dock beslutna på området – de vill ha unika klockor.
”Generation Z omdefinierar klockmarknaden” – kräver unika klockor
Trump-tullarna har ställt till det för Swiss Made-klockor som i allt större grad tvingas nobba USA och hitta nya marknader.
Lyxklockor har ställt om på sistone.
Dyrare lyxklockor
De har inte bara blivit betydligt dyrare, numera vill tillverkarna ha egna butiker i större utsträckning och inte förlita sig på flermärkesbutiker – trots att konsumenterna verkar föredra just det senare.
Swiss Made kostar mer nu och det beror inte enart på tullarna, utan även på att både guldpriset och den schweiziska francen fortsatt drar iväg, enligt Robb Report.
”De flesta varumärken har höjt priserna sedan första september. Naturligtvis är prisökningarna inte bara i USA, utan mestadels globala eftersom den schweiziska francen är ett problem för alla länder”, säger Karine Szegedi, chef för konsumentindustrin på konsultbolaget Deloitte Schweiz.
Vi vill ha fysiska butiker
Trots att vi scrollar genom många sajter i jakten på nya klockor är det fysiska butiker som faktiskt gäller när vi väl köper en ny Swiss Made-klocka.
Det visar en ny Deloitte Swiss Watch Industry-undersökning där 60 procent av konsumenterna vill ha en fysisk butik där de kan testa olika modeller och ställa frågor.
Undersökningen har gått ut till 111 branschchefer och över 6 500 konsumenter i 13 länder.
Vill öppna egna butiker
Tillverkarna vill framöver försöka locka konsumenter till sina egna butiker, där 41 av chefer vill öppna nya butiker under det kommande året – och det går alltså mot trenden att dagens unga konsumenter hellre kollar på klockor i flermärkesbutiker.
Vintage fortfarande hett
Det tillverkas allt dyrare lyxklockor, men det finns samtidigt ett vintage-segment som är allt viktigare.
Enligt undersökningen kan 40 procent av millennials och Generation Z tänka sig att köpa en begagnad klocka inom det kommande året.
Generation Z vill ha unika klockor
“Generation Z omdefinierar klockmarknaden”, fortsätter Karine Szegedi och klargör att ”deras huvudkriterier är överkomliga priser och unikhet, samt hållbarhet”.
Vintage inom klockvärlden har vuxit rejält och ses inte längre som en nischad trend menar hon.
“Snarare håller den på att bli en av sektorns viktigaste tillväxtfaktorer.”
Det händer mycket på klockmarknaden just nu. Lyxklockor kostar allt mer, samtidigt som vintage är trendigt och tillverkarna satsar på egna butiker. Generation Z är dock beslutna på området – de vill ha unika klockor. Trump-tullarna har ställt till det för Swiss Made-klockor som i allt större grad tvingas nobba USA och hitta nya marknader.
