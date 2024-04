Abba-Björn gör AI-avatarer av rockbandet Kiss

“You wanted the best? You got the best!”

Eller ja, “second best” kanske det blir framöver.

Medlemmarna i amerikanska hårdrocksbandet Kiss har nämligen slutat turnera.

Istället gör man som Abba och turnerar framöver i form av AI-avatarer, skriver BBC.

Kiss-grundarna med på ett hörn

Det legendariska bandet har sålt hela sin låtkatalog och varumärket till ingen mindre än Björn Ulveus bolag Pophouse.

Beloppet landar på över 300 miljoner dollar, motsvarande 3,2 miljarder kronor, enligt Dagens Industri.

Kiss-grundarna Gene Simmons och Paul Stanley kommer också ha ett finger med i utvecklingen av den AI-genererade show som nästa generations fans ska kunna headbanga till.

