Den unge prinsen som förvandlat LVMH:s klockvärld

Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Från teori till praktik

Under Arnaults ledning har Louis Vuittons klockverkstad förvandlats. Nu tillverkas nästan alla komponenter i egen regi för att garantera rätt kvalitetsnivå.

“När jag började förändringsarbetet visade jag urmakare olika delar från små tillverkare i min egen samling och bad dem demontera dem för att visa kvalitetsnivån jag förväntade mig”, berättar han. Det blev en enorm vändpunkt, inte minst när projektet drog igång.

Louis Vuitton lanserade sitt första Tambour-armbandsur 2002. Priset var då ungefär på samma nivå som vad en LV-cocktailkostym kostar. I dag kostar en Tambour med integrerat stålarmband mer än 226 000 kronor (18 000 pund).

Det finns även mer prisvärda modeller, som Tambour Street Diver för cirka 75 000 kronor (6 000 pund). Men generellt ligger priserna högre än de flesta andra modeklockorna, och kvaliteten på produkten har höjts avsevärt för att matcha prisnivån.

Louis Vuitton lanserade sitt första Tambour-armbandsur 2002. Foto: Louis Vuitton

Samlarnas nya favorit

I dag har seriösa samlare börjat köpa klockor från Louis Vuitton med samma entusiasm som från rena klockvarumärken.

“Våra samlare är stolta över att köpa en Louis Vuitton-klocka eftersom de flesta av deras samlarvänner frågar: “Varför skulle du köpa den där klockan?” Men sedan visar de upp den från handleden och pekar på detaljerna. Det är något som tilltalar mig”, säger Arnault till Esquire.

ANNONS

Fakta Perfect Weekend: Jean Arnaults klockfilosofi

Favoritklocka: Patek Philippe, med Patek World Time från 1950-talet som ett särskilt favoritobjekt

Störningsmoment: “Jag ogillar verkligen feljusterade proportioner på en klocka. Det är mitt personliga irritationsmoment”

Om F1: “Jag skulle förmodligen ha försökt mig på Formel 1. Det handlar bokstavligen om att vara först på banan och köra snabbare än någon annan. Det är väldigt påtagligt”

Arbetsfilosofi: “Jag är i grunden ett åttaårigt barn i en vuxenkropp. Jag älskar plan, bilar och klockor”

Källa: Esquire, oktober 2025

Läs mer: Höstens 10 hetaste klockor Dagens PS