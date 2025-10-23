Swiss Made hittar nya marknader – USA får nobben

Trumps tullar har drabbat Schweiz klockindustri hårt, som såg en nedgång i USA med hela 55 procent förra månaden, den andra månaden på raken med en stark exportnedgång till USA.

Donald Trump slog till med en saftig tull på 39 procent av Swiss Made-klockor från augusti, och det har alltså redan medfört att exporten till USA rasar kraftigt.

Swiss Made hittar nya marknader

Vad gör man då när en marknad minskar, jo man hittar nya marknader som ersättare – och det är precis vad klocktillverkarna har gjort, berättar Robb Report.

Istället för USA har Storbritannien nu seglat upp och blivit den största importören av klockor från Schweiz, med en 15-procentig uppgång.

Japan håller fast vid en andraplats och trycker därmed ner USA till tredje placeringen.