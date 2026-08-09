Trenitalia France beställer 19 höghastighetståg av Hitachi för omkring två miljarder euro. Tio av tågen ska trafikera Paris–London från 2029.
19 tåg för två miljarder euro – nu utmanas Eurostar på allvar
Det händer mycket på tågsidan i Europa. Flera nya satsningar gör det lättare att resa långt utan att behöva pussla ihop resan själv. Ett exempel är nattågstrafiken – den fortsätter att byggas ut. Österrikiska ÖBB kör redan nattåg mellan flera europeiska städer och ett 30-tal europeiska städer planeras kunna nås den vägen.
Det verkar som om tågen äntligen lyckats konkurrera med flygen, där många tycker det är ganska skönt att slippa checka in väskor och ta sig genom långsamma flygplatser, och istället bara susa genom de europeiska landskapen i en tågkupé.
För den som vidare vill resa snabbt mellan Paris och London ska fortsätta att läsa.
19 nya höghastighetståg
Trenitalia tar nämligen ett stort steg in på den internationella järnvägsmarknaden.
Det italienska statliga järnvägsbolagets franska dotterbolag, Trenitalia France, har beställt 19 nya höghastighetståg från den japanska industrikoncernen Hitachi.
Bolaget planerar en direkt tågförbindelse mellan Paris och London under 2029. Satsningen innebär en tydlig utmaning mot Eurostars dominerande position på trafiken genom tunneln under Engelska kanalen.
De 19 nya höghastighetstågen kostar ungefär två miljarder euro totalt. Det är dock viktigt att säga att summan inte bara gäller själva tågen – avtalet omfattar även långsiktigt underhåll och tekniskt stöd.
Hög standard
Tågen förväntas bli en uppföljare till Hitachi Rails etablerade ETR1000-design. Trenitalia meddelade i samband med upphandlingen att man kommer rulla ut höga standarder för komfort, innovation och hållbarhet.
Passagerare kommer dra nytta av nästa generations Wi-Fi anslutning på upp till 10GB/sekunden, ett nytt bistrokoncept, ett förbättrat cateringutbud och helt omdesignade interiörer för att ge en ännu bekvämare reseupplevelse i samtliga klasser.
Den planerade London-Paris-trafiken är särskilt betydelsefull eftersom internationella tåg genom Engelska kanalen ställer höga krav på både teknik och säkerhet. Tågen måste kunna fungera på flera olika järnvägsnät och uppfylla de särskilda säkerhetskrav som gäller för Kanaltunneln, enligt Le Monde.
Tåget viktigare än flyget
Paris-London-projektet visar därmed hur den europeiska järnvägsmarknaden håller på att förändras. När fler operatörer får möjlighet att konkurrera om internationella resenärer kan tåget bli ett ännu attraktivare alternativ till flyget, berättar France info.
Det är därför rimligt att vänta sig lägre introduktionspriser och mer aggressiv prissättning när Trenitalia börjar sälja biljetter.
Billigare biljetter
Större effekter för exempelvis svenska resenärer är mer sannolika under 2029–2030, när konkurrensen hunnit etableras och eventuellt fler operatörer tillkommer.
”Denna order representerar en strategisk milstolpe för FS Group: den stärker vår närvaro i Frankrike, en viktig marknad för vår internationella tillväxt, och stöder utvecklingen av allt effektivare, hållbarare och konkurrenskraftigare höghastighetståg”, säger Gianpiero Strisciuglio, vd för FS Italiane-koncernen, Trenitalias moderbolag.
Han beskriver Paris-London-projektet som en viktig del i det ”integrerade höghastighetsnätet som i allt högre grad kommer att sammankoppla Europas större städer.”
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