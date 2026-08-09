19 tåg för två miljarder euro – nu utmanas Eurostar på allvar

Det verkar som om tågen äntligen lyckats konkurrera med flygen, där många tycker det är ganska skönt att slippa checka in väskor och ta sig genom långsamma flygplatser, och istället bara susa genom de europeiska landskapen i en tågkupé.

För den som vidare vill resa snabbt mellan Paris och London ska fortsätta att läsa.

Det har blivit lättare att ta tåget till Europa (Foto: Pexels)

19 nya höghastighetståg

Trenitalia tar nämligen ett stort steg in på den internationella järnvägsmarknaden.

Det italienska statliga järnvägsbolagets franska dotterbolag, Trenitalia France, har beställt 19 nya höghastighetståg från den japanska industrikoncernen Hitachi.

Bolaget planerar en direkt tågförbindelse mellan Paris och London under 2029. Satsningen innebär en tydlig utmaning mot Eurostars dominerande position på trafiken genom tunneln under Engelska kanalen.

De 19 nya höghastighetstågen kostar ungefär två miljarder euro totalt. Det är dock viktigt att säga att summan inte bara gäller själva tågen – avtalet omfattar även långsiktigt underhåll och tekniskt stöd.