Skillnaden i medellivslängd mellan könen minskar

Life Science

Mår du dåligt? Börja sticka

En tramsig syssla för gamla tanter? Helt fel. Nu förklarar forskarna varför det är dags att uppvärdera stickandet. ”Stick och brinn”, lyder en inte helt ovanlig uppmaning. Den kanske vi ska sluta med. ”Sticka när det brinner till” är, möjligen, ett mer adekvat råd. I vart fall enligt ”Promoting health through yarncraft: Experiences of an …