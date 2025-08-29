Harvardprofessorn: Så mycket kostar det att bli lycklig

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Fyra investeringar som fungerar

Så vad kostar det egentligen att bli lycklig. Brooks svar är överraskande konkret:

Upplevelser. Resor, konserter, middagar. Priset varierar men minnena lever länge. Tid. Att köpa sig fri från städning eller pendling är dyrt, men ger hög avkastning i form av mindre stress. Generositet. Att ge bort pengar kan kännas kontraintuitivt – men forskningen visar att gåvor till andra ger oss själva mening. Sparande. En buffert är kanske inte sexigt, men tryggheten den skapar är ovärderlig.

“Det finns hur mycket data som helst som visar att det är de här fyra sakerna som verkligen fungerar”, säger han. Problemet är att vi ändå lägger lönen på prylar som snabbt tappar värde och sällan gör oss gladare.

Brooks recept: acceptera lidande och boka fler konserter. (Foto: Jenny Sherman/Canva)

Undvik detta om du vill bli lycklig

Brooks varnar för tre klassiska lyckofällor: konsumtion, statusjakt och titelmani. “Det är som att äta chips till middag. Snabb njutning, men katastrof på lång sikt.”

Lycklig som startup

Brooks ser på lycka som ett företag. “Se på ditt liv som en startup där du är grundaren. Du kan inte bygga ett framgångsrikt bolag utan disciplin, och detsamma gäller lycka.” Träna även när du inte vill, umgås med familj och vänner även när det känns jobbigt. De goda vanorna är inte alltid lustfyllda – men de ger utdelning.

Slutsatsen

Så vad får man för pengarna. Om du investerar i upplevelser, tid, generositet och sparande kan du, enligt Brooks, öka din lyckonivå med upp till 60 procent. Det är mer än de flesta aktieportföljer levererar på sex år. Kanske är det dags att omfördela nästa bonus från prylar till en resa med familjen.

Upplevelser, tid, generositet och sparande – den enda shoppinglistan du behöver. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Så blir du lycklig enligt Arthur C Brooks, Harvardprofessor

• Köp upplevelser – de ger minnen, inte skräp.

• Köp tid – outsourca tråkiga sysslor.

• Ge bort pengar – och få mening på köpet.

• Spara – framtiden blir ljusare med en buffert.

