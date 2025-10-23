JUST NU:

USA inför sanktioner mot rysk olja

Swiss Made hittar nya marknader – USA får nobben

Swiss Made hittar numera nya marknader utanför USA. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

Swiss Made är inte lika hett i USA längre, genom Trumps tullar. Istället har lyxklockorna från Schweiz tvingats hitta nya marknader – och gör det med råge.

Trumps tullar har drabbat Schweiz klockindustri hårt, som såg en nedgång i USA med hela 55 procent förra månaden, den andra månaden på raken med en stark exportnedgång till USA.

Donald Trump slog till med en saftig tull på 39 procent av Swiss Made-klockor från augusti, och det har alltså redan medfört att exporten till USA rasar kraftigt.

Swiss Made hittar nya marknader

Vad gör man då när en marknad minskar, jo man hittar nya marknader som ersättare – och det är precis vad klocktillverkarna har gjort, berättar Robb Report.

Istället för USA har Storbritannien nu seglat upp och blivit den största importören av klockor från Schweiz, med en 15-procentig uppgång.

Japan håller fast vid en andraplats och trycker därmed ner USA till tredje placeringen.

Varumärket ökar på många håll

Swiss Made är ett starkt varumärke som växer stadigt över hela världen – på ställen som Kina och Hongkong ökar försäljningen med runt 20 procent.

Nobbar USA

De nya tullarna har dock skakat om hela klockbranschen och om de fortsätter kan tillverkarna helt enkelt nobba den amerikanska marknaden fullt ut framöver.

Lyxklockor från Schweiz kan bli sällsynta i USA framöver.
Lyxklockor från Schweiz kan bli sällsynta i USA framöver. (Foto: TT)

Tillverkare och återförsäljare försöker emellertid hitta kryphål och de bästa sätten att skicka klockor till USA, samtidigt som den schweiziska regeringen försöker förmå Trump att sänka eller ta bort de höga 39-procentiga tullarna.

I dagsläget har ingen dock lyckats rubba den amerikanske presidenten och klockorna fortsätter istället att hitta nya marknader.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

