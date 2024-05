Nu kan du äntligen höra mystiska hiphop-skivan

I sex år, och under stort hemlighetsmakeri, spelade amerikanska hiphop-giganterna Wu-Tang Clan in sitt mytomspunna album “Once Upon a Time in Shaolin”.

En enda fysisk kopia existerar, i form av en handskuren låda med en läderbunden bok av pergamentpapper innehållande låttexter och skivans bakgrundshistoria.

Wu-Tang Clan har beskrivit sitt drag som en protest mot den digitala Spotify-erans devalvering av musikens värde.

Såldes till “Pharma Bro”

När skivan tillkännagavs 2014 likställde bandets producent och drivande kraft Robert “RZA” Diggs det fysiska exemplaret som en “egyptisk kungs spira”, skriver Forbes.

“Once Upon a Time in Shaolin” såldes på auktion till högstbjudande.

Avskydde fondchefen Martin Shkreli, även känd under öknamnet “Pharma Bro”, köpte skivan för 2 miljoner dollar.

När han år 2017 dömdes för bedrägeri beslagtogs den av myndigheterna.

