Swiss Made är inte lika hett i USA längre, genom Trumps tullar. Istället har lyxklockorna från Schweiz tvingats hitta nya marknader – och gör det med råge.
Swiss Made hittar nya marknader – USA får nobben
Mest läst i kategorin
Klockhusen lutar sig mot klassiska sportbilar – säljer snabbt slut
Klockhusen tar numera rygg på klassiska sportbilar, och begränsade klockmodeller säljer slut på nolltid. Varumärken knyts till historiska lopp och ikoniska bilar, där målgruppen ofta är den samma hos både klock- och bilintresserade. Klassiska italienska biltävlingen Mille Miglia handlar givetvis om snygga sportbilar från världens största tillverkare. Det gäller att synas vid tävlingen som ofta …
Glöm inte att ställa om klockan – och att ställa om livet
Det händer två gånger om året. Sverige går in i kollektiv förvirring. Är det nu vi ställer fram klockan. Eller bak. Och varför är det alltid just jag som får ändra mikron, bilen och väggklockan i köket som går tre minuter fel redan från början. I Nya Zeeland, som precis dragit igång sin sommartid, har …
Ställer vi om klockan för sista gång snart?
Den 26 oktober ställer vi om klockan igen – och precis som varje år börjar vi muttra. Varför ska vi fortsätta med detta evighetsprojekt när EU lovat att skrota tidsomställningen. Samtidigt har Kanada redan tagit första steget och kan vara klara med klockkaoset innan vi ens hunnit enas om huruvida vi vill ha ljusare morgnar …
Klockjätten vrids tillbaka till framtiden
Den japanska klockjätten Casio satsar på nostalgi och tar oss tillbaka till framtiden med sin senaste modell. Det är en specialutgåva som är inspirerad av DeLorean-tidmaskinens ikoniska instrumentbräda. Detta är en klocka för alla Tillbaka till framtiden-fantaster, eller för den som bara vill ha en cool och annorlunda klocka runt handleden. Klockjätten firar 40 år …
Lyxtillverkaren firar stort – samlardrömmen för 4 miljoner
Audemars Piguet fyller 150 år och firar lite extra med att släppa en speciell modell som landar i Sverige på runt 4 miljoner kronor. Det är en klocka som levererar en stor dos teknik och nyskapande på samma gång. Royal Oak “Jumbo” Extra‑Thin Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph RD#5 släpps lagom till Audemars Piguet firar 150 …
Trumps tullar har drabbat Schweiz klockindustri hårt, som såg en nedgång i USA med hela 55 procent förra månaden, den andra månaden på raken med en stark exportnedgång till USA.
Donald Trump slog till med en saftig tull på 39 procent av Swiss Made-klockor från augusti, och det har alltså redan medfört att exporten till USA rasar kraftigt.
Swiss Made hittar nya marknader
Vad gör man då när en marknad minskar, jo man hittar nya marknader som ersättare – och det är precis vad klocktillverkarna har gjort, berättar Robb Report.
Istället för USA har Storbritannien nu seglat upp och blivit den största importören av klockor från Schweiz, med en 15-procentig uppgång.
Japan håller fast vid en andraplats och trycker därmed ner USA till tredje placeringen.
Senaste nytt
Den perfekta julklappen: Bo Kaspers på Göta Lejon och natt på Kung Carl
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Varumärket ökar på många håll
Swiss Made är ett starkt varumärke som växer stadigt över hela världen – på ställen som Kina och Hongkong ökar försäljningen med runt 20 procent.
Nobbar USA
De nya tullarna har dock skakat om hela klockbranschen och om de fortsätter kan tillverkarna helt enkelt nobba den amerikanska marknaden fullt ut framöver.
Tillverkare och återförsäljare försöker emellertid hitta kryphål och de bästa sätten att skicka klockor till USA, samtidigt som den schweiziska regeringen försöker förmå Trump att sänka eller ta bort de höga 39-procentiga tullarna.
I dagsläget har ingen dock lyckats rubba den amerikanske presidenten och klockorna fortsätter istället att hitta nya marknader.
Läs även:
Lyxtillverkaren firar stort – samlardrömmen för 4 miljoner. Dagens PS
Klockvärlden skakar – “alla lider”. Dagens PS
Senaste nytt
Swiss Made hittar nya marknader – USA får nobben
Swiss Made är inte lika hett i USA längre, genom Trumps tullar. Istället har lyxklockorna från Schweiz tvingats hitta nya marknader – och gör det med råge. Trumps tullar har drabbat Schweiz klockindustri hårt, som såg en nedgång i USA med hela 55 procent förra månaden, den andra månaden på raken med en stark exportnedgång …
Bubblan som alla pratar om kan spricka snart
Det kommer allt fler varningar om bubblan som snart spricker. AI är på allas läppar, och har boostat upp börserna rejält, så frågan är hur kraftigt raset blir när det kommer en krasch. Experterna viftar redan med varningsflaggorna och har gjort det ett bra tag nu. Lisa Shalett, investeringschef på Morgan Stanley Wealth Management, uppger …
Investerare shoppar loss i blindo – ingen statistik från USA
Amerikanska börser fortsätter att ånga på och optimismen på Wall Street är stor. Men sedan ett tag vet ingen hur USA:s ekonomi egentligen mår. Den pågående nedstängningen av den amerikanska staten har stoppat insamlingen av officiell ekonomisk statistik. Det innebär att investerare tillfälligt saknar tillgång till centrala indikatorer som sysselsättning och inflation. Trots det, eller …
Separationens pris: 11 000 kronor – i månaden
På hösten sker fler skjilsmässor än någon annan årstid. Plånboken ska inte få styra kärleken, men ekonomiskt är det sällan en klok idé. Enligt en ny utredning kostar separationen så mycket som 11 000 kronor i månaden, berättar experten för Dagens PS. En skilsmässa kan vara nödvändig. Enligt en del statistik räcker det med att …
Trump levererar på löftet: Så lite betalar amerikaner för bensin
Tycker du att bensin och diesel har blivit billigt i Sverige? Jämfört med priserna i USA ligger vi fortfarande i kraftig lä. Ett av Donald Trumps stora vallöften var att det skulle bli billigare för amerikaner att tanka. Inflationen har slagit hårt mot många amerikaner och löften om lägre drivmedelspriser kan mycket väl ha lockat …