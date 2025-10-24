Jean Arnault var 15 år gammal när han fick en svart Tag Heuer Golf-klocka i present. “Jag bar den varenda dag, så mycket att logotypen inetsades i mitt handled”, berättar han för Esquire. Åtta år senare har han omformat Louis Vuittons klockverksamhet från grunden. Nu lyssnar branschen.
Den unge prinsen som förvandlat LVMH:s klockvärld
När Jean Arnault (yngste son till Bernard Arnault som äger LVMH) började sitt uppdrag 2021 följde han sina fyra syskon Antoine, Delphine, Alexandre och Frédéric in i familjeimperiet.
Klockverksamheten var då en blygsam tilläggsgren till Louis Vuittons huvudsakliga väskverksamhet. Visserligen producerades klockor av hög kvalitet, men de var prissatta som modeklockor snarare än som seriösa urmakarverk.
Från samlarfeber till strategisk revolution
Redan innan Arnault tillträdde på Louis Vuitton skulle han och hans team kallat sig klocktillverkare, men verkligheten visade sig vara en annan.
“Vi var inte riktigt en tillverkare. Så fyra månader in bestämde jag mig för att förändra varumärkets strategi”, förklarar Arnault i en artikel i Esquire.
Beslutet togs att gå från klockor som var monterade med inköpta urverk, till klockor som till 85 procent var egentillverkade.
Läs mer: Historien om odödliga Omega Speedmaster Dagens PS
Från teori till praktik
Under Arnaults ledning har Louis Vuittons klockverkstad förvandlats. Nu tillverkas nästan alla komponenter i egen regi för att garantera rätt kvalitetsnivå.
“När jag började förändringsarbetet visade jag urmakare olika delar från små tillverkare i min egen samling och bad dem demontera dem för att visa kvalitetsnivån jag förväntade mig”, berättar han. Det blev en enorm vändpunkt, inte minst när projektet drog igång.
Louis Vuitton lanserade sitt första Tambour-armbandsur 2002. Priset var då ungefär på samma nivå som vad en LV-cocktailkostym kostar. I dag kostar en Tambour med integrerat stålarmband mer än 226 000 kronor (18 000 pund).
Det finns även mer prisvärda modeller, som Tambour Street Diver för cirka 75 000 kronor (6 000 pund). Men generellt ligger priserna högre än de flesta andra modeklockorna, och kvaliteten på produkten har höjts avsevärt för att matcha prisnivån.
Samlarnas nya favorit
I dag har seriösa samlare börjat köpa klockor från Louis Vuitton med samma entusiasm som från rena klockvarumärken.
“Våra samlare är stolta över att köpa en Louis Vuitton-klocka eftersom de flesta av deras samlarvänner frågar: “Varför skulle du köpa den där klockan?” Men sedan visar de upp den från handleden och pekar på detaljerna. Det är något som tilltalar mig”, säger Arnault till Esquire.
Fakta Perfect Weekend: Jean Arnaults klockfilosofi
Favoritklocka: Patek Philippe, med Patek World Time från 1950-talet som ett särskilt favoritobjekt
Störningsmoment: “Jag ogillar verkligen feljusterade proportioner på en klocka. Det är mitt personliga irritationsmoment”
Om F1: “Jag skulle förmodligen ha försökt mig på Formel 1. Det handlar bokstavligen om att vara först på banan och köra snabbare än någon annan. Det är väldigt påtagligt”
Arbetsfilosofi: “Jag är i grunden ett åttaårigt barn i en vuxenkropp. Jag älskar plan, bilar och klockor”
Källa: Esquire, oktober 2025
Läs mer: Höstens 10 hetaste klockor Dagens PS
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
