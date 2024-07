70 år och fortfarande bäst solo

Du kan ta Deep Purples ”Smoke on the Water”, Pink Floyds ”Another Brick in the Wall”, Dire Straits ”Sultans of Swing”. Eller” Killing in the Name” med Rage against the Machine.

Lägg till Arctic Monkeys ”I Bet You Look Good on the Dancefloor” och sedan fundera på vad låtarna har gemensamt.

Inte mycket.

Egentligen bara en sak.

Gitarrsolona som definierar låtarna låten spelas på en Fender Stratocaster, världens mest legendariska elgitarr.

I år fyller den 70.

”Blåste omkull mig”

Årets Polar-pristagare Nile Rodgers är känd som en av grundarna till Chic, likväl som för att ha producerat Sister Sledge, Diana Ross, David Bowie och Madonna.

Han turnerade för länge sedan med blivande Chic-kompisen Bernard Edwards som alltid tjatade på honom om att köpa en Stratocaster.

Rodgers vägrade. Höll fast vid sin Gibson Barney Kessel, en jazzgitarr med stor kropp.

Tills en kväll.

”Vi spelade i Miami Beach och det här unga bandet öppnade för oss, så vi lät dem använda våra förstärkare”, berättar han hos SMH.

“Jag såg den här ungen från det andra bandet resa sig upp med en Strat och koppla in min förstärkare, och han blåste omkull mig, lät fantastisk. Nästa dag gick jag in i en pantbank och bytte ut min dyra jazzgitarr mot den billigaste Strat som fanns i butiken. Killen tog min gitarr och gav mig Strat och 300 dollar tillbaka”.