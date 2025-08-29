Dagensps.se
Weekend

Harvardprofessorn: Så mycket kostar det att bli lycklig

Lycka som startup – Arthur C Brooks ser sig själv som vd för sitt eget välmående. (Foto: Jenny Sherman/Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 29 aug. 2025Publicerad: 29 aug. 2025

Att köpa en ny klocka eller ännu ett par sneakers gör dig inte lycklig. Men enligt Harvardprofessorn Arthur C Brooks finns det fyra saker du faktiskt kan lägga pengar på som ger utdelning i välbefinnande – och han har själv ökat sin egen lycka med 60 procent.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Olycka som grundläge

Förväntar du dig att vara lycklig av naturen kan du sluta hoppas redan nu. Brooks är brutalt tydlig i Di: “Människor är inte skapade för att vara lyckliga.” Vårt naturläge är oro, ångest och rädsla – känslor som en gång skyddade oss från rovdjur och giftiga bär men som idag snarare gör oss utmattade. Halva lyckonivån är genetisk, resten kan vi själva påverka.

Själv kommer han från en familj där depressioner gått i arv. Ändå har han vägrat acceptera ett liv i dysterhet. Med hjälp av forskning och hård självdisciplin har han flyttat sin lyckokurva uppåt. “Jag för ett kalkylblad där jag mäter min lycka lika noggrant som mitt bankkonto.”

Läs även: SVT – sekten som inte vill tala om pussar

Brooks budskap: köp tid, inte ännu en TV. (Foto: Jenny Sherman/Canva)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Fyra investeringar som fungerar

Så vad kostar det egentligen att bli lycklig. Brooks svar är överraskande konkret:

  1. Upplevelser. Resor, konserter, middagar. Priset varierar men minnena lever länge.
  2. Tid. Att köpa sig fri från städning eller pendling är dyrt, men ger hög avkastning i form av mindre stress.
  3. Generositet. Att ge bort pengar kan kännas kontraintuitivt – men forskningen visar att gåvor till andra ger oss själva mening.
  4. Sparande. En buffert är kanske inte sexigt, men tryggheten den skapar är ovärderlig.

“Det finns hur mycket data som helst som visar att det är de här fyra sakerna som verkligen fungerar”, säger han. Problemet är att vi ändå lägger lönen på prylar som snabbt tappar värde och sällan gör oss gladare.

ANNONS
Brooks recept: acceptera lidande och boka fler konserter. (Foto: Jenny Sherman/Canva)

Undvik detta om du vill bli lycklig

Brooks varnar för tre klassiska lyckofällor: konsumtion, statusjakt och titelmani. “Det är som att äta chips till middag. Snabb njutning, men katastrof på lång sikt.”

Läs även: Så erövrade nordisk design världen – från Paris 1925 till Milano 2025

Lycklig som startup

Brooks ser på lycka som ett företag. “Se på ditt liv som en startup där du är grundaren. Du kan inte bygga ett framgångsrikt bolag utan disciplin, och detsamma gäller lycka.” Träna även när du inte vill, umgås med familj och vänner även när det känns jobbigt. De goda vanorna är inte alltid lustfyllda – men de ger utdelning.

Slutsatsen

Så vad får man för pengarna. Om du investerar i upplevelser, tid, generositet och sparande kan du, enligt Brooks, öka din lyckonivå med upp till 60 procent. Det är mer än de flesta aktieportföljer levererar på sex år. Kanske är det dags att omfördela nästa bonus från prylar till en resa med familjen.

Upplevelser, tid, generositet och sparande – den enda shoppinglistan du behöver. (Foto: Canva)
ANNONS

Perfect Weekend Guide: Så blir du lycklig enligt Arthur C Brooks, Harvardprofessor

• Köp upplevelser – de ger minnen, inte skräp.
• Köp tid – outsourca tråkiga sysslor.
• Ge bort pengar – och få mening på köpet.
• Spara – framtiden blir ljusare med en buffert.

Läs även: De kan bli världens mest kända och rika powercouple

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
KunskapLyckaProfessorVetenskap
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS