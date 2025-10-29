”Generation Z omdefinierar klockmarknaden” – kräver unika klockor

Trump-tullarna har ställt till det för Swiss Made-klockor som i allt större grad tvingas nobba USA och hitta nya marknader.

Lyxklockor har ställt om på sistone.

Dyrare lyxklockor

De har inte bara blivit betydligt dyrare, numera vill tillverkarna ha egna butiker i större utsträckning och inte förlita sig på flermärkesbutiker – trots att konsumenterna verkar föredra just det senare.

Swiss Made kostar mer nu och det beror inte enart på tullarna, utan även på att både guldpriset och den schweiziska francen fortsatt drar iväg, enligt Robb Report.

”De flesta varumärken har höjt priserna sedan första september. Naturligtvis är prisökningarna inte bara i USA, utan mestadels globala eftersom den schweiziska francen är ett problem för alla länder”, säger Karine Szegedi, chef för konsumentindustrin på konsultbolaget Deloitte Schweiz.